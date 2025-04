Karoline Leavitt, la più giovane portavoce della Casa Bianca nella storia americana, si sta ogni giorno di più qualificando come una delle figure chiave dell’attuale amministrazione Trump. Da influencer paladina dell’alt-right ad entusiasta fautrice della campagna elettorale MAGA, Karoline Leavitt è riuscita a scalare in breve tempo i ranghi della politica (nonostante la sua inesperienza) proprio perché rispecchia a pieno la recessione del nostro tempo: quella in cui le giovani generazioni appoggiano politiche sempre più conservatrici e un ritorno ai “valori tradizionali”.

Chi è Karoline Leavitt

Classe 1997, Karoline Leavitt nasce e cresce nel New Hampshire, dove frequenta le scuole cattoliche e riceve un’istruzione improntata sulla fede, il convenzionalismo e gli ideali pro-life.

Successivamente si laurea in comunicazione e scienze politiche al Saint Anselm College a Goffstown, un’università privata e benedettina: questo periodo coincide proprio all’entrata in campo di Donald Trump e di conseguenza al suo avvicinamento al mondo della politica.

Dopo la laurea, Leavitt ha lavorato presso la corrispondenza della Casa Bianca, diventando in seguito assistente addetta stampa e direttrice delle comunicazioni per la repubblicana Elise Stefanik.

Nel 2021 decide di candidarsi alle elezioni per la Camera dei rappresentanti per il primo distretto congressuale del New Hampshire, dove ottenne una vittoria inaspettata alle primarie spodestando grazie al suo carisma candidati più anziani e con maggiore esperienza.

Nonostante più avanti abbia perso le elezioni generali, Leavitt è riuscita a ottenere numerosi consensi e a imporsi sulla scena politica americana grazie alla sua comunicazione efficace e al suo dualismo nel preservare e rompere la tradizione allo stesso tempo.

Nel 2024 Karoline Leavitt supporta la campagna presidenziale di Donald Trump in qualità di addetta stampa nazionale e con la vittoria del tycoon diventa portavoce della Casa Bianca, la più giovane di sempre (e disposta ad ottenere molto di più).









Giovani conservatori alla ribalta: è un segnale dei tempi bui che stiamo attraversando?

Promotrice dello slogan MAGA e sostenitrice del cosiddetto Project 2025, Karoline Leavitt incarna chiaramente i principi populisti e conservatori dell’alt-right statunitense: si è impegnata a combattere le fake news e le “elite politiche”, si è più volte opposta all’obbligo vaccinale e al trattamento di tematiche collegata alla comunità LGBTQ e alla sessualità nelle scuole, sostenendo inoltre che le elezioni del 2020 sono state appositamente truccate per affossare Trump.

Inoltre, Leavitt ha appoggiato pienamente la politica migratoria di Donald Trump e ha addirittura difeso l’imposizione dei famigerati dazi, definendoli un “taglio sulle tasse per il popolo americano”.

La nuova portavoce della Casa Bianca ha basato gran parte della sua comunicazione politica proprio sulla sua giovane età:

«Voglio essere parte del cambiamento perché la realtà è che le politiche liberal democratiche di Biden e Pelosi stanno rendendo la vita completamente inaccessibile per la Generazione Z americana. Il mio obiettivo, come conservatrice della Generazione Z, è dire la verità e portare le persone dalla nostra parte.»

Le sue parole non sorprendono perché, soprattutto in Occidente, sempre più giovani iniziano a sostenere politiche conservatrici, come sintomo della recessione economica e della crescente “political disaffection“.

Se è vero che in maggioranza sono i giovani uomini a sposare gli ideali tradizionaliste, anche le donne non sono da meno, soprattutto se provenienti da ambienti principalmente bianchi e middleclass come nel caso della Leavitt – anche se giovanissime, queste donne credono ancora che l’unica via verso la conquista del proprio spazio sia tramite il gioco degli uomini.

Il mix incendiario tra politica ed estetica tradizionale sui social media: perché Karoline Leavitt non ha infranto il soffitto di cristallo

La portavoce di Trump è anche molto attiva sui social media, dove non solo posta contenuti relativi al suo lavoro alla Casa Bianca ma soprattutto riguardanti la sua vita privata con suo figlio e suo marito Nicholas Riccio, imprenditore nel campo del real-estate di 32 anni più grande.

Nella sua bio di Instagram, Leavitt si definisce “moglie” e “madre” ancor prima di “Press Secretary” e ciò è infatti indicatore dell’immagine (e del ruolo) che vuole far percepire di sé: una donna in carriera dai capelli biondissimi e dagli outfit impeccabili ma pur sempre una tradwife, una moglie tradizionale che sa qual è il suo posto e a cui è concesso occuparsi di politica solo nella misura in cui porti avanti l’agenda dell’alt-right.

In una realtà invasa e anestetizzata dalle aesthetics dei social media, i contenuti della portavoce statunitense possono rivelarsi molto dannosi per le giovani donne che la seguono a causa della promozione di un modello di “femminilità” ormai retrogrado, escludente e tossico.

Personalità come quella della Leavitt non solo rischiano di far tornare indietro di decenni le lotte femministe ma rappresentano una panorama politico desolante, dedito alle mistificazioni, al consolidamento dello statu-quo e alle discriminazioni.

Sara Coico