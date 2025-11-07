L’annuncio dell’adesione del Kazakistan agli Accordi di Abramo segna un nuovo capitolo nella diplomazia internazionale, ma anche una riflessione sul valore simbolico della pace in tempi di conflitto. Presentato da Donald Trump come un “passo storico nella costruzione di ponti nel mondo”, l’ingresso di Astana nella rete di accordi che nel 2020 aveva normalizzato i rapporti tra Israele e diversi Paesi arabi sembra più un gesto politico che una svolta reale. Dietro la retorica trionfale del presidente americano si nasconde infatti una strategia di legittimazione e potere, mentre sullo sfondo il Medio Oriente continua a bruciare e la parola “pace” rischia di trasformarsi in uno slogan diplomatico più che in un impegno concreto.

Un gesto simbolico dal grande peso politico

Il Kazakistan è diventato ufficialmente il primo Paese del secondo mandato di Donald Trump ad aderire agli Accordi di Abramo, l’iniziativa diplomatica lanciata nel 2020 con cui Israele aveva normalizzato le relazioni con Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e Sudan. L’annuncio è arrivato durante la visita a Washington del presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev e dei leader di altri Paesi dell’Asia centrale.

Sebbene la mossa abbia soprattutto un valore simbolico – il Kazakistan intrattiene rapporti diplomatici con Israele da oltre trent’anni – l’adesione è stata presentata da Trump come un passo decisivo verso la “costruzione di ponti in tutto il mondo”. In una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente statunitense ha ribadito che “molte altre nazioni” sarebbero pronte a unirsi a quella che definisce “una coalizione di pace e prosperità”, sottolineando il ruolo degli Stati Uniti come forza trainante per la stabilità regionale.

La strategia del “pacificatore”

L’annuncio rappresenta per Trump un importante traguardo politico e narrativo. Dopo essere tornato alla Casa Bianca, l’ex presidente repubblicano ha puntato a rilanciare la propria immagine di negoziatore e promotore della pace globale. Gli Accordi di Abramo, già durante il suo primo mandato, erano stati uno dei pochi successi diplomatici universalmente riconosciuti, poiché avevano favorito la distensione tra Israele e alcuni Paesi arabi storicamente ostili.

Nel suo stile caratteristico, Trump ha celebrato l’evento con toni trionfali, dichiarando che “il Kazakistan è solo il primo di una lunga serie di nazioni pronte ad abbracciare il cambiamento”. In un post pubblicato sul suo social network Truth, ha parlato di “club di forza” e di “vero progresso per la stabilità mondiale”, concludendo con un riferimento biblico: “Beati i pacificatori”.

Le motivazioni di Astana

Dal punto di vista kazako, la decisione di aderire agli Accordi di Abramo è stata definita dalle fonti diplomatiche come “un passo logico e naturale”. Il Kazakistan, Paese multietnico e musulmano moderato, mantiene relazioni cordiali con Israele sin dagli anni Novanta, collaborando in settori come la tecnologia, l’agricoltura e la difesa.

La scelta di formalizzare la propria adesione risponde soprattutto a un’esigenza geopolitica: rafforzare i legami con Washington in un momento in cui la Russia, partner storico della regione, è sempre più isolata sulla scena internazionale. Allinearsi con un’iniziativa promossa dagli Stati Uniti consente a Tokayev di presentarsi come un leader pragmatico, attento all’equilibrio tra Oriente e Occidente.

Nuove prospettive per il Medio Oriente

L’estensione degli Accordi di Abramo all’Asia centrale arriva in un momento delicato per il Medio Oriente. Dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, la situazione a Gaza rimane instabile e la crisi umanitaria persiste. Trump ha annunciato che “una forza internazionale sarà dispiegata molto presto” nell’enclave palestinese, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto del piano di pace promosso dagli Stati Uniti.

Diversi Paesi, ha aggiunto il presidente, si sarebbero già offerti di partecipare a questa missione di monitoraggio, “per intervenire in caso di problemi con Hamas o per qualsiasi altra emergenza”. Le parole di Trump, tuttavia, sono state accolte con scetticismo da parte di molti osservatori, che vedono nella sua retorica una strategia di auto-promozione più che un piano concreto di pacificazione.







Diplomazia e immagine: un equilibrio difficile

Dietro l’adesione del Kazakistan agli Accordi di Abramo si nasconde una complessa partita politica. Per Trump, il ritorno alla ribalta internazionale passa anche attraverso gesti simbolici come questo: accordi che non modificano sostanzialmente gli equilibri regionali, ma che servono a rilanciare la narrativa del “costruttore di pace”. Allo stesso tempo, l’iniziativa fornisce a Israele un ulteriore strumento di legittimazione diplomatica, in un momento in cui le tensioni con il mondo arabo restano profonde.

Per il Kazakistan, invece, l’ingresso negli Accordi di Abramo è un modo per consolidare la propria immagine di Paese moderato e aperto, in grado di dialogare tanto con l’Occidente quanto con il mondo islamico. In un contesto globale frammentato, la mossa di Tokayev appare come un atto di equilibrismo geopolitico, utile più per le relazioni con Washington che per la pace in Medio Oriente.

La retorica della pace in tempi di guerra

Mentre Trump celebra la sua “coalizione di pace”, il conflitto in Palestina continua a mietere vittime e a mostrare le contraddizioni della politica internazionale. Parlare di riconciliazione e costruzione di ponti assume un valore ambiguo quando, a pochi chilometri da Tel Aviv, intere famiglie palestinesi vivono sotto assedio.

Gli Accordi di Abramo, nati con l’intento di favorire la stabilità, rischiano di apparire come strumenti di esclusione: una pace che unisce i governi, ma dimentica i popoli. La diplomazia, ancora una volta, si muove tra il linguaggio della speranza e la realtà delle armi, e il Kazakistan — pur lontano dal fronte — diventa parte di questo complesso mosaico di interessi, simboli e potere.

Lucrezia Agliani