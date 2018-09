Keepers è un’app gratuita, che permette di controllare il comportamento dei minori online e difenderli da possibili episodi di cyberbullismo, pedopornografia o minacce sui social network. È stata ideata da una startup israeliana, con sede a Gerusalemme. Oggi, è disponibile anche in Italia, su Google Play Store. Scopriamo tutti i dettagli.









Keepers: cos’è e come funziona

Secondo un recente studio condotto in Francia, quasi il 40% dei bambini di età compresa tra i 13 e i 17 anni, è vittima di minacce online e solo il 22% trova il coraggio di rivolgersi alla propria famiglia. Qui entra in gioco Keepers, la nuova applicazione che permette ai genitori di monitorare la vita digitale dei propri figli senza compromettere la privacy. Quest’ultima è nata nel 2017 in Israele, in seguito a un episodio di cyberbullismo che ha colpito da vicino Arik Budkov, uno dei fondatori della start up.

Tramite un sistema d’intelligenza artificiale, l’app è in grado di decodificare le emozioni e riconoscere quando un linguaggio è minaccioso o troppo aggressivo. Il funzionamento è semplice: il genitore scarica Keepers sullo smartphone del figlio, inserisce la propria e-mail e verrà informato di tutte le conversazioni sospette. Nel dettaglio, ecco cosa si può fare con questo nuovo sistema di vigilanza online:

Monitoraggio social: Keepers è in grado di seguire le attività pubbliche e private del bambino. I social collegati sono Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram e WhatsApp;

Keepers è in grado di seguire le attività pubbliche e private del bambino. I social collegati sono Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram e WhatsApp; Geolocalizzazione: permette di conoscere la posizione, in tempo reale, del dispositivo e segnare sulla mappa delle aree sicure;

permette di conoscere la posizione, in tempo reale, del dispositivo e segnare sulla mappa delle aree sicure; Livello batteria : questa funzione monitora la batteria del dispositivo e avvisa quando è inferiore al 10%

: questa funzione monitora la batteria del dispositivo e avvisa quando è inferiore al 10% Messaggi offensivi: l’app è in grado di rilevare messaggi offensivi nelle conversazioni sui Social

Inoltre, una volta installata, Keepers non potrà essere rimossa dal dispositivo senza l’autorizzazione dei genitori. L’applicazione è gratuita per i primi 14 giorni di utilizzo, successivamente, il prezzo sarà di 1,99 euro al mese. Questo nuovo sistema di vigilanza, permette ai minori di divertirsi con il mondo digitale, senza ritrovarsi in situazioni spiacevoli o pericolose. Allo stesso tempo, tranquillizza le famiglie, che possono contare su un sistema di alta tecnologia e innovazione.

Alessandra Colucci