Kemba Walker, cecchino a sorpresa

C’è una nuova, luminosa stella che sta brillando in questa prima parte di stagione nel firmamento Nba. Il suo nome è Kemba Walker! Assolutamente spaziale, a tratti ingestibile: 60 punti contro Philadelphia, 43 contro i Boston Celtics. 29.6 la media punti fin qui e primato anche nei tiri da 3 realizzati (il dominatore delle ultime stagioni, Steph Curry, è al momento bloccato da un infortunio).

Kemba Walker, durante un’intervista, ha rilasciato queste parole:

Significa tanto per me, ma siamo solo all’inizio della regular season. Non avrei mai e poi mai immaginato che nella mia carriera un giorno sarei stato così in alto nella classifica realizzatori in NBA. Farò di tutto per restare lì su, aiutando la squadra a vincere altre partite.