USA, dopo la decisione di assegnare la vicepresidenza a Kamala Harris, il Presidente democratico, Joe Biden, presenta una seconda storica nomina: Ketanji Brown Jackson alla Corte Suprema. Jackson ha una vasta esperienza come difensore d’ufficio, giudice distrettuale federale e membro della Commissione per le sentenze degli Stati Uniti.

La decisione del presidente Joe Biden di nominare Kentanji Brown Jackson alla Corte Suprema è storica. È la prima donna nera nominata per occupare un seggio nella più alta corte, il che rappresenta un enorme risultato per aumentare la diversità in quell’istituzione. E, Ketanji Brown Jackson sfida tutte le statistiche della Corte Suprema: donne, giovani, afroamericane.

Grazie alla sua brillante carriera, Ketanji Brown Jackson sin dall’inizio è stata designata come favorita a ricoprire tale carica alla Corte Suprema.

Strenua paladina dei diritti delle minoranze, se confermata, andrà a sostituire il Giudice Stephen Breyer che, il 26 gennaio 2022, ha annunciato il suo ritiro.

Biden, con la nomina di Ketanji Brown Jackson, mantiene quindi la sua promessa elettorale di nominare una donna afroamericana e di diversificare ulteriormente la Corte Suprema. Un giudice che rappresenti e comprenda i bisogni di un ampio settore della popolazione che oggi si sente emarginato dalle decisioni che vengono prese ai massimi livelli della Corte. Dominata da giudici conservatori.

Jackson si unirebbe a una minoranza liberale in un tribunale dominato dai conservatori che sta valutando la possibilità di revocare i diritti all’aborto. La possibilità di porre fine all’uso della razza nelle tasse universitarie e di limitare gli sforzi per i diritti di voto per aumentare la rappresentanza delle minoranze.

Feroci battaglie

Negli Stati Uniti le nomine alla Corte Suprema sono molto politiche e sono sempre oggetto di aspre battaglie. Perché i giudici sono nominati a vita. Donald Trump, sotto il suo mandato, è riuscito a imporre tre giudici: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. Ancorando sempre più la più alta Corte del Paese a destra.

Attualmente, sei giudici su nove considerati piuttosto conservatori. Abbastanza per avere una notevole influenza su questioni sociali importanti e molto delicate negli Stati Uniti, come l’aborto, i diritti della comunità LGBT o persino le armi da fuoco.

Se i Democratici hanno esercitato pressioni significative su Stephen Breyer, affinché si dimettesse, è stato per garantire che Joe Biden potesse nominare il suo sostituto con un Senato ancora a maggioranza democratica. Con il voto decisivo del Vicepresidente.

Perché le elezioni di medio termine si avvicinano. È probabile che i repubblicani riguadagneranno la maggioranza al Congresso a novembre. Potrebbero quindi decidere di ostacolare il candidato di Joe Biden.

Un ex avvocato difensore

Al di là delle etichette, Ketanji Brown Jackson è soprattutto un giurista di talento, con un’intima esperienza del sistema penale. Mentre la maggior parte dei giudici a questo livello si sono distinti come pubblici ministeri, ha lavorato dalla parte degli accusati. Per due anni è stata avvocato nei servizi di assistenza legale a Washington, difendendo gli imputati indigenti.

Ketanji Brown Jackson ha avuto un’infanzia stabile in una famiglia di insegnanti in Florida. Suo padre è poi tornato a studiare legge ed è diventato avvocato in un consiglio scolastico, mentre sua madre è salita al grado di preside. Campionessa di concorsi di eloquenza fin dal liceo, si era iscritta alla prestigiosa Harvard University, alternando poi esperienze nel privato e nel pubblico.

Nella sua famiglia non è l’unica a conoscere bene il sistema penale: uno dei suoi zii è stato condannato all’ergastolo nel 1989. In base a una legge molto rigida che impone l’ergastolo dopo tre reati per stupefacenti. Un’esperienza che “l’ha resa consapevole dell’impatto della legge sulla vita delle persone”.

Nel settembre 2012, l’allora presidente Barack Obama l’ha nominata giudice distrettuale a Washington, DC. Durante il quale, Ketanji Brown Jackson, si è pronunciata su argomenti di alto profilo.









Dalla legge ambientale federale all’Americans with Disabilities Act. disabilità. Ma nessuno è stato così consequenziale come la sua decisione di far testimoniare Don McGahn, un ex consigliere dell’allora presidente Donald Trump , davanti alla commissione giudiziaria della Camera. come parte dell’indagine sull’interferenza russa nelle elezioni del 2016.

Il successivo grande punto di svolta nella sua carriera è stata la nomina per giudice federale presso la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito del Distretto di Columbia. Un organismo noto per l’importanza dei casi ivi esaminati. Succede a Merrick Garland, nominato procuratore generale della nazione dal presidente Biden.

Jackson è stata approvata per la posizione da un gruppo di 23 giudici, sia liberali che conservatori, che, in una lettera, hanno elogiato “le sue capacità legali, la sua etica del lavoro e la sua capacità di lavorare con i colleghi con prospettive sia simili che diverse dalla sua .” suo”.

Felicia Bruscino

