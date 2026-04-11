Keynesismo di guerra: l’incremento della spesa per la difesa aumenta produttività e benessere sociale. Questa l’idea che giustifica la corsa al riarmo intrapresa da quasi tutti i governi occidentali. Ma funziona veramente così?

Corsa al riarmo: chi ci guadagna?

In un contesto di crescente incertezza geopolitica, la spesa militare globale nel 2024 è aumentata per il decimo anno consecutivo, superando i 2,7 trilioni di dollari (dati SIPRI Yearbook 2025). In Europa, tra il 2015 e il 2024 gli investimenti in armamenti sono aumentati dell’83%, stimolati dall’obiettivo della spesa al 5% del PIL nei paesi della NATO: in Italia ha segnato un nuovo record. Gli Stati Uniti hanno speso 997 miliardi di dollari solo nel 2024, spesa 3,2 volte superiore a quella del secondo paese in termini di riarmo, la Cina.

I dati disponibili più recenti (2023) riportano ricavi di 632 miliardi di dollari per le 100 maggiori aziende produttrici di armi, in aumento del 2,2% rispetto al 2022. Le aziende statunitensi (41) hanno generato la metà del fatturato complessivo del settore. Le prime cinque, tutte con sede negli USA, rappresentano da sole un terzo del fatturato totale.

Infine, il primato degli Stati Uniti si afferma anche rispetto all’esportazione di armi: il 43% del volume totale dell’export di sistemi d’arma è nelle loro mani. O meglio: nelle mani delle loro aziende. Ebbene, i dati dimostrano la patologica corsa al riarmo, ma quali sono i costi in termini economici e sociali?

Keynesismo di guerra: aumenta la produzione o i profitti?

Uno studio del Fondo Monetario Internazionale (2026) smonta in parte il c.d. Keynesismo di guerra, teoria secondo la quale l’aumento della spesa pubblica in armi produce benefici e crescita economica, stimolando la domanda aggregata e riducendo la disoccupazione.

“Nel complesso, è probabile che gli effetti aggregati sulla produzione derivanti da un aumento della spesa per la difesa siano modesti. Gli incrementi si traducono in un aumento della produzione economica quasi proporzionale, anziché avere un effetto moltiplicatore maggiore sull’attività economica”.

Perché? In uno studio (2025) sul sistema tedesco, gli economisti Tom Krebs e Patrick Kacmarczyk dimostrano come sia più probabile che i nuovi investimenti pubblici portino ad aumenti di prezzo piuttosto che a un’espansione della produzione. In altre parole, non aumenta la crescita sociale ma i dividendi che distribuisce l’industria bellica, già sostenuta dalla bolla speculativa dovuta alla unanime retorica del riarmo da parte dei governi occidentali.









Il moltiplicatore fiscale del riarmo

Nello specifico, Krebs e Kacmarczyk hanno calcolato un valore massimo del moltiplicatore fiscale pari a 0,5: ogni euro investito in armi genera al massimo 50 centesimi di produzione aggiuntiva. Gli investimenti in infrastrutture pubbliche raggiungono valori quattro volte superiori. In istruzione e assistenza, il moltiplicatore tende ad essere addirittura sei volte superiore.

Il motivo? La produzione di un carro armato e di una locomotiva richiedono risorse e manodopera simili, ma il loro contributo in termini di produzione economica e benessere sociale è di gran lunga differente. Il carro armato resta (si spera) nel deposito, mentre la macchina ferroviaria trasporta merci e persone, aumentando la produttività e generando nuove entrate fiscali.

Più precisamente, gli effetti variano anche in base a come le spese vengono sostenute: destinando gli investimenti all’importazione dei beni, per esempio le alte tecnologie su cui si basano i nuovi sistemi d’arma, si riducono gli incrementi di produzione e si peggiorano i saldi esterni. I paesi produttori, e quindi esportatori, ne risultano avvantaggiati.

Sostenibilità del debito da guerra

Sempre il FMI sottolinea come il ricorso al finanziamento a debito stimola l’economia nel breve termine, ma può compromettere la sostenibilità fiscale nel medio termine, soprattutto in paesi con margini di manovra già limitati. Data l’improduttività dei beni, il rischio di non ripagare il debito aumenta, generando effetti a catena sul costo del debito.

“I deficit peggiorano di circa 2,6 punti percentuali del PIL e il debito pubblico aumenta di circa 7 punti percentuali entro tre anni dall’inizio di una fase di espansione (14 punti percentuali in tempo di guerra)”.

Inoltre, l’emissione di titoli di stato e l’aumento dei tassi d’interesse sul debito pubblico attirano capitale privato, riducendo gli investimenti sulle imprese dei settori industriali diversi da quello bellico. Questo effetto è chiamato crowding out (spiazzamento degli investimenti).

La spesa per il riarmo ricade sui cittadini

In questo senso, la spesa per il riarmo inciderà sul welfare sociale nonostante sia stato permesso il finanziamento fuori dal vincolo di bilancio. L’incremento della spesa pubblica aumenterà il debito sul lungo periodo, e già sul breve termine bisognerà pagare gli interessi che faranno comunque parte del bilancio ordinario.

Le analisi sui costi sociali del riarmo hanno, dunque, un elemento comune: la ricaduta sui cittadini, che ne sopportano il peso mentre i dividendi delle società di armi crescono. Il tutto concentrandosi sull’economia, escludendo valutazioni etiche sugli obiettivi della spesa pubblica e sul rischio di un’escalation globale dovuta alla corsa al riarmo.

Lorenzo Faranda