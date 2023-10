Khalifa Haftar, leader dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), ha recentemente promosso 138 ufficiali, tra cui diversi membri della sua famiglia.

Le promozioni nell’esercito di Khalifa Haftar

L’instabilità politica e il conflitto armato che flagellano la Libia da molti anni rendono il Paese un terreno fertile per l’analisi geopolitica. In particolare, l’ascesa politica del maresciallo di campo Khalifa Haftar e le recenti promozioni all’interno del suo autoproclamato Esercito nazionale libico sollevano una serie di questioni importanti che richiedono una riflessione approfondita.

La situazione di conflitto e frammentazione presente in Libia

Per comprendere appieno il contesto geopolitico in cui si verificano le promozioni all’interno dell’Enl è fondamentale fare un passo indietro ed esaminare la figura di Khalifa Haftar e la situazione politica in Libia.

Khalifa Haftar è stato uno dei protagonisti chiave del caos libico che seguì alla morte di Mu’ammar Gheddafi. Ex ufficiale dell’esercito libico, è diventato una figura centrale nell’attuale conflitto in Libia, spesso in opposizione al Governo di unità nazionale (Gnu) riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il suo Esercito nazionale libico è stato creato come una forza parallela alle istituzioni militari del Consiglio nazionale di transizione ed è diventato un attore militare di rilievo nel Paese. L’Enl di Haftar ha portato a una crescente frammentazione della Libia, che ora risulta sotto il dominio di diverse fazioni rivali.

Le promozioni nell’Enl e le preoccupazioni sulla loro trasparenza

Le recenti promozioni di 138 ufficiali all’interno dell’Enl, tra cui diversi membri della famiglia Haftar, fanno discutere sulla loro legittimità. Queste promozioni sollevano il sospetto che potrebbero essere motivate da considerazioni politiche o personali piuttosto che da criteri oggettivi basati sul merito. Questo suscita gravi preoccupazioni sul funzionamento interno dell’Enl e sul suo impatto sulla situazione libica.

L’ascesa della famiglia di Khalifa Haftar: Khaled e Saddam

Un aspetto particolarmente notevole di queste promozioni è l’ascesa dei figli di Khalifa Haftar, Khaled e Saddam, dal rango di generale di brigata a quello di generale di divisione. Ciò sta a indicare il crescente ruolo della famiglia Haftar nel controllo dell’Enl e, di conseguenza, nella politica libica. Questo sviluppo potrebbe influenzare in modo significativo il modo in cui l’Enl si muove e interagisce con altri attori libici e internazionali.

Implicazioni geopolitiche delle promozioni di Khalifa Haftar

Le implicazioni geopolitiche di queste promozioni all’interno dell’Enl potrebbero essere considerevoli perché la Libia è un Paese ricco di risorse, con uno dei giacimenti petroliferi più vasti dell’Africa, ed è strategicamente importante per molte Nazioni.







Le promozioni infatti potrebbero influenzare i rapporti della Libia con le altre Nazioni. I Paesi che hanno sostenuto Haftar in passato, come l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti, le potrebbe vedere come una conferma del loro sostegno ad Haftar, rafforzando così la loro presenza e la loro influenza in Libia. D’altra parte, le Nazioni che hanno sostenuto il Gnu, come la Turchia, potrebbero vedere queste promozioni come un motivo per rafforzare il loro impegno nei confronti del Gnu e delle fazioni che lo sostengono.

Sfide e opportunità per la comunità internazionale

La situazione in Libia ha un impatto diretto sulla stabilità nel Mediterraneo e sulla sicurezza globale. Di conseguenza, la comunità internazionale è profondamente coinvolta nella risoluzione della crisi libica e nei suoi sviluppi. Le recenti promozioni all’interno dell’Enl potrebbero creare diverse sfide e opportunità per gli attori internazionali.

Le sfide per la comunità internazionale

Rischio di maggiori conflitti

Le promozioni potrebbero portare a un rafforzamento del controllo di Khalifa Haftar nell’Enl, ma potrebbero anche innescare una maggiore ostilità tra l’Enl e le fazioni rivali. Questo aumenterebbe il rischio di conflitti prolungati e potrebbe coinvolgere diversi attori regionali, creando una spirale di violenza.

Difficoltà nella mediazione

La crescente centralizzazione del potere all’interno dell’Enl, con l’ascesa militare della famiglia Haftar, potrebbe rendere più difficile per la comunità internazionale trovare una figura di riferimento per la mediazione e il dialogo. Questo potrebbe rendere più complesso il processo di pace.

Interferenze estere

Le promozioni potrebbero essere viste come una conferma del sostegno di attori stranieri ad Haftar, portando potenzialmente a un aumento dell’ingerenza straniera in Libia. Questo alimenterebbe ulteriormente il conflitto e complicherebbe gli sforzi di pacificazione.

Opportunità per la comunità internazionale

Richiamo all’impegno

Le promozioni all’interno dell’Enl potrebbero spingere la comunità internazionale a riconsiderare il suo coinvolgimento in Libia. Gli attori internazionali potrebbero pertanto cercare di avviare un processo di pace.

Diplomazia attiva

Le promozioni potrebbe incoraggiare attori internazionali a impegnarsi in una diplomazia più attiva e costruttiva. L’Onu e gli attori regionali potrebbero svolgere un ruolo cruciale nel facilitare il dialogo tra le parti in conflitto e nella promozione di una soluzione politica duratura.

Revisione delle alleanze

Gli attori internazionali potrebbero riconsiderare la loro strategia in Libia alla luce delle nuove promozioni. Questo potrebbe includere una revisione delle alleanze e dei livelli di sostegno forniti alle diverse fazioni in gioco, in modo da favorire una soluzione politica duratura.

Un punto di svolta nella complessa situazione libica

Le promozioni all’interno dell’Enl, in particolare l’ascesa dei figli di Khalifa Haftar, rappresentano un punto di svolta nella complessa situazione libica. Mentre le implicazioni geopolitiche sollevano preoccupazioni sul consolidamento del potere all’interno dell’Enl, esse ci spingono a riflettere e a impegnarci per una soluzione pacifica in Libia. La comunità globale deve lavorare insieme per affrontare le eventuali sfide e sfruttare le possibili opportunità presentate dalle promozioni all’interno dell’Enl al fine di promuovere una stabilità duratura in Libia.

Nicola Scaramuzzi