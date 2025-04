Il caso di Kilmar Abrego Garcia, cittadino salvadoregno deportato per errore dagli Stati Uniti, continua a sollevare interrogativi e tensioni tra i poteri giudiziario e politico americani. Un giudice federale ha disposto nuove udienze per valutare se l’amministrazione Trump abbia rispettato o meno gli ordini della Corte Suprema riguardo al suo ritorno negli Stati Uniti.

Una vita costruita negli Stati Uniti

Kilmar Abrego Garcia, 29 anni, ha vissuto per circa quattordici anni negli Stati Uniti, dove si era inserito nella società, lavorando nel settore edilizio e sostenendo la sua famiglia. Sposato e padre di tre bambini con disabilità, era un membro attivo del sindacato e aveva ottenuto il permesso federale per lavorare legalmente nel Paese.

Nonostante ciò, è stato deportato in El Salvador, violando una precedente sentenza di un giudice dell’immigrazione che lo proteggeva dalla rimozione, temendo per la sua incolumità a causa delle minacce delle bande locali.

Le accuse infondate e le proteste

Le autorità dell’amministrazione Trump hanno sostenuto che Kilmar Abrego Garcia fosse affiliato alla gang MS-13, ma né accuse formali né prove concrete sono mai state presentate a sostegno di questa affermazione. I suoi legali hanno ribadito che le informazioni utilizzate contro di lui provenivano da un informatore criminale e si riferivano a presunti legami con attività criminali a Long Island, New York — una zona dove Abrego non ha mai vissuto.

Lo scontro tra poteri: il giudice sfida l’amministrazione

La giudice federale Paula Xinis, del distretto del Maryland, ha fortemente criticato la condotta dei funzionari dell’amministrazione Trump, accusandoli di aver ignorato un ordine “chiaro e inequivocabile” della Corte Suprema.

Martedì, la giudice ha emesso un ordine scritto per convocare in tribunale quattro funzionari di alto livello, appartenenti al Dipartimento di Stato, alla Sicurezza Nazionale e all’Agenzia per l’Immigrazione e le Dogane (ICE). Il loro compito sarà spiegare, sotto giuramento, le ragioni della mancata collaborazione al ritorno di Abrego Garcia.

Dichiarazioni contraddittorie e ostacoli diplomatici

Secondo quanto riferito in tribunale, l’amministrazione ha affermato di non avere l’autorità per riportare Kilmar Abrego Garcia sul suolo americano, sostenendo che la questione rientrerebbe nei poteri diplomatici del presidente. Anche il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha espresso contrarietà, paragonando il ritorno di Abrego all’introduzione di un terrorista nel Paese.

Tuttavia, la giudice Paula Xinis ha respinto duramente queste giustificazioni, definendo le dichiarazioni come “due navi fuorviate che si incrociano nella notte”.







La risposta del Congresso e le azioni diplomatiche

Il senatore democratico Chris Van Hollen ha annunciato un viaggio imminente in El Salvador per incontrare personalmente Abrego Garcia e verificare le sue condizioni. Ha anche promesso di avviare un dialogo con i funzionari locali per facilitare un possibile rilascio. Secondo quanto emerso nei documenti legali, gli Stati Uniti pagano El Salvador per la detenzione di alcuni immigrati, inclusi individui come Abrego, e avrebbero dunque il diritto contrattuale di richiederne la liberazione.

Proprio nella giornata di oggi, il senatore incontrerà il detenuto: già in un’intervista con il Guardian, Van Hollen aveva espresso interesse nel conoscere la famiglia di Kilmar Abrego Garcia proprio con l’obiettivo di trasmettere tutte le informazioni necessarie sulle condizioni di salute e detenzione che versano sull’uomo. Intanto, l’analisi del senatore ai rallentamenti dell’Amministrazione Trump indica chiaramente che gli Stati Uniti si trovavano dapprima “nella zona grigia. Ma se l’amministrazione Trump continua a sballonare i tribunali federali in questo caso in cui ci siamo, siamo chiaramente in un territorio di crisi costituzionale“.

La mobilitazione pubblica e la voce della famiglia

Fuori dal tribunale federale del Maryland, si è radunata una folla che ha espresso solidarietà verso Kilmar Abrego Garcia e la sua famiglia, intonando slogan in favore del giusto processo. La moglie, Jennifer Vasquez Sura, ha raccontato con emozione come la deportazione sia avvenuta davanti al loro figlio di cinque anni: “Il nostro sogno americano si è infranto il 12 marzo. Da allora sono passati 34 giorni e non smetterò di lottare finché non riporterò mio marito a casa vivo”.

Una nuova fase giudiziaria e possibili sviluppi

Nel suo ordine, la giudice Xinis ha sottolineato che i funzionari dell’amministrazione “non hanno fatto assolutamente nulla” per facilitare il ritorno di Abrego Garcia, ma rimangono legalmente obbligati a fare il possibile per aiutare. Il tribunale ha ora richiesto aggiornamenti quotidiani sulle azioni intraprese dal governo americano.

In un documento depositato martedì, l’amministrazione ha infine ammesso che Abrego è vivo e detenuto in una prigione salvadoregna, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sulla possibilità concreta del rimpatrio.

Nel frattempo, uno degli avvocati di Kilmar Abrego Garcia, Rina Ghandi, ha dichiarato che la testimonianza dei funzionari potrebbe preludere a una procedura di disprezzo della corte se emergeranno ulteriori inadempienze.

Lucrezia Agliani