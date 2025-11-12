La Corte Suprema degli Stati Uniti ha posto fine al lungo contenzioso di Kim Davis, ex cancelliera della contea di Rowan, in Kentucky, respingendo la sua richiesta di riesaminare la storica sentenza Obergefell v. Hodges del 2015. Con questa decisione, i nove giudici hanno confermato la validità del matrimonio tra persone dello stesso sesso su tutto il territorio americano, chiudendo definitivamente la porta alla possibilità di un ribaltamento che avrebbe potuto riaprire ferite sociali e culturali mai del tutto rimarginate.

Nonostante la maggioranza conservatrice della Corte — sei giudici su nove — molti osservatori si aspettavano un esito simile: toccare una sentenza così centrale nella storia dei diritti civili avrebbe significato riaccendere un conflitto ideologico già esploso nel 2022 con l’abolizione del diritto federale all’aborto.

La lunga battaglia di Kim Davis

Kim Davis era diventata simbolo della resistenza conservatrice ai diritti LGBTQ+ dieci anni fa, quando si era rifiutata di firmare le licenze di matrimonio per le coppie omosessuali, sostenendo che la sua fede evangelica le impedisse di agire contro coscienza. La sua disobbedienza civile le costò sei giorni di carcere e una pesante condanna economica: oltre 100 mila dollari di risarcimento più 260 mila di spese legali, da versare alla coppia che aveva denunciato la discriminazione.

L’ex funzionaria aveva poi presentato ricorso alla Corte Suprema, chiedendo di rivedere la decisione che nel 2015 aveva reso legale il matrimonio gay negli Stati Uniti. Se la Corte avesse accolto la sua richiesta, ogni stato avrebbe potuto introdurre leggi per vietare i matrimoni omosessuali, riportando il paese a un’epoca di profonde divisioni giuridiche tra Nord e Sud, tra stati liberali e conservatori.

Nessuna motivazione, ma un segnale politico chiaro

La Corte Suprema non ha pubblicato motivazioni ufficiali, limitandosi a rigettare la richiesta di Davis. Tuttavia, la decisione ha un significato politico rilevante: segnala che, almeno per ora, la maggioranza conservatrice non intende smantellare i precedenti giuridici legati ai diritti civili. Dopo il terremoto del 2022, quando la stessa Corte aveva ribaltato Roe v. Wade abolendo il diritto costituzionale all’aborto, molti temevano un nuovo attacco ai diritti LGBTQ+.

Tra i giudici più radicali, come Clarence Thomas e Samuel Alito, non sono mai mancati i richiami a “rivedere” le sentenze fondate sul principio del giusto processo sostanziale – tra cui Griswold (sui contraccettivi), Lawrence (sulle relazioni omosessuali) e la stessa Obergefell. Ma per ora la Corte ha scelto la prudenza.







L’opinione pubblica e il nuovo volto dell’America

Secondo i più recenti sondaggi citati dal New York Times, il matrimonio egualitario gode oggi di un ampio consenso sociale. Oltre il 70% degli americani ritiene che le unioni tra persone dello stesso sesso debbano essere riconosciute dallo Stato, una cifra impensabile solo vent’anni fa. Persino parte del Partito Repubblicano — nel 2022 oltre trenta deputati — ha sostenuto la legge federale che obbliga ogni stato a riconoscere i matrimoni omosessuali contratti legalmente.

Questo mutamento culturale ha reso politicamente rischioso, anche per una Corte conservatrice, tornare indietro su un tema che ormai rappresenta un caposaldo della modernità americana.

Oltre la sentenza: un Paese ancora spaccato

Nonostante la decisione della Corte sembri consolidare i diritti LGBTQ+, resta un clima di incertezza. L’America è un paese dove ogni conquista può essere rimessa in discussione a seconda della composizione della Corte o dei risultati elettorali. Molti analisti ricordano che i nomi che siedono sul banco dei giudici supremi sono il frutto di decenni di battaglie politiche, e che un cambio alla Casa Bianca o al Senato potrebbe aprire scenari molto diversi.

Inoltre, il dibattito sui diritti civili si intreccia con altri temi caldi: il diritto al voto, la tutela ambientale, le libertà religiose e le politiche migratorie. Tutti campi nei quali la Corte Suprema, negli ultimi anni, si è spesso schierata con le posizioni più conservatrici.

Una lezione per il futuro

Il caso Kim Davis diventa quindi un promemoria della fragilità delle conquiste civili: nessun diritto è realmente garantito se non viene difeso quotidianamente. La decisione della Corte non chiude il dibattito, ma lo sposta su un terreno politico e culturale più ampio, dove si decide che tipo di nazione gli Stati Uniti vogliono essere.

Per gli attivisti dei diritti civili, la lezione è chiara: continuare a vigilare. Per i conservatori, invece, il rifiuto della Corte non significa una sconfitta definitiva, ma una pausa strategica in una guerra legale che potrebbe riaccendersi in futuro.

Con il rigetto del ricorso di Kim Davis, la Corte Suprema conferma che il matrimonio egualitario resta un pilastro della società americana. Una decisione che, pur evitando nuovi scossoni, mette in luce le tensioni di un paese diviso tra fede e libertà, tra memoria del passato e paura del cambiamento.

Lucrezia Agliani