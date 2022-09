Kirghizistan e Tagikistan: infiniti conflitti di confine

Mentre il mondo segue la dissoluzione dell’imperialismo russo lungo la linea del fronte ucraino, lo status quo esistente potrebbe essere scosso anche in altri angoli. La recente escalation dei conflitti tra Armenia e Azerbaigian da un lato, e tra Kirghizistan e Tagikistan dall’altro, ne sono un esempio lampante. Se la nuova visita della Presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi in Armenia ha portato l’ attenzione tanto necessaria sul Caucaso, i recenti eventi in Asia centrale hanno ricevuto a malapena una menzione dai media internazionali, nonostante il loro profondo significato per la sicurezza regionale.

A partire dal 14 settembre, le forze tagike e kirghise si sono scambiate colpi di arma da fuoco prolungati lungo diversi punti del confine non delimitato tra le vicine province di Batken e Soghd rispettivamente del Kirghizistan e del Tagikistan. Dopo un breve cessate il fuoco, il 16 settembre, aspri combattimenti sono ripresi e si sono estesi dalle prime aree di confine in profondità nel territorio del Kirghizistan, compresa la città di provincia di Batken e le aree remote della provincia di Osh. Nonostante le richieste del Kirghizistan per un cessate il fuoco, il Tagikistan non era disposto a intrattenere dialoghi e ha continuato a bombardare regolarmente fino al 18 settembre.

Gli attacchi al territorio del Kirghizistan hanno provocato la morte di almeno 59 tra civili e militari al momento in cui scriviamo, dozzine di feriti e oltre 140.000 sfollati interni. Centinaia di case e aziende sono state date alle fiamme, come attestano i dati sugli incendi della NASA. Il 18 settembre il ministero degli Affari esteri tagiko ha rilasciato una dichiarazione in cui identifica 35 morti tra civili e militari sul lato tagiko a causa dei bombardamenti del Kirghizistan. In una dichiarazione rilasciata lo stesso giorno, il ministero degli Affari esteri kirghiso ha condannato le autorità tagike per un atto di “aggressione militare pianificata” e ha sottolineato il “coinvolgimento attivo di gruppi paramilitari irregolari” dalla parte tagika.









Questa escalation, ovviamente, non è nuova. Come molti di questi conflitti nello spazio post-sovietico e a livello globale, questo è complicato, modellato da una lunga storia di tensioni, negoziati avanti e indietro e sofferenza umana. La delimitazione sovietica dei confini nazionali nella valle di Fergana, insieme agli scambi di terre e ai “prestiti” fondiari fino alla fine dell’Unione Sovietica, ha prodotto una geografia complessa, per usare un eufemismo. La gente del posto si riferisce al confine qui come a una “scacchiera”. Le strade entrano ed escono da uno stato e dall’altro. Oltre al confine lungo 984 chilometri, di cui solo 504 sono delimitati, il Kirghizistan ospita anche due exclavi tagike, Vorukh e Kayragach. Entrambe le parti hanno contestato la proprietà su vari territori dall’indipendenza nel 1991 utilizzando diverse mappe e accordi sovietici come base per le loro rivendicazioni. Periodiche provocazioni e scaramucce sono diventate parte della vita quotidiana qui.

Cosa sta succedendo al confine?

Gli scontri attuali riproducono vecchi lasciti pre e post sovietici. I confini delle due repubbliche furono delimitati sotto la guida di Joseph Stalin. Storicamente, le popolazioni kirghisa e tagika godevano di diritti comuni sulle risorse naturali. La questione della delimitazione del confine è una reliquia dell’era sovietica. Mentre i colloqui regolari hanno cercato di risolvere il problema, uno dei punti cruciali di disaccordo rimane sulla mappa che dovrebbe essere utilizzata per scopi di demarcazione. Quasi la metà della sua vicinanza a un confine di 1000 km è contestata.

La creazione dell’Unione Sovietica ha visto la ridistribuzione su larga scala del bestiame alle fattorie collettive e statali, che ha sconvolto lo status quo esistente. Sfortunatamente, c’era solo così tanta terra da girare. Il territorio tagiko ha visto aumentare il loro bestiame e, con scarsi pascoli, sono stati firmati accordi tra le due popolazioni sull’utilizzo del territorio kirghiso da parte del bestiame dei tagiki.

Cosa ha portato all’attuale riacutizzazione?

La base ideologica dell’attuale serie di scontri è rafforzata da questioni di sviluppo, fornendo così un terreno fertile affinché l’intero spazio geopolitico diventi un focolaio di molteplici conflitti e scontri minori. La traiettoria ambientale del conflitto può essere ulteriormente evidenziata da incidenti che hanno visto gruppi di entrambi i lati piantare alberi in aree contese e impegnarsi in uno scontro fisico utilizzando attrezzature agricole come armi.

La valle di Ferghana continua ad essere un luogo di lotte e frequenti esplosioni di violenza, con il luogo costituito principalmente da tagiki, kirghisi e uzbeki, che storicamente hanno condiviso specificità sociologiche, attività economiche e pratiche religiose comuni.

Il crollo dell’Unione Sovietica e il successivo scioglimento degli accordi sull’acqua e sulla terra allora esistenti videro la creazione di più fattorie indipendenti più piccole, il che portò a un marcato aumento dei modelli di consumo di acqua tra gli agricoltori. Entrambi i paesi condividono più canali d’acqua con traiettorie e flussi ondulati, che sconvolgono l’equo accesso all’acqua su entrambi i lati. Di conseguenza, conflitti su piccola scala si verificano praticamente ogni anno durante il periodo cruciale dell’irrigazione.

Entrambi i paesi, pur condividendo un passato storico strettamente intrecciato, hanno avuto dinamiche interne diverse da quando sono entrati nello stato. Si può far risalire la loro instabilità alle sfide transnazionali e ai conflitti etnici interni. I leader di entrambi i paesi hanno contribuito in un modo o nell’altro alla continuazione del conflitto attraverso l’immaginazione di un particolare tipo di progetto di sviluppo, sperando di stabilizzare le dinamiche interne dei rispettivi paesi e legittimare il loro potere. Questo “progetto di sviluppo” è simile al modo in cui l’Unione Sovietica ha considerato la modernizzazione, che ha portato allo sfollamento su larga scala delle comunità nomadi, contribuendo infine al “motore ambientale” dell’attuale conflitto.

Qual è la strada da percorrere?

Il percorso per la risoluzione del conflitto richiederà ai gruppi in guerra di concordare una mappa comune. La comunità internazionale dovrà compiere sforzi per risolvere la controversia coinvolgendo gli anziani nelle comunità, poiché storicamente gli anziani sono stati utilizzati per risolvere i conflitti. I meccanismi di governance informale su piccola scala dovrebbero inoltre essere ulteriormente rafforzati attraverso uno sforzo concertato dei rispettivi paesi per stabilizzare le dinamiche geopolitiche.

