Klimt, Schiele e le donne

In occasione della proiezione tenutasi il 22-23-24 ottobre “Klimt e Schiele – Eros e Psiche” nelle sale cinematografiche italiane, ripercorriamo le vite di questi due artisti, l’uno austriaco, l’altro tedesco, focalizzandoci sul loro rapporto con il “gentil sesso”.

Infatti, essi sono stati i primi ad allontanarsi dalla raffigurazione della donna secondo le più antiche tradizioni. Quest’ultime non permettevano alla donna di mostrare la sua vera identità: per esempio, se amava un determinato colore che la rappresentava di più o se prediligeva gli ornamenti floreali rispetto ai colori cupi, non poteva dare sfogo alla sua fantasia. Tutto questo era dovuto al fatto che, negli armadi delle donne dell’alta borghesia, erano solitamente presenti: corsetto, lunghe calze e fermagli per l’usuale acconciatura, che prevedeva i capelli raccolti.

Rifiutando implicitamente tutto questo, tramite le loro opere, Klimt e Schiele ebbero il coraggio di rappresentare la libertà femminile, oltre le apparenze, oltre il puritanesimo della borghesia dell’epoca e quindi oltre le convenzioni sociali, sopratutto tramite il nudo.

Un nuovo modo di rappresentare le donne

Klimt ebbe rapporti sessuali con molte delle sue modelle, infatti si dice che avesse avuto ben 14 figli. Tuttavia, benché avesse intrattenuto relazioni con diverse donne, era affascinato in particolare da una: Emile Flöge. Con lei aprì un atelier attraverso cui modernizzò il vestiario femminile: creò abiti larghi, con fantasie creative e colorate e non più con colori cupi, e tagli aderenti per mettere in risalto le curve, come la tradizione richiedeva. Un’altra donna di alto rango, che suscitò la curiosità dell’artista viennese, fu Adele Bloch-Bauer. Ella apparve per la prima volta in Giuditta, tela presentata in occasione della decima mostra della Secessione viennese, che lui stesso fondò.

Tramite queste donne e questi dipinti, l’artista voleva esprimere la sensualità e dimostrare il potere malefico dell’essere donna, da lui considerata come una vera e propria maga ingiusta verso l’uomo. Infatti, in Pallade Athena, la dea viene raffigurata come colei che tiene al collo la testa della medusa, uccisa e portata a lei da Perseo, con lo scopo di spaventare l’uomo.

Altro esempio è l’opera Giuditta II, in cui il pittore, tramite la testa di Oloferne, che la protagonista tiene in mano perché è stato ucciso dalla stessa, la rende detentrice di forza e intrisa di godimento del momento tanto atteso.

Pertanto, tramite questi esempi, si nota che Klimt concepisce la donna non più passiva ma in un ruolo attivo, in quanto fautrice del proprio destino.

Schiele, certamente, prese ispirazione da Klimt e lo ammirava per l’espressività dei suoi dipinti, ma anche lui non fu da meno in quanto a espressività. Infatti, era solito maltrattare le sue modelle e le raffigurava subito dopo il maltrattamento. Il motivo di questo comportamento sta nel non voler raffigurarne solo i corpi nudi e la sensualità, bensì anche il loro mondo interiore, perché vuole rappresentare la reazione della donna a un determinato comportamento, come ad esempio le percosse. Infatti, nei suoi dipinti, si possono scorgere occhi di donne che hanno pianto o corpi indifesi, piegati dalla malattia (per esempio, l’influenza spagnola a lui coeva).

Ecco che, in entrambe le visioni della donna, ricorre il nudo o atteggiamenti di desiderio, sensualità e introspettività, aspetti che gli artisti precedenti non avevano avuto il coraggio di affrontare e sondare. Con una differenza, ovvero: per Klimt la donna ha un potere decisionale importante, invece, per Schiele ella viene solo usata per raffigurare le emozioni.

L’influenza della psicoanalisi su Klimt e Schiele

Klimt e Schiele non sarebbero stati fautori di tali innovazioni, se non fossero stati spinti dalle indagini introspettive introdotte dal viennese Sigmund Freud.

L’esame accurato di Freud sui suoi pazienti rivela che, dietro la quotidianità, per esempio, nei casi di lapsus, amnesie momentanee, e nevrosi (termine generale per indicare sofferenza del sistema nervoso centrale), ci sono le pulsioni e i sentimenti da tempo repressi.

Essi, nascosti nell’inconscio, si aggrappano ai pensieri consci dell’uomo manipolandoli. Infatti quando l’inconscio viene represso per lungo tempo, si manifesta con sintomi del corpo, quali le malattie del sistema nervoso. Ma tutto questo viene risolto nel momento in cui esso viene estrapolato tramite la psicoanalisi.

L’essere se stessi e non vergognarsi di chi si è e di quello che si pensa, oltre le convenzioni sociali a cui siamo abituati a obbedire, è il segno più evidente di un primo passo che questi artisti hanno compiuto. Infatti sono stati sopratutto coraggiosi: hanno mostrato la realtà come veramente la vedevano, svestendo la donna di tutti quegli artifizi inutili, creati solo per nascondere la sua vera essenza di forza mista a dolcezza.

Roberta Mineo