La band nord-irlandese Kneecap è stata travolta dalle polemiche dopo la sua esibizione al music festival californiano del Coachella. Durante la loro esibizione, i tre componenti del gruppo hip hop hanno accusato Israele di genocidio a Gaza attraverso dure parole. A intervenire è stata anche Sharon Osbourne – moglie di Ozzy Osbourne – , che ha chiesto la revoca del loro visto per lavorare negli USA. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è dovuto intervenire per rispondere alle accuse mosse alla band di antisemitismo e supporto a organizzazioni terroristiche. Ma questa non è la prima volta che i Kneecap si trovano al centro del dibattito politico.

Che cosa è successo al Coachella

Il Coachella è un festival dedicato alla musica e all’arte che si tiene ogni aprile in Indio, California, nel deserto del Colorado. Ogni anno attira moltissime celebrità, che assistono alle esibizioni di tutti gli artisti del momento e, allo stesso tempo, sfoggiano outfit che fanno tendenza. È un festival, quindi, che riesce a dettare stili e costumi soprattutto per le giovani generazioni. Quest’anno ha visto la partecipazione, fra gli altri, di Lady Gaga, dei Green Day, di Post Malone e di Travis Scott. Ma anche della band dell’Irlanda del Nord Kneecap.

Questo gruppo che rappa in gaelico, lingua celtica degli indigeni irlandesi, è riuscito a imporsi nel panorama internazionale nonostante prese di posizione radicali. Fra queste, c’è sicuramente quella di spendersi per la causa palestinese. Durante la loro esibizione al Coachella di settimana scorsa, è stato trasmesso sullo schermo del palco il messaggio: “Israele sta commettendo un genocidio contro il popolo palestinese”. E ancora: “è reso possibile dal governo degli Stati Uniti che arma e finanzia Israele nonostante i suoi crimini di guerra”. Oltre a intonare slogan come: “Fuck Israel, free Palestine”.

Un componente del trio, Mo Chara, ha tenuto anche un breve discorso, affermando:

Gli irlandesi, non molto tempo fa, sono stati perseguitati per mano degli inglesi, ma non siamo mai stati bombardati da quei fottuti cieli senza poter andare da nessuna parte. I palestinesi non hanno un posto dove andare, è la loro cazzo di casa e li stanno bombardando. Se non lo chiamate genocidio, come cazzo lo chiamate?

Le reazioni negli USA

Sono state dure le reazioni negli Stati Uniti. La Fox, emittente televisiva di stampo conservatore, ha accusato i Kneecap di voler portare negli USA un sentimento “nazista”.

Ma a intervenire è stata anche la moglie dell’ex leader dei Black Sabbath Ozzy Osbourne Sharon. Produttrice discografica, è attualmente una dei giudici del programma statunitense America’s Got Talent. Il 22 aprile, sul social X, ha scritto un lungo post criticando gli artisti che al Coachella si sono espressi “politicamente”. A essere menzionati sono stati i Green Day, che hanno modificato live la loro canzone Jesus Of Suburbia, inserendo riferimenti alla sofferenza che stanno vivendo i bambini palestinesi a Gaza. Anche se la critica più aspra è andata alla band nord-irlandese, accusata di incitamento all’odio e appoggio a organizzazioni terroristiche. Sharon Osbourne ha chiesto la revoca del loro permesso di lavoro negli USA.







Il manager dei Kneecap ha risposto che quello dei tre non è stato un messaggio aggressivo o d’odio, ma una chiamata alla presa di coscienza su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Secondo il suo punto di vista, dovrebbe essere lodato il coraggio della band di prendere posizione in maniera così netta. Denunciando anche le numerose minacce di morte ricevute dalla band dopo l’esibizione.

I Kneecap hanno invitato Sharon Osbourne ad ascoltare War Pigs del marito. Oltre a condividere nelle storie Instagram il “Fuck Sharon Osbourne” di un fan. Sottolineando come vengano considerate aggressive le parole utilizzate da una band su un palco, ma non l’uccisione di più di 20.000 bambini palestinesi innocenti. La band ha anche denunciato che, durante il live streaming della loro prima esibizione di inizio aprile al Coachella, sono stati censurati i loro messaggi pro-Gaza, ma anche i cori intonati contro Margaret Thatcher.

La risposta del Dipartimento di Stato USA

Il Dipartimento di Stato degli Usa, che si occupa della politica estera a livello federale, ha commentato l’accaduto con la BCC. Infatti, ha chiarito che quando si valutano le revoche dei visti vengono analizzate le informazioni che “possono rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica o altre situazioni in cui la revoca è giustificata, ai sensi della legge statunitense sull’immigrazione”.

La band, nei prossimi mesi, ha in programma numerosi concerti in USA e Canada. E le polemiche non si placheranno facilmente, considerando anche la dura politica promossa dal governo Trump contro gli oppositori politici. Sono numerosi gli studenti stranieri, con un visto di studio o lavoro, arrestati negli ultimi mesi e in attesa di una possibile estradizione dal paese perché protagonisti delle proteste pro-Palestina e antigovernative nelle università americane.

I problemi, però, per i Kneecap, non sono solamente in USA, ma anche nel Regno Unito. In queste ore, infatti, si sta diffondendo un video condiviso su X, da Danny Morris dell’ente benefico per la sicurezza ebraica Community Security Trust. Nel filmato, risalente al novembre scorso durante un concerto a Londra, sembrerebbe che un componente del gruppo dica: “Up Hamas, up Hezbollah”. Incitando, quindi, a due organizzazioni considerate terroristiche nel Regno Unito. La polizia metropolitana ha inviato il materiale all’unità di segnalazione antiterrorismo del paese per valutare la possibile apertura di un’indagine.

Ma chi sono i Kneecap?

Il trio, proveniente da Belfast, è composto da Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí. La loro cifra stilistica consiste in un rap che unisce lingua inglese e irlandese. Ma soprattutto il loro è un rap radicalmente politico.

Il nome Kneecap, infatti, fa riferimento alla pratica di gambizzare gli oppositori politici da parte dell’organizzazione paramilitare IRA, durante il conflitto nord-irlandese. Il gruppo, quindi, si riconosce pienamente in un’ideale repubblicano dell’Irlanda, rifiutando di considerare “il Nord dell’Irlanda” una colonia satellite del Regno Unito. DJ Próvaí indossa il balaclava con il tricolore irlandese, altro simbolo della lotta armata dei repubblicani irlandesi.

La loro è una forte presa di posizione a favore soprattutto della conservazione e diffusione della lingua e cultura irlandese, dopo secoli di dominazione britannica. Il loro primo singolo, intitolato C.E.R.T.A. (2017), che vuol dire “diritti” in gaelico, nasce da un’esperienza diretta di Móglaí Bap. Una sera lui i e suoi amici sono stati arrestati dalla polizia mentre scrivevano la parola con le bombolette spray sui muri, per protestare contro il governo britannico che si rifiutava di riconoscere pieni diritti alla lingua irlandese. I ragazzi decidono di non rispondere in inglese gli agenti ma solo in irlandese, e passano la notte in cella.

Questa scena viene ricreata nel film biografico dedicato al gruppo Kneecap, presentato al Sundance Film Festival 2024. Prima volta per un film in lingua irlandese. La pellicola ha ricevuto sei candidature ai BAFTAs, i premi più importanti del cinema britannico. Ed è stata selezionata per entrare nella cinquina degli Oscar 2025.

Il film ripercorre le difficoltà delle nuove generazioni nord-irlandesi che vivono dopo gli anni del conflitto. E mette al centro la volontà di riappropriarsi della propria identità rispetto alla generazione passata che ha lottato con le armi e si sente ormai sconfitta. Il messaggio dei Kneecap è quello di una riunificazione che sia soprattutto culturale dell’Irlanda, considerando quest’ultima come un unico grande paese multiculturale. Il loro impegno civile, però, ha attirato molte critiche, anche dal governo britannico centrale. In particolare, dal Partito Conservatore e Unionista guidato da Kemi Badenoch. Finora, però, nessuna critica è riuscita a far indietreggiare l’attivismo politico del gruppo.

Martina Portello