Kontiki e Fridays for Future: inaugura la prima sede di FFF in Italia

A Torino ieri è iniziato il festival di inaugurazione del Kontiki, la prima sede italiana di Fridays For Future. Il 9, 10 e 11 giugno a Torino FFF inaugura il Kontiki, in via Cigliano 7: uno spazio tra il Po e la Dora, nel piccolo quartiere di Vanchiglietta, immerso nel verde e aperto ai movimenti della città.

Per la prima volta in Italia, il movimento di Fridays For Future ha una casa. Kontiki e Fridays For Future Torino inaugurano la nuova sede in via Cigliano 7, nel quartiere Vanchiglietta a Torino. Il Kontiki è la sede di FFF a Torino, ma è anche un Circolo Arci, e intende essere un luogo aperto ai movimenti della città.









Kontiki e Fridays For Future: finalmente una casa per i movimenti per la giustizia climatica

Per la prima volta, in Italia, il movimento Fridays For Future ha una casa. È un avvenimento importante, soprattutto perché il Kontiki non sarà la casa di un solo movimento. L’intenzione è quella di essere un luogo di aggregazione e di dialogo per i movimenti per il clima della città di Torino, un luogo in cui confrontarsi e far dialogare i movimenti che animano e agiscono nella città.

Tre giorni di festival al Kontiki. Ospiti, musica, laboratori per bambin3

Il Kontiki inaugura con tre giorni di festival, che ospitano ogni giorno – venerdì, sabato e domenica – talk, musica e intrattenimento per bambini e bambine. Tra gli ospiti don Ciotti, Willie Peyote, Andrea Vito, Fabio Geda e gli Eugenio in Via di Gioia. Oggi, sabato 10 giugno, si terrà una tavola rotonda tra «comitati, organizzazioni, gruppi di quartiere, movimenti», che vedrà la partecipazione di Mediterranea, Medici Senza Frontiere, Libera, Greenpeace, Legambiente, Emergency, No Tav, Non Una Di Meno, Extinction Rebellion, Resistenza Verde, Acmos e – ovviamente – Fridays For Future Torino. Sarà sicuramente un’occasione per dialogare e ragionare su quanto le lotte debbano essere intersezionali.

Venerdì 9 giugno: don Luigi Ciotti e Willie Peyote danno il via al festival con l3 attivist3 di FFF

Ieri, nonostante la pioggia, la prima giornata di inaugurazione del Kontiki è stata molto partecipata e stimolante. Il primo intervento ha visto sul palco Willie Peyote e Luigi Ciotti dialogare con Raffaella Bolini, componente della Presidenza Nazionale dell’Arci, Andrea John Dejanaz, presidente di Giustizia Climatica Ora!, Rachele Bugatti, attivista di FFF, e Marta Maroglio, portavoce di Fridays.

Parte così una nuova avventura per il movimento di Fridays For Future, che riguarda tutte e tutti noi.

Debora Dellago

