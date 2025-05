Un’astronave sovietica, Kosmos 482, si sta preparando a rientrare incontrollata nell’atmosfera terrestre dopo più di cinque decenni di orbita. Lanciata nel 1972 come parte di una missione per atterrare su Venere, quest’astronave non riuscì mai a uscire dall’orbita terrestre a causa di un guasto al razzo. Ora, un oggetto che pesa circa 500 kg e che ha orbitato per anni intorno alla Terra, sta per rientrare nel nostro pianeta, ma la sua traiettoria e l’area di impatto sono ancora incerti.

Il possibile impatto di Kosmos 482 sulla superficie terrestre

Il fallimento della missione originale è stato il risultato di un problema tecnico con il razzo che avrebbe dovuto spingere la navetta verso Venere. Tuttavia, nonostante questo, la capsula di atterraggio, una sfera dal diametro di circa un metro, ha continuato a orbitare intorno alla Terra, seguendo un’orbita altamente ellittica che l’ha portata a scendere lentamente verso la superficie. Dopo oltre cinquant’anni di permanenza nello spazio, la navetta si prepara ora a incontrare la Terra.

Secondo l’esperto olandese Marco Langbroek, che segue i detriti spaziali, il rientro dell’oggetto dovrebbe avvenire intorno al 10 maggio 2025. Langbroek ha spiegato che la navetta entrerà nell’atmosfera a una velocità di circa 242 km/h (150 mph), ma la sua integrità durante il rientro è incerta. Nonostante le preoccupazioni, gli esperti affermano che i rischi per la sicurezza sono limitati. Langbroek ha sottolineato che, anche se l’astronave non dovesse disintegrarsi durante il rientro, la probabilità che colpisca qualcosa o qualcuno è molto bassa, paragonabile al rischio di essere colpiti da un meteorite, un evento che si verifica ogni anno.







Una delle principali preoccupazioni riguarda la possibilità che l’oggetto sopravviva al rientro nell’atmosfera. Se il sistema di scudo termico, progettato per proteggere la navetta durante il suo passaggio attraverso l’atmosfera densa di Venere, dovesse fallire, l’astronave potrebbe bruciarsi durante la discesa. Tuttavia, se lo scudo termico dovesse rimanere intatto, l’oggetto metallico potrebbe precipitare sulla Terra, intatto, rischiando di colpire qualsiasi area all’interno di un ampio intervallo di latitudini che va dai 51,7 gradi a nord e sud.

In termini di area geografica, Langbroek ha previsto che la navetta potrebbe rientrare in qualsiasi punto compreso tra latitudini molto settentrionali, come Londra ed Edmonton (in Canada), e zone molto meridionali, come il Capo Horn in Sud America. Tuttavia, poiché gran parte della superficie terrestre è coperta da oceani, le probabilità che l’astronave finisca nell’acqua sono piuttosto alte, una circostanza che riduce notevolmente il rischio per le persone.

La gestione dei detriti spaziali

Nonostante il rischio limitato per la sicurezza umana, questo caso solleva importanti interrogativi sulla gestione dei detriti spaziali e sulla sicurezza dei satelliti e delle navette che rimangono in orbita per decenni dopo il loro lancio. Negli ultimi anni, ci sono stati altri esempi di oggetti spaziali che sono rientrati incontrollati nell’atmosfera terrestre. Nel 2018, per esempio, la stazione spaziale cinese Tiangong-1 è rientrata nell’atmosfera sopra il Pacifico meridionale, mentre nel 2022 un razzo cinese è rientrato senza controllo, suscitando preoccupazioni simili.

L’evoluzione tecnologica e l’aumento del numero di missioni spaziali hanno portato alla creazione di un numero sempre maggiore di detriti spaziali. Questi oggetti, alcuni dei quali di dimensioni anche notevoli, possono rimanere in orbita per decenni o addirittura secoli, a meno che non vengano abbattuti intenzionalmente o non rientrano inevitabilmente nell’atmosfera. La gestione di questi detriti è un tema sempre più importante nel campo dell’astronomia e delle missioni spaziali, con esperti che cercano soluzioni per evitare rischi futuri.

Il caso di Kosmos 482 rappresenta un esempio estremo di un veicolo spaziale che, dopo aver fallito la sua missione iniziale, è stato dimenticato in orbita, ma che ora sta tornando a casa in modo incontrollato. Il monitoraggio costante di questi oggetti e l’adozione di misure per ridurre i rischi legati ai detriti spaziali sono diventati aspetti di fondamentale importanza per garantire la sicurezza della Terra e dei suoi abitanti.

Nonostante il rischio minimo, Kosmos 482 ci ricorda che, sebbene il rientro incontrollato di veicoli spaziali possa sembrare un fenomeno raro, rappresenta una sfida crescente nel campo della gestione dello spazio e della protezione del nostro pianeta da minacce provenienti dall’alto.

Elena Caccioppoli