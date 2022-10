L’ageism: come decostruire questa piaga divisiva?

Stereotipi e discriminazioni nei confronti degli anziani sono ciò che l’OMS definisce ageism. Termine e fenomeno che raggruppa una serie di credenze, valori e norme che giustificano la discriminazione nei confronti delle persone a causa della loro età e, inoltre, incidono sulla loro salute.

Nel 1968 il Dr. Robert Butler coniò il termine ‘ageism’ per descrivere la discriminazione sistematica contro gli anziani. Lo equiparò al razzismo e al sessismo durante il movimento per i diritti civili. Per Butler, l’ageism riflette il profondo disagio non solo degli adulti di mezza età ma anche dei giovani. Corrisponde a un’avversione che si ha nei confronti dell’invecchiamento, della malattia e dell’incapacità, nonché della paura dell’impotenza e dell’inutilità. Ma questa forma di discriminazione non ha risparmiato i circoli gerontologici.

Da quando è stato introdotto il termine ageism, i ricercatori hanno acquisito una maggiore comprensione sia della prevalenza dell’età che di come colpisce persone di tutte le età. Oggi, infatti, il termine può essere applicato a qualsiasi forma di discriminazione basata sull’età, sia che si tratti di pregiudizio nei confronti di bambini, adolescenti, adulti o anziani.

Non sorprende, però, che la considerazione dei problemi dell’età abbia alcune lacune che richiamano errori commessi in passato. In particolare nella psicologia cognitiva dove per un’eccessiva preoccupazione per la modellizzazione, è stata studiata una realtà psicologica spesso lontana da quello della vita quotidiana. Siamo anche consapevoli dei numerosi pregiudizi metodologici negli studi sugli effetti dell’invecchiamento e dell’età sul declino dell’intelligenza. Ma la maggior parte della ricerca in gerontologia è stata condotta da ricercatori relativamente giovani e anche i gruppi di controllo a cui è stata confrontata la performance degli anziani erano costituiti da giovani.









La sottovalutazione della depressione nella popolazione di età pari o superiore a 65 è un altro aspetto che si avvicina all’età. Le prime ricerche sulla salute mentale hanno rivelato che la depressione è il disturbo più comune in questa fascia di età. In passato, la depressione negli anziani è stata ampiamente sottovalutata, sotto-diagnosticata e sotto-trattata. La convinzione che ‘essere vecchi significhi necessariamente essere tristi ‘ era tenace e rivelava uno degli aspetti più inaccettabili dell’ageism.

Sono passati più di 50 anni da quando il dottor Butler ha sollevato questo problema, ma la nostra cultura non è cambiata. Il tema dell’età e dell’invecchiamento sarebbe rimasto ‘in ombra’ se non fosse stato per il campanello d’allarme globale noto come COVID-19, che ha spinto il mondo, in particolare quello occidentale, a un serio controllo della realtà.

Quando un numero significativamente elevato di anziani stava morendo e il loro benessere nelle strutture di assistenza a lungo termine era sotto i riflettori dei media. Il fatto che c’erano più persone di età superiore ai 65 anni che di età inferiore ai 14 anni (secondo le statistiche) non era più una fenomeno che poteva essere messa da parte.

L’età rimane una barriera spesso trascurata che esiste nella maggior parte delle Paesi occidentali. L’ageism pone limiti ingiusti alle capacità degli anziani di vivere al massimo delle loro potenzialità e li svaluta come individui. L’ageism ha un impatto negativo sulla salute fisica e mentale e i rapporti lo collegano a una morte precoce.

I progressi nella scienza e nell’industria del benessere hanno portato a una maggiore durata della vita nella maggior parte del mondo. La qualità della vita con l’invecchiamento delle persone, tuttavia, varia notevolmente a seconda dei redditi personali, dei servizi di supporto disponibili e dell’ambiente che consente agli anziani di rimanere produttivi.

I cambiamenti demografici, dovuti a una vita media più lunga e a tassi di natalità più bassi, stanno avendo un impatto diverso su tutte le nazioni. L’effetto di questi cambiamenti è un forte aumento della popolazione anziana, che ci costringe a considerare l’invecchiamento come un problema sociale con un impatto globale, che deve affrontare ricercatori e società con la necessità di affrontare il tema del pregiudizio nei confronti degli anziani.

L’ageism, infatti, può influenzare l’atteggiamento della società nei confronti di questa fascia di popolazione nonché la percezione che gli anziani hanno di se stessi, con effetti negativi sulla loro salute fisica e psichica. Tuttavia, le strategie sanitarie globali per anni non hanno considerato l’età come un fattore di rischio modificabile. Questa situazione sta cambiando, poiché l’OMS (2015) ha identificato la riduzione dell’età come obiettivo chiave per migliorare la salute umana.

Avere un atteggiamento negativo nei confronti degli anziani – siano essi quelli tra i 50 ei 60 anni o oltre – nella nostra società è un problema reale e sta diventando sempre più una preoccupazione man mano che la nostra popolazione – e la nostra forza lavoro – invecchiano. Infatti, oltre un terzo (36%) delle persone con più di 50 anni si sente svantaggiato sul lavoro a causa dell’età.

Ma ciò che molti non considerano è che l’ageism può essere applicato anche al resto della popolazione. Per i giovani, l’età ha effetti molto simili a quelli vissuti dalla popolazione anziana. Potrebbero essere sminuiti o condiscendenti, abbandonati per opportunità di progressione o pagati salari scarsi rispetto ad altri. In effetti, più della metà dei minori di 18 anni sente di non essere preso sul serio sul lavoro a causa della sua età.

Dalla negligenza all’abuso abuso

La nostra società è spesso spietata con creature deboli e indifese, gli anziani possono essere vittime di maltrattamenti che vanno dalla semplice negligenza all’abuso. L’abuso è definito come ‘un insieme di atti (comportamenti e atteggiamenti) commessi o omessi nei confronti di una persona a danno della sua integrità psicologica, morale, fisica, sessuale, materiale o finanziaria’.

L’abuso provoca danni o lesioni. È un attacco ai diritti fondamentali e alla dignità della persona. Silenzi e tabù: il tabù che ancora circonda il maltrattamento degli anziani può essere spiegato dall’evoluzione dei pensieri all’interno della società.

Secondo i comandamenti delle varie religioni o della morale sociale, l’anziano dovrebbe essere venerato. Portatrice di storia familiare, porta saggezza e conoscenza. Ma la modifica dei rapporti intra-familiari e la modifica delle modalità di trasmissione della conoscenza hanno cambiato radicalmente la situazione degli ‘anziani’. L’ageism con rappresentazioni negative dell’invecchiamento è rafforzato. La fotocamera di famiglia rimane un segreto ben custodito.

Così questi vecchi, diventati inutili e troppo vecchi, sono ridotti al silenzio e non sono più considerati come oneri emotivi ed economici. La mancanza di interesse per la situazione dei nostri anziani da parte dei politici è ispirata da questo. Si ispira anche al silenzio complice di una società che adora il corpo: giovane e dinamico.

Il disinteresse per il soggetto anziano e i maltrattamenti collettivi o individuali di cui è vittima si riflette nella mancanza di formazione degli operatori sanitari. e nella relativa povertà della letteratura medica rispetto, ad esempio, al fenomeno degli abusi sui minori .

Studi interculturali e decenni di ricerca sul suicidio in età avanzata hanno dimostrato che quando gli anziani affrontano stereotipi negativi sull’invecchiamento, la salute e il benessere subiscono forme di peggioramento del funzionamento cognitivo e fisico, peggioramento della salute fisica e mentale e morte.

Gli anziani possono interiorizzare messaggi intorno a loro che sono un peso per la loro famiglia e per la società, che possono causare depressione, solitudine e diminuire la loro voglia di vivere. Questi sono fattori specifici che sono stati identificati negli anziani che sono morti per suicidio.

Anche il comportamento discriminatorio e la mancanza di risorse destinate alla promozione della salute e del benessere degli anziani possono avere un legame indiretto tra l’età e il suicidio in età avanzata. I comportamenti discriminatori nei confronti degli anziani sono di ampia portata e non sono generalmente riconosciuti come discriminatori nella nostra società.

Come puoi aiutare a cambiare la conversazione sull’invecchiamento.

Se vogliamo davvero sostenere il benessere mentale nei nostri anziani, dobbiamo rendere il pubblico più consapevole dell’età e dei suoi effetti dannosi. Possiamo iniziare cambiando la conversazione sull’invecchiamento e concentrandoci sullo sfatare i miti che circondano l’invecchiamento. La depressione e la contemplazione del suicidio non sono una parte normale dell’invecchiamento. In effetti, studio dopo studio conferma che gli anziani con un margine schiacciante riportano una maggiore soddisfazione, qualità della vita e funzionamento sociale mentre invecchiano. La ricerca suggerisce che coloro che hanno una visione più positiva dell’invecchiamento hanno memoria, equilibrio e longevità migliori.

L’età è un pregiudizio contro il nostro sé futuro, non un problema che può essere risolto o una malattia che può essere curata. È un processo reale, potente, che dura tutta la vita che ci unisce tutti. Invece di pensare che i nostri corpi ci tradiscano mentre invecchiamo e neghino il nostro futuro, immagina un mondo in cui abbiamo celebrato la capacità di adattarci e crescere con uno scopo mentre ci muoviamo attraverso la vita.

Decostruire l’immaginazione richiede molto tempo. Non è qualcosa che si farà in dieci o vent’anni. L’età per può anche essere fonte di liberazione e di emancipazione. Vecchiaia fa quindi rima con ‘potere e indipendenza, dopo una vita di lavoro compiuto’. Significa conoscersi meglio ed essere meno dipendenti dalle aspettative degli altri.

Solo riconoscendo l’ageism e i suoi effetti dannosi possiamo lavorare per prevenirlo. E dal momento che tutti invecchiamo, tutti hanno un interesse in questa lotta. Iniziamo cambiando la conversazione quando emerge nella nostra vita quotidiana e nella nostra mentalità.

Felicia Bruscino

