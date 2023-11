L’ambiente fluviale è minacciato da decisioni governative che stanno sollevando crescenti preoccupazioni tra gli esperti e gli amanti della natura. In questo contesto, è essenziale analizzare le implicazioni delle politiche che ricevono l’assenso delle autorità, al fine di comprendere appieno le sfide ambientali che stiamo affrontando.

La regione Abruzzo, sotto la guida del partito Fratelli d’Italia, ha recentemente approvato una legge volta a “pulire” i fiumi da ghiaia e vegetazione. Questo provvedimento ha sollevato preoccupazioni significative riguardo ai suoi effetti sull’ambiente e sulla biodiversità della regione. Risulta necessario analizzare in modo critico questa legge, sottolineando le sue implicazioni negative, le contraddizioni con le leggi esistenti e l’ignoranza delle migliori pratiche ecologiche.

Prima di entrare nei dettagli della legge, è essenziale comprendere il contesto ambientale in cui si inserisce. L’Abruzzo è una regione ricca di risorse naturali, tra cui fiumi e habitat fluviali. Questi ecosistemi fluviali sono di grande importanza per la biodiversità e la stabilità idrogeologica della regione. Tuttavia, negli ultimi decenni, molte di queste risorse sono state minacciate da attività antropiche distruttive, come la canalizzazione, la cementificazione e la rimozione della vegetazione ripariale.

La legge regionale abruzzese per la “pulizia” dei fiumi solleva molte preoccupazioni. Innanzitutto, il ragionamento alla base di questa legge sembra ignorare le migliori pratiche ecologiche e scientifiche. L’idea di allargare gli alvei dei fiumi e rimuovere la vegetazione fluviale per facilitare il deflusso dell’acqua sembra basarsi su una comprensione superficiale della dinamica fluviale. Questo approccio può, al contrario, aumentare il rischio di alluvioni, poiché scarica l’energia delle piene più velocemente a valle.

Inoltre, la decisione di affidare queste operazioni ai privati senza richiedere alcun canone o compensazione finanziaria da parte loro è problematica. Questo non solo può portare a un uso non sostenibile delle risorse fluviali, ma priva anche la regione di risorse finanziarie necessarie per la gestione sostenibile dell’ambiente.

La legge regionale in questione sembra anche essere in conflitto con diverse leggi nazionali ed europee. In particolare, viola la Direttiva Europea sulle Acque (60/2000/CE), il Decreto Legislativo 152/06 e il Decreto 260/2010, che hanno lo scopo di garantire la tutela delle risorse idriche e dell’ambiente in generale. Queste leggi stabiliscono linee guida chiare per la gestione delle risorse idriche, che sembrano essere trascurate dalla legge regionale.

La legge sembra in contrasto con il Codice Urbani per il paesaggio e la Direttiva Habitat, che promuovono la conservazione della biodiversità e degli habitat naturali. Anche gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, che sottolineano la tutela dell’ambiente come un dovere dello Stato, sembrano essere trascurati in questo caso.

La nuova proposta regionale per la “pulizia” dei fiumi presenta gravi preoccupazioni riguardo ai suoi impatti ambientali, alla gestione sostenibile delle risorse fluviali e alla conformità con le leggi nazionali ed europee. L’approccio adottato sembra ignorare le migliori pratiche ecologiche e scientifiche, mettendo a rischio la stabilità idrogeologica e la biodiversità della regione. È fondamentale che la comunità scientifica e l’associazionismo ambientale si facciano sentire per proteggere questi preziosi ecosistemi fluviali.