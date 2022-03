L’estrema destra italiana tra Putin e Battaglione Azov

In Italia esiste una galassia di movimenti neo-fascisti che hanno preso varie posizioni, spesso contrastanti, a proposito della guerra in corso tra la Russia e l’Ucraina.

Le posizioni delle formazioni di estrema destra sono spesso accompagnate da decisioni ancora più forti, alcuni esponenti scelgono infatti di prendere parte al conflitto andando a combattere in prima persona.

L’estrema destra putiniana

Il portavoce del Movimento Nazionale Giustino D’Uva si schiera, insieme al suo movimento, dalla parte di Putin. Secondo D’Uva Putin rappresenta un baluardo contro l’Occidente che si schiera in difesa dei valori di un’ Europa identitaria. Per il Movimento la Russia vuole che sia rispettata la libertà e l’identità di ogni popolo (posizione francamente in contrasto con quello che vediamo accadere in Ucraina e non solo). La posizione è quindi di appoggio per Putin ma ancora più marcatamente di avversione per la Nato. Infatti non considerano camerati i componenti del Battaglione Azov, a causa dell’utilizzo contraddittorio del vessillo della Nato accanto alla svastica.

Una posizione simile è assunta da Azione Frontale, un gruppo di estrema destra della periferia di Roma. I suoi componenti non si identificano direttamente nelle posizioni pro-Putin, ma riconoscono nella Nato il “male assoluto” contro cui lottare. Azione Frontale considera la Russia vittima di un accerchiamento da parte di Nato e Stati Uniti e vede quindi questa guerra come un atto di difesa. Apprezza inoltre l’azione politica di Putin, nella quale rivede elementi del fascismo, e manda finanziamenti in Donbass per aiutare i propri membri che combattono per la causa russa.









Il legame tra Forza Nuova e Putin

Tra Forza Nuova e la Russia di Putin esistono legami storici. Sul piano ideologico questa amicizia si basa sull’idea comune della centralità del patriottismo e della famiglia. Esistono però anche legami economici (non del tutto chiari) tra le attività imprenditoriali del leader Roberto Fiore e i finanziamenti che arrivano dalla Russia. In verità questi aiuti arriverebbero anche ad altri esponenti della destra internazionale che sostiene il capo del Cremlino.

Una fetta molto ampia di esponenti neofascisti si è schierata con Putin perchè condivide con lui la lotta contro l’Unione Europea. Su questo punto è evidente la contraddizione di una alleanza composta da neofascisti e da un ex membro del Kgb. Il cinismo di Putin nel servirsi dei fascisti va di pari passo alla loro volontà di ingraziarsi questo nuovo “uomo forte”.

Gli italiani in Donbass

Tra i combattenti italiani in Donbass ci sono Riccardo Cocco, membro di Azione Frontale, e Andrea Palmeri, capo ultras della Lucchese che otto anni fa andò a combattere e sul quale pende un mandato di cattura europeo. Altri combattenti italiani sono Vittorio Rangeloni (giovane di Lecco che si occupa della campagna di comunicazione della Repubblica di Donetsk), Massimiliano Cavalleri e Alessandro Bertolini. Tutti con una appartenenza ideologica al mondo dell’estrema destra antieuropeista.

I no-vax a favore di Putin

Esiste poi un’ala della protesta no-vax che è diventata pro-Putin. Per assurdo non riconoscono la dittatura di Putin ma parlano invece di dittatura sanitaria in Italia. Un nome su tutti è quello di Nicola Franzoni, esponente del Fronte Popolare di Liberazione, che sostiene Putin per il suo forte nazionalismo e che considera Zelensky il pupillo del cosiddetto “deep state”. Oltre al negazionismo sul Covid le sue idee evidenziano un forte disinteresse per il destino dei rifugiati ucraini, per i quali chiede di chiudere i confini. Tutto si riduce ad un vecchio slogan utilizzato anche dalla Lega e non solo: “prima gli italiani”.

L’estrema destra con l’Ucraina

Alcuni italiani appartenenti al mondo dell’estrema destra hanno combattuto invece proprio tra le fila del Battaglione Azov. Dall’inizio del conflitto nel Donbass (2014) molti foreign fighters si sono uniti a questa milizia dove è presente un vero e proprio culto del nazismo. Gli addestratori arrivano da tutto il mondo (sono principalmente inglesi, canadesi e americani) e i volontari che vanno in Ucraina finiscono spesso nelle milizie paramilitari. Addirittura sono stati gli esponenti stessi del battaglione a venire in Italia, ancor prima dell’inizio del conflitto, per reclutare mercenari disposti a combattere con loro. Il Battaglione Azov (ridottissima minoranza nel Paese) è innegabilmente ispirato all’ideologia nazista ed è stato colpevole di molti crimini di guerra.

Casapound si è schierata a favore dell’Ucraina dando inizio al cosiddetto “derby nero” con Forza Nuova. Un combattente legato a Casapound è Francesco Saverio Fontana, arruolatosi nel Battaglione Azov e tornato poi in Italia per fare propaganda col gagliardetto del battaglione in bella vista.

I nazi-fascisti da entrambe le parti

Come abbiamo visto gli estremisti si trovano in entrambi gli schieramenti ma è evidente che i neofascisti italiani abbiano scelto in prevalenza le ragioni di Putin. Al di là della partecipazione di combattenti stranieri, è utile ricordare che le percentuali neonaziste in Ucraina sono in realtà molto basse e che Zelensky stesso è stato osteggiato dagli esponenti dell’ultra-destra. Il regime russo ha invece delle somiglianze fin troppo preoccupanti con altri regimi che hanno causato altre guerre e altre immense tragedie.

Alessandro Milia

