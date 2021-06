L’idea soggiacente che assale l’attività politica italiana

Soggiacente è il concetto di partenza da cui spesso le argomentazioni favorevoli e contrarie distraggono facendoci impelagare in discussioni indegne di una società civile, roba che subdolamente ci riporta ai tempi degli Unni, dei Visigoti, di Attila, Alarico, Odoacre.

Ammesso e non concesso che l’immigrazione vada fermata o rallentata, l’azione politica della destra è tutta concentrata non sulla qualità dei migranti, sul loro inserimento proficuo o sulla loro ragionata espulsione. Tutti gli sforzi dei moderni barbari sono concentrati sul contrastare il loro soccorso in mare o sulle rotte balcaniche, l’idea soggiacente è che la miglior forma di deterrenza sia la morte.