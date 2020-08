L’importanza delle Piante nelle future missioni spaziali

Le piante da sempre sono importantissime per l’essere umano. Ci siamo evoluti circondati da piante, ci siamo nutriti e curati attraverso esse. In poche parole siamo radicalmente abituati alla presenza di piante attorno a noi. Mai come oggi ci rendiamo conto dell’importanza delle piante nelle nostre vite. Ora immaginate come sarebbe vivere in totale assenza (visiva) di queste ultime.

Prima di lanciare una missione spaziale è fondamentale studiare tutte le variabili che potrebbero ostacolare la riuscita di quest’ultima. Si tende spesso a pensare che i problemi possano essere per lo più di natura tecnologica. Le future missioni però saranno di lunga durata (complessivamente quella di Marte tra A/R dovrebbe durare circa 3 anni), e in questo contesto diventa cruciale lo studio riguardante l’aspetto psicologico dell’equipaggio.

Parliamo infatti di un gruppo di persone che dovrà convivere in spazi molto ristretti. Dunque sarà fondamentale formare un equipaggio dove tutti i componenti siano capaci di entrare in sintonia tra loro in un’intesa che duri nel tempo.

Se ci pensate, sul pianeta Terra, l’atto di rinchiudere qualcuno in uno spazio piccolo è percepito come una punizione (dalla prigionia al castigo dato a un bambino quando lo si manda in cameretta) e tutto ciò provoca un forte sentimento di stress. Immaginatevi di dover lottare con questa sensazione per 3 lunghi anni (in caso di viaggio su Marte) e gli effetti che questa “lotta interiore” potrebbe avere sul rendimento della missione. Per questo motivo già da qualche anno si sono intensificate le ricerche nel campo psicologico. Lo scopo è quello di riuscire a prevenire questioni che potrebbero ostacolarci dal compiere a dovere le nostre future “avventure spaziali”.

Prima di intuire l’importanza delle piante in questi contesti, non sono mancati vari esperimenti, aventi sfortunatamente tutti gli stessi risultati.

Nelle condizioni sopra descritte, durante una missione spaziale di lunga durata, non resistono neanche gli astronauti più pazienti. I sintomi più comuni che si sono riscontrati in essi sono ansia e noia, oltre all’inevitabile nostalgia della famiglia e la perdita più totale del contatto con la natura. L’essere umano, infatti, si è evoluto con le piante ed è abituato ad averle intorno. In questo caso però gli astronauti hanno il duro compito di passare un lungo periodo in un ambiente artificiale.

Questo aspetto, secondo gli psicologi, potrebbe sfociare in disagi psichici non banali

Si parla infatti di disturbi del sonno, carenza di energie e capacità ridotta di problem solving. Il rischio elevato è quindi che le condizioni psichiche non ottimali dell’equipaggio possano influire negativamente sulla riuscita della missione e sulla sicurezza dell’equipaggio stesso. Un problema non da poco, visto che sempre di più ci stiamo avvicinando ad un’era fatta di viaggi interplanetari di lunga durata.

La soluzione è nelle piante

A questo proposito intervengono i ricercatori Raymond Odeh e Charles Guy dell’Università di Florida hanno condotto una ricerca il cui fine è quello di dimostrare l’importanza delle piante all’interno dello shuttle e i riscontri positivi che esse hanno sulla salute psicofisica degli astronauti.

la teoria dell’importanza delle piante è stata confermata. La loro sola presenza aveva un effetto calmante sull’equipaggio. Dopo aver svolto degli esperimenti

Oltre a provvedere ai benefici salutari basici come nutrire, consumare l’anidride carbonica in eccesso, generare ossigeno ed eliminare particelle inquinanti; le piante (e la cura delle ultime) svolgono un ruolo fondamentale nell’equilibrare la salute psicofisica delle persone.

Secondo i ricercatori l’essere umano è un essere biofilo : ha cioè la tendenza innata a provare interesse per tutto ciò che riguarda la vita e i processi vitali.

In questo modo gli autori della ricerca mandano un forte messaggio alla comunità scientifica per la soluzione del problema. Essi ritengono che se il contatto con le piante rende l’essere umano più calmo e felice sul pianeta Terra, lo stesso deve valere anche per la vita nello spazio. Secondo quest’ultimo aspetto quindi, l’importanza delle piante all’interno dello shuttle, per una missione di successo, è pressoché fondamentale.

L’importanza delle piante nella ricerca

Quanto finora emerso è l’ennesima prova che ci dimostra l’importanza delle piante per la vita umana. Questo non solo da un punto di vista meramente di sopravvivenza, ma anche (e sopratutto) per la profonda connessione che ci accomuna. Fortunatamente la comunità scientifica, dopo un’epoca di ricerche quasi interamente incentrate sulla tecnologia/robotica, negli ultimi anni sta iniziando a svolgere una grande quantità di ricerche sulle piante. Lo scopo di queste ricerche non è incentrato solo sull’utilità che le piante hanno per l’uomo, ma anche sul sistema che adottano tra loro al fine di coesistere, comunicare e sopravvivere alle avversità. Un mondo dal quale, a quanto si evince sino ad oggi, dovremmo imparare ancora molto.

