L’Intelligenza artificiale come arma per ridurre l’impatto ambientale dell’aviazione

L’innovativa potenza dell’intelligenza artificiale si dimostra un alleato fondamentale nel contrastare l’impatto ambientale dell’aviazione. In un’epoca in cui la preoccupazione per l’ambiente è al centro delle discussioni globali, Google si pone all’avanguardia di un ambizioso progetto che promette di rivoluzionare il settore aereo attraverso soluzioni innovative basate sull’IA.

L’intelligenza artificiale (IA) sta emergendo come una possibile soluzione per mitigare l’impatto ambientale dell’aviazione. In prima linea in questo sforzo c’è Google, che sta investendo considerevolmente nell’IA e sviluppando varie applicazioni per mettere alla prova questa tecnologia.

Una delle possibili applicazioni dell’IA è l’elaborazione dei dati con l’obiettivo di ridurre gli effetti negativi degli aerei sull’ambiente. Al centro di questo sforzo c’è il problema della formazione delle scie di condensazione, un fenomeno con implicazioni sul riscaldamento delle temperature e, di conseguenza, sul cambiamento climatico.

L’IA di Google per Combattere il Cambiamento Climatico

Google Research, in collaborazione con American Airlines e Breakthrough Energy, sta cercando di affrontare la sfida della formazione delle scie di condensazione. Le scie di condensazione sono le sottili nuvole che si formano quando un aeromobile attraversa strati umidi, creando piccoli cristalli di ghiaccio. In specifiche condizioni climatiche, questi cristalli possono evolvere in una copertura nuvolosa estesa, che si estende per migliaia di chilometri quadrati. Questa copertura nuvolosa ostacola il rilascio di calore nell’atmosfera superiore, contribuendo così all’aumento delle temperature e al cambiamento climatico.

Per contrastare questo effetto, diventa cruciale valutare le rotte di volo per ridurre la formazione delle scie di condensazione. In tal modo, l’impatto della circolazione degli aeromobili sul clima può essere significativamente alleviato. Le scie di condensazione, responsabili di almeno il 35% dell’effetto di riscaldamento globale causato dalla circolazione degli aeromobili, secondo un rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, rappresentano quindi una preoccupazione critica.

Il Ruolo dell’IA di Google

L’IA di Google affronta l’arduo compito di elaborare set di dati estesi con l’obiettivo di creare un sistema capace di prevedere le regioni di umidità. Questa capacità predittiva consente l’identificazione delle aree da evitare, portando alla formulazione di rotte di volo alternative per gli aeroplani ad alta quota. In teoria, questo approccio riduce il numero di scie di condensazione formate, con conseguente significativa riduzione dell’impatto ambientale dell’aviazione. I primi test di questo approccio sono già in corso.

American Airlines, una compagnia aerea di rilievo con sede negli Stati Uniti, ha effettuato circa 70 voli di prova nel corso di un periodo di sei mesi per valutare il sistema predittivo sviluppato dall’IA di Google. I risultati hanno indicato una riduzione del 54% nella formazione delle scie di condensazione. Tuttavia, ci sono anche degli aspetti negativi da considerare. Evitare le regioni umide ha comportato un aumento del consumo di carburante. Durante i test, è stato consumato circa il 2% in più di carburante, causando un notevole aumento delle emissioni.

Google sostiene che l’implementazione globale del suo sistema predittivo comporterebbe solo piccoli aggiustamenti alle rotte di volo. Complessivamente, l’aumento stimato nel consumo di carburante è di circa lo 0,3%. I benefici derivanti dalla diminuzione della formazione delle scie di condensazione supererebbero gli effetti negativi di questo sistema, secondo la valutazione di Google.

Mentre l’industria dell’aviazione cerca modi per affrontare il suo impatto ambientale, la collaborazione tra giganti tecnologici come Google, compagnie aeree e organizzazioni incentrate sul clima mette in luce il potenziale dell’IA nel plasmare un futuro più sostenibile per i viaggi aerei.