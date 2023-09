L’omicidio di Mauro Rostagno: la vita e l’eredità di un giornalista coraggioso

Posted on

L’omicidio di Mauro Rostagno, avvenuto il 26 settembre 1988, rappresenta una macabra pietra miliare nella storia e nella criminalità italiana, un tragico evento che ha gettato luce su una serie di oscure vicende e sospetti che hanno continuato a circondare la vita e la morte di questo giornalista e attivista politico.

Mauro Rostagno, nato a Torino il 6 marzo 1942, è stato un personaggio poliedrico della scena italiana degli anni ’60 e ’70. La sua vita, segnata da impegno politico, ricerca spirituale, e infine tragica violenza mafiosa, è una storia avvincente e complessa che ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva italiana.

La giovinezza di Mauro Rostagno

Mauro Rostagno è cresciuto a Torino, figlio di genitori piemontesi. Nel 1960, all’età di 18 anni, sposò una ragazza poco più giovane di lui e da questa unione nacque la sua prima figlia. Il giovane Rostagno non completò subito gli studi per la maturità scientifica, e ben presto decise di allontanarsi dalla sua famiglia e dall’Italia.

Gli anni all’estero e l’impegno politico

Dopo aver lasciato la moglie e la figlia, Mauro Rostagno intraprese un viaggio che lo portò in Germania e poi nel Regno Unito. Il suo desiderio di conoscere il mondo e approfondire le sue convinzioni politiche lo spinse ad allontanarsi dal suo paese natale. Tuttavia, tornò in Italia, stabilendosi a Milano, dove ottenne la licenza liceale per diventare giornalista.

Successivamente, face ritorno in Francia, ma la sua permanenza lì è stata breve a causa di un’espulsione durante una manifestazione. Tornato in Italia, Mauro Rostagno intraprese gli studi presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento, diventando uno dei leader di spicco del movimento studentesco del Sessantotto.

Nel 1969, Rostagno fu uno dei fondatori del movimento “Lotta Continua“, insieme a figure come Adriano Sofri, Guido Viale, Marco Boato, Giorgio Pietrostefani, Paolo Brogi ed Enrico Deaglio. La sua partecipazione attiva alla politica di sinistra lo portò a laurearsi in Sociologia e a diventare un influente leader dell’estrema sinistra.

L’impegno accademico e politico di Rostagno

Dopo la laurea, Mauro Rostagno trascorse due anni come ricercatore presso il CNR, prima di trasferirsi a Palermo tra il 1972 e il 1975, dove svolse il ruolo di assistente presso la cattedra di sociologia dell’Università di Palermo.

Nel 1976, Rostagno si candidò alle elezioni politiche alla Camera, rappresentando il movimento “Lotta Continua” nella lista “Democrazia Proletaria” nei collegi di Milano, Roma e Palermo. Purtroppo, non riuscì a ottenere un seggio per pochi voti.

Alla fine del 1976, dopo lo scioglimento di “Lotta Continua,” Rostagno tornò a Milano e fondò “Macondo,” un centro culturale che svolse un ruolo significativo nella scena politica e culturale dell’epoca, fino alla sua chiusura da parte delle autorità nel febbraio del 1978.

La comunità Saman e la ricerca spirituale

Un capitolo importante nella vita di Mauro Rostagno fu il suo periodo in India. Nel 1980, insieme alla compagna Elisabetta Roveri e alla loro figlia Maddalena, fondò la comunità “Saman” a Lenzi, vicino a Trapani. Questa comunità, inizialmente ispirata agli insegnamenti di Osho, si trasformò poi in una comunità terapeutica dedicata, tra le altre cose, al recupero dei tossicodipendenti.

Rostagno assunse il nome di “Swami Anand Sanatano” durante il suo periodo in India, dimostrando il suo profondo coinvolgimento nella ricerca spirituale e nel benessere delle persone.

L’impegno giornalistico e la denuncia alla mafia

A metà degli anni ’80, Mauro Rostagno iniziò a lavorare come giornalista e conduttore, contribuendo anche alla rete locale Radio Tele Cine. Durante questa fase della sua carriera, intervistò figure di spicco come Paolo Borsellino e Leonardo Sciascia, indagando sulle attività di Cosa Nostra e denunciando le collusioni tra mafia e politica.

L’assassinio di Mauro Rostagno

La tragica svolta nella vita di Mauro Rostagno avvenne il 26 settembre 1988. Mentre tornava nella comunità Saman con una giovane ospite, fu vittima di un agguato in contrada Lenzi, poco distante da Saman. Gli assassini gli spararono, uccidendolo sul colpo. L’unico testimone dell’omicidio fu la giovane ospite.

Fin dall’inizio, la pista mafiosa fu fortemente sospettata, sia dalla pubblica opinione che dagli inquirenti. Durante il processo che individuò due membri della mafia locale come responsabili dell’omicidio, il pubblico ministero Gaetano Paci sollevò preoccupazioni riguardo alla scomparsa di prove cruciali, all’ascolto ritardato di testimoni chiave e all’attivazione delle intercettazioni solo otto mesi dopo l’omicidio.

Depistaggi e processi

Negli anni successivi, le indagini sull’omicidio di Mauro Rostagno attraversarono varie fasi e furono coinvolte diverse figure giudiziarie. Sospetti di depistaggio emersero, e le indagini esplorarono piste alternative rispetto a quella mafiosa.

Nel febbraio 2011, a 23 anni dall’omicidio, iniziò il processo di primo grado per l’uccisione di Mauro Rostagno a Trapani. La Corte d’Assise condannò nel maggio 2014 Vincenzo Virga e Vito Mazzara all’ergastolo, sebbene quest’ultimo sia stato successivamente assolto in parziale riforma della sentenza emessa di primo grado nel febbraio 2018 dalla Corte d’Assise di Palermo.

La motivazione principale dell’omicidio sembra essere stata la coraggiosa denuncia di Mauro Rostagno riguardo al potere della mafia siciliana e il suo rifiuto di cedere alle minacce e alle pressioni. Cosa Nostra trapanese sembra essere stata la forza dietro la sua tragica morte.

Il ricordo di Mauro Rostagno

A 32 anni dalla sua morte, nel novembre 2020, la Corte di Cassazione confermò l’ergastolo per Vincenzo Virga, respingendo i ricorsi della difesa. La storia di Mauro Rostagno è un capitolo importante nella lotta contro la mafia in Italia, e il suo coraggio nel denunciare il crimine organizzato ha lasciato un’eredità duratura nella memoria del paese. La sua vita complessa e le circostanze misteriose della sua morte continuano a stimolare discussioni e riflessioni sulla giustizia e la lotta contro la criminalità organizzata.