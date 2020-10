L’Unione Sovietica rinasce nel calcio: il Lada Togliatti ingaggia Marx Lenin

I nostalgici dell’Unione Sovieta pronti ad acquistare la maglia di Marx Lenin

Il giovane calciatore brasiliano è passato per la selezione under 15 verdeoro quando e si è fatto ricordare nelle giovanili del Flamengo per un pallonetto da fuori area che ha beffato il portiere del Palmeiras in Copa Belo Horizonte.

Questa prodezza ha spinto qualche tifoso del club brasiliano e diversi appassionati dell’Unione Sovietica ad acquistare la maglia con stampato quel nome che è un po fuori contesto sia per l’epoca che per la latitudine. Purtroppo per questi acquirenti il loro sogno era stato infranto, in quanto il Flamengo manda in campo le giovanili con camisas limpas, maglie pulite, nel senso che sopra al numero di gioco il nome non c’è.

Adesso invece, Marx Lenin avrà una maglia con il nome tutta sua, in quanto ha firmato da svincolato con il Lada Togliatti, squadra dell’omonima città sul Volga, ribattezzata col nome di Palmiro Togliatti, una settimana dopo la sua morte. Quest’ultimo era cittadino sovietico già dal 1930.

Mario Ruggiero