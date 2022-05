L’universo musicale di Anna Castiglia tra Sicilia, Torino e Parigi

Versatile, trasversale, profonda abitatrice del mondo, Anna Castiglia è una di quelle figure che, per brevità, si chiamano artista. Dai tre singoli pubblicati ai tour, transitando per gli importanti premi ricevuti, la cantautrice catanese irrora e rigenera la scena musicale italiana da ormai qualche anno. Occuparsi di musica – tanto nel farla, quanto nel fruirne – significa rivolgersi al mondo. Da questa prospettiva prende le mosse la nostra conversazione, volta ad abitare l’universo musicale di Anna Castiglia.

In questo periodo in particolare mi sono chiesta chi fossi, perché spesso capiamo chi siamo in base a quello che facciamo. Per cui è più semplice capire in questo modo: «ok, sto studiando, sono una studentessa». Facile, ma non è così. Perché ci sono momenti in cui non puoi fare quello che fai solitamente, come è successo durante la quarantena. Io mi sono sempre sentita una cantautrice, una musicista. Era anche un po’ una consolazione sociale: vado a fare la spesa e mi sento una cantautrice, sono in un gruppo di persone, sono una musicista; quello è il mio rifugio, quello è il mio argomento e mi tranquillizzo così. È un modo per integrarsi. Ma, non potendolo fare in questi due anni, mi sono davvero chiesta: ma io senza suonare, e senza scrivere – perché, a un certo punto, mi ero totalmente spenta – sono ancora una musicista, una cantautrice?

La risposta è che abbiamo tanti nomi comuni di persona. Ci ho anche scritto un pezzo su questo, che si chiama Nome comune di persona. Solo che, a volte, vorremmo che alcuni di questi, uno di questi, diventi il nostro nome proprio, quello che ci da l’identità. Quindi, chi sei? Anna Castiglia. Chi sei? Una cantautrice. Ma non può essere il mio nome di battesimo, «cantautrice», perché ci sono tante altre vesti che possiamo indossare. Ed è giusto così, non è un tradimento per la musica. Per cui mi sento di essere tanti nomi comuni della mia persona e anche il mio nome proprio e in realtà il mio nome d’arte, a volte.

La mia identità deve essere solida, costruita, ma assolutamente versatile, non per forza agganciata ad uno di questi vestiti che posso indossare, come quello della musicista.