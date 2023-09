L’usato per la difesa dell’ambiente e del portafoglio

In un’epoca in cui la consapevolezza ambientale è al centro delle nostre preoccupazioni quotidiane, l’acquisto dell’usato per la difesa dell’ambiente e per fronteggiare l’attuale crisi economica sta emergendo sempre più come una scelta sagace e responsabile.

In una recente indagine condotta da Coop sui consumi degli italiani, emergono dati preoccupanti che mettono in luce le difficoltà che molte persone stanno affrontando quando si tratta di fare la spesa. Questa indagine ha rivelato che la maggioranza della popolazione italiana si trova in una situazione economica difficile, caratterizzata da grandi rinunce, paura di non farcela e difficoltà ad arrivare a fine mese. Questi problemi riguardano rispettivamente il 20%, il 23% e il 10% della popolazione. Si tratta di una vera e propria emergenza sociale che richiede l’attenzione prioritaria di tutte le forze politiche, sia al governo che all’opposizione.

Tuttavia, in mezzo a queste sfide economiche, emerge un dato interessante che dovremmo considerare in una luce diversa: il crescente interesse per i beni usati. Secondo l’indagine, nel corso dell’anno precedente ben 33 milioni di italiani hanno comprato o venduto beni di seconda mano. Questo numero rappresenta una percentuale significativa della popolazione italiana, escludendo naturalmente i bambini. Questo fenomeno non può essere semplicemente attribuito al bisogno di risparmiare in un periodo di crisi, ma è anche una scelta di vita che riflette una maggiore attenzione all’ambiente, al valore intrinseco dei beni e alla riduzione degli sprechi.

I dati suggeriscono che i consumatori stanno diventando sempre più consapevoli delle loro scelte. Ad esempio, 5,1 milioni di persone hanno dichiarato di praticare un regime alimentare “a spreco zero”, riducendo al minimo lo spreco di cibo. Inoltre, 2,8 milioni di individui hanno ridotto il consumo di carne per contribuire a mitigare l’impatto ambientale dell’industria della carne, mentre un milione e 400mila persone si definiscono “climatariani”, cioè coloro che privilegiano il consumo di prodotti a basso impatto di CO2.

Un altro aspetto interessante è l’andamento dei consumi di smartphone nell’ultimo anno. Gli acquisti di nuovi smartphone sono diminuiti del 10%, con un calo di un milione e 300mila unità vendute in meno rispetto al periodo precedente. Allo stesso tempo, i siti che consentono l’acquisto di smartphone usati e ricondizionati stanno guadagnando sempre più popolarità, offrendo dispositivi a prezzi significativamente più bassi.

È importante sottolineare che queste tendenze emergenti nei consumi non devono farci dimenticare l’esistenza di una seria crisi sociale che sta colpendo molte persone in Italia. Tuttavia, rappresentano un segnale positivo che indica un cambiamento nella mentalità dei consumatori italiani. Questa crescente consapevolezza ambientale e la ricerca di opzioni più sostenibili e convenienti sono segnali promettenti per il futuro. Sia il pianeta che i portafogli delle persone potrebbero beneficiare da questo cambiamento nei comportamenti di consumo.

Mentre affrontiamo le sfide economiche e sociali, non dobbiamo perdere di vista il potenziale positivo di un cambiamento nei nostri modelli di consumo. L’adozione di abitudini più intelligenti e responsabili potrebbe non solo aiutare l’ambiente ma anche migliorare la situazione finanziaria di molte persone. Questa è una buona notizia che dovrebbe ispirarci a continuare ad esplorare modi per rendere i nostri consumi più sostenibili ed etici.

Andrea Umbrello