L’11 febbraio 1990 Mandela esce dal carcere e il Sudafrica entra in una nuova fase politica. Alle sue spalle restano ventisette anni di detenzione costruiti per annientare una leadership e disciplinare un popolo. Passa per Pretoria, poi viene trasferito a Robben Island. Su quell’isola il regime organizza una scuola della punizione. I prigionieri politici neri lavorano nelle cave di calcare, esposti a una luce che rovina la vista. Le visite familiari restano rarissime. I libri arrivano col contagocce. Le ore di studio subiscono tagli continui. Mandela trascorre tredici anni a scavare pietra. Il danno fisico si aggiunge alla sottrazione del tempo. La liberazione del leader dell’ANC coincide con una scelta di riconciliazione che garantisce stabilità istituzionale e rinvia la giustizia sociale, lasciando la profonda divisione prodotta da decenni di segregazione razziale.

L’11 febbraio 1990 il cancello del Victor Verster Prison si spalanca. Nelson Mandela esce dopo ventisette anni di detenzione. Le immagini raggiungono ogni angolo del pianeta in poche ore. Un anziano col pugno alzato, il passo lento, Winnie Mandela, moglie e militante storica della lotta contro l’apartheid, al fianco. La folla saluta quella figura che incarna la resistenza all’apartheid. Molti leggono quel giorno come la fine di un’epoca. Si apre invece una stagione lunga e incompiuta, costruita su compromessi e rinvii che gravano sempre sugli stessi corpi.

Mandela oltrepassa quel cancello portandosi dietro il peso di una strategia repressiva che aveva cercato di annientare un’intera classe dirigente e piegare un popolo. Il carcere sudafricano, sotto l’apartheid, costituiva un’arma essenziale per imporre e mantenere il dominio politico e razziale. Isola, logora, sottrae tempo e voce. Mostra cosa accade a chi spezza l’ordine imposto dal potere bianco. La detenzione diventa una tecnologia di governo.

Arrestano Mandela nel 1962. Le accuse parlano di sabotaggio e cospirazione contro lo Stato. Il processo serve da esempio. Passa per Pretoria, poi lo trasferiscono a Robben Island. Su quell’isola il regime costruisce una scuola della punizione. I prigionieri politici neri lavorano nelle cave di calcare, esposti a una luce che rovina la vista. Le visite familiari restano rarissime. I libri arrivano col contagocce. Le ore di studio subiscono tagli continui. Mandela trascorre tredici anni a scavare pietra. Il danno fisico si aggiunge alla sottrazione del tempo. Le guardie bianche controllano ogni dettaglio della vita quotidiana, dal cibo al sonno. La prigione riproduce l’ordine razziale. Il corpo del detenuto paga la difesa dei diritti collettivi.

Quando Mandela torna libero, il sistema che lo aveva rinchiuso presenta crepe profonde. Le rivolte nelle township, le sanzioni internazionali, l’isolamento economico e diplomatico hanno reso l’apartheid insostenibile. Il potere bianco cerca un’uscita controllata. Mandela rappresenta l’interlocutore capace di garantire una transizione senza crollo immediato. Esce dal carcere come dirigente dell’African National Congress, esce anche come figura in grado di tenere insieme forze contrapposte.

La scelta della riconciliazione, germogliata in uno spazio di costrizione, è adottata da Mandela come fondamento della sua strategia di governo. Con il Sudafrica sull’orlo della guerra civile, dove armi e gruppi paramilitari bianchi restano operativi e le vecchie forze di sicurezza conservano strutture e archivi, la riconciliazione si offre come garanzia contro ritorsioni e perdita totale del potere; è su questa base che il negoziato con de Klerk porta allo smantellamento dell’apartheid e al Nobel per la Pace 1993, aprendo la strada alla vittoria dell’ANC e alla presidenza di Mandela nelle elezioni del 1994.

La Commissione per la Verità e la Riconciliazione, organismo nato da quella convivenza forzata e tesa e presieduto da Desmond Tutu, fa avanzare la pace istituzionale attraverso un patto che trasferisce il costo della transizione sulle vittime, le quali, chiamate a testimoniare la violenza del passato in udienze pubbliche con i loro carnefici, ottengono in cambio solo la verità e raramente giustizia, mentre l’amnistia viene concessa per confessioni complete e la giustizia penale resta deliberatamente ai margini.

La fine formale dell’apartheid lascia intatta la struttura economica del paese. La proprietà della terra resta concentrata. Le grandi imprese mantengono assetti consolidati. La redistribuzione procede con lentezza. Le township nere continuano a vivere una condizione di marginalità profonda. Soweto, Khayelitsha e molte altre aree urbane restano caratterizzate da baracche, servizi insufficienti, disoccupazione di massa. Tra la popolazione nera il tasso di disoccupazione supera il quaranta per cento. I giovani crescono senza accesso stabile all’istruzione e al lavoro. Molti finiscono nel circuito del crimine organizzato.

La Commissione ascolta migliaia di testimonianze. I risarcimenti arrivano tardi o in forma parziale. Molte vittime di torture ed esecuzioni sommarie attendono ancora un riconoscimento materiale. Negli anni Novanta l’Aids colpisce duramente le comunità nere. Le risposte istituzionali risultano lente e inadeguate. Mandela lascia la presidenza nel 1999. Le disuguaglianze restano intatte. Oggi il Sudafrica presenta uno dei divari più ampi tra ricchi e poveri al mondo. Circa l’ottanta per cento delle terre agricole resta in mano bianca. Le proteste per acqua, elettricità e trasporti esplodono nelle periferie urbane con frequenza crescente.

Il carcere continua a svolgere una funzione selettiva, affollando le prigioni di corpi neri, mentre la criminalizzazione della povertà sostituisce la repressione ideologica, dimostrando come il legame tra razza, spazio urbano e controllo penale sopravviva intatto alla transizione politica. Cambiano le leggi, restano pratiche che colpiscono sempre le stesse comunità.

L’11 febbraio 1990 viene celebrato come giorno di liberazione. Merita anche una lettura più aspra. Quell’attraversamento del cancello rappresenta un trasferimento del valore storico. Il paese evita la guerra civile e ottiene riconoscimento internazionale. Le comunità nere pagano con una transizione lunga e diseguale. La libertà politica arriva senza benessere diffuso. La giustizia viene rimandata. La memoria del carcere resta incisa nei corpi, nei quartieri, nelle statistiche sociali.

Mandela conosceva questi limiti. Li accettava come parte di una scelta che privilegiava la stabilità statale. L’immagine dell’uomo libero davanti ai cancelli resta potente. Racconta la liberazione individuale di un leader e coincide con un compromesso collettivo che ridisegna i rapporti di forza senza cancellarli. La storia sudafricana continua a muoversi dentro questa eredità irrisolta.