La biofilia, dal legame tra uomo e natura fino al progresso del biophilic design e degli healing gardens

Quando è tempo di rilassarsi, rigenerarsi e prendersi una pausa dalla frenesia cittadina, optiamo per allontanarci dalla città e immergerci in spazi naturali. Dati di ricerca rivelano che ben il 90% delle persone ha un’immagine di paesaggi naturali nel proprio immaginario quando cerca relax. Inoltre, chi pratica la meditazione spesso fa uso di applicazioni che offrono suoni naturali come cascate, pioggia e cinguettio di uccelli per facilitare il proprio stato di benessere. Svariate sono le opzioni che implicano il netto legame tra natura, esseri umani e benessere.

Cos’è allora questa propensione naturale dell’uomo a tendere verso la natura, a ricavarne beneficio? Stare a contatto con la natura ci dona serenità, e questo influisce su diversi campi come la produttività al lavoro e la guarigione in caso di malattia. In effetti, anche solo grazie al colore verde, i nostri nervi si distendono. Siamo portati naturalmente ad associare il colore verde alla vita e i report biomedici affermano che il verde è proprio il colore del quale l’occhio umano riesce a captare più sfumature, circa

un centinaio di tonalità a fronte di una sola decina per gli altri colori. La spiegazione è scientifica: il verde è il colore più presente e comune in natura e già dai tempi dei nostri antenati, arrivando fino all’homo sapiens, era necessario e usuale abituare la vista al verde della foresta o della savana, per comprendere se ci fossero predatori o cibo da raccogliere. Non ci sono dubbi quindi: il legame dell’uomo con la natura è un legame profondo, radicato e ancestrale. Proprio questo è la biofilia.

Che cos’è la biofilia? La definizione scientifica

Fu lo psicologo, psicoanalista e filosofo tedesco Erich Fromm a utilizzare per la prima volta la parola “biofilia” nel 1964. Dal greco antico, bio: vita, e philia: amore. La biofilia, secondo E. Fromm è “l’amore appassionato della vita e di tutto ciò che è vivo“. Ma non basta. Sebbene il concetto di biofilia dal punto di vista psicologico sia stato introdotto da E. Fromm, le definizioni della stessa si sono susseguite nel corso degli anni, fino ad arrivare agli anni Ottanta. è stato Edward O. Wilson nel suo libro Biophilia del 1984 e poi nel 2002 a darne una spiegazione completa.

“La biofilia è la tendenza innata a concentrare la nostra attenzione sulle forme di vita e su tutto ciò che le ricorda e, in alcune circostanze, ad affiliarvisi emotivamente.” – E.O. Wilson

Sebbene talvolta ce ne dimentichiamo, quindi, la natura è la nostra casa e noi la percepiamo in quanto tale. Paesaggi diversi stimolano in maniera differente il nostro sistema limbico – l’area del nostro cervello responsabile di emozioni e sentimenti – nonché il cervello rettiliano. Il cervello rettiliano altro non fa che controllare le funzioni vitali del nostro organismo come respirazione, battito cardiaco e pressione arteriosa, oltre a regolare le fasi del sonno e a influire sulle emozioni e alle nostre risposte coscienti ad esse.

A tal proposito, lo studioso statunitense Gordon Orians, biologo e professore presso l’Università di Washington, Seattle, dimostra come gli esseri umani preferiscano ambienti con 5 caratteristiche naturali specifiche, che in altri termini e ai giorni nostri significa: ci piacciono case con un bel giardino, una bella vista, piante e animali e con corsi di acqua vicino. Interessante e di rilievo il fatto che la nostra memoria ancestrale venga in superficie: amiamo questi ambienti perché presentano le caratteristiche dei luoghi all’aria aperta in cui hanno vissuto i nostri antenati.

L’ecologia affettiva e il sentimento di affiliazione

A occuparsi del legame ancestrale tra uomo e natura è l’ecologia affettiva, concetto che si riferisce alla relazione tra gli esseri umani e l’ambiente naturale circostante, con enfasi sull’importanza delle connessioni emotive tra le persone e la natura. Questa prospettiva considera l’ecologia non solo come uno studio scientifico degli ecosistemi e dei processi naturali, ma anche come una dimensione emotiva e psicologica delle interazioni umane con l’ambiente.

L’ecologia affettiva è un concetto interdisciplinare che coinvolge psicologi, ecologisti, sociologi e altri esperti per comprendere come le emozioni e gli affetti umani siano legati alla nostra relazione con l’ambiente naturale e come questo possa influenzare il nostro comportamento nei confronti della sostenibilità ambientale.

La teoria della rigenerazione dell’attenzione e i benefici della biofilia

Stephen Kaplan, psicologo della Michigan University, usa come strumento per comprendere come l’ambiente naturale influenzi la nostra attenzione la Attention Restoration Theory.

Ecco alcuni dei modi in cui gli ambienti naturali possono influenzare l’attenzione:

Riduzione dello stress: Gli ambienti naturali, come parchi, boschi e aree verdi, sono noti per ridurre lo stress. Essi offrono un rifugio dalla frenesia urbana e dal sovraccarico sensoriale, il che può aiutare a calmare la mente e a migliorare la capacità di concentrazione. Rigenerazione mentale: La semplice vista di elementi naturali, come alberi, acqua o paesaggi aperti, può aiutare a ripristinare la concentrazione e a migliorare la capacità di affrontare compiti mentalmente impegnativi dopo un periodo di lavoro o studio intenso. Restaurazione cognitiva: Passare del tempo in ambienti naturali può migliorare la nostra capacità di attenzione e di risoluzione di problemi. Questo fenomeno è noto come “restaurazione cognitiva”. La natura offre un ambiente ricco di stimoli interessanti ma meno mentalmente stancanti rispetto alle sfide cognitive quotidiane, permettendo alla mente di riprendersi. Miglioramento dell’umore: Gli ambienti naturali possono aumentare il nostro umore e la sensazione di benessere. Quando ci sentiamo bene, tendiamo ad avere una maggiore capacità di concentrazione e attenzione.

In sintesi, l’attenzione è influenzata dagli ambienti naturali attraverso una combinazione di riduzione dello stress, rigenerazione mentale e miglioramento dell’umore. Questi effetti positivi possono essere sfruttati attraverso iniziative di forestazione e progettazione urbana che favoriscano la presenza della natura nelle città, contribuendo al benessere psicologico e alla qualità della vita dei residenti.

Spazi urbani e biofilia

Negli anni, il concetto di biofilia ha ottenuto crescente sostegno sia dalla comunità scientifica che da designer e architetti. Nel campo della progettazione degli spazi interni e degli edifici, c’è stata una crescente consapevolezza dell’importanza del design, da cui è emerso il concetto di “biophilic design,” che arricchisce i principi architettonici con elementi naturali. Questi elementi includono massimizzare la luce naturale, ottimizzare le viste sulla natura, utilizzare materiali naturali e incorporare elementi vivi come piante d’appartamento e giochi d’acqua.

Il dottor Craig Knight dell’Università di Exeter ha dedicato oltre dieci anni allo studio degli effetti degli ambienti di lavoro poco accoglienti. Basti pensare al senso di oppressione che si prova in uffici o luoghi di lavoro senza finestre, con luce artificiale, angusti e grigi. I risultati hanno dimostrato che la produttività dei dipendenti aumentava del 15% quando negli uffici erano presenti anche solo poche piante da appartamento. La possibilità di personalizzare lo spazio di lavoro ha portato notevoli benefici per la salute, la felicità e la produttività dei dipendenti. Quando i dipendenti possono definire il layout del loro spazio di lavoro, la loro felicità e salute migliorano, e la produttività può aumentare addirittura del 32%.

Cosa è un healing garden e perché aiuta la guarigione?

Esiste un particolare approccio alla progettazione di spazi verdi, noto come giardini rigenerativi e terapeutici, o healing gardens. Questa idea ha avuto origine nel 1984, quando l’architetto e ricercatore Roger S. Ulrich ha pubblicato uno studio su Science, in cui esaminava i tempi di recupero dei pazienti sottoposti a interventi chirurgici per la colecisti in un ospedale suburbano della Pennsylvania. Gli esiti dello studio, che includevano indicatori come la durata del ricovero post-operatorio, le valutazioni del personale infermieristico e il dosaggio di analgesici, hanno dimostrato che i pazienti con una vista su un giardino alberato avevano prestazioni significativamente migliori rispetto a quelli che affacciavano su un muro. Questa finestra sul cortile ha ispirato Ulrich a iniziare a studiare gli effetti positivi delle scene naturali sulla salute, e successivamente il sociologo John Zeisel ha coniato il termine “healing gardens” per descrivere tali ambienti naturali.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ci aiuta a definire questo concetto a partire dalla nozione di salute, che non riguarda solo l’assenza di malattia, ma anche uno stato generale di benessere fisico, mentale e sociale. Di conseguenza, un healing garden può essere definito come uno spazio, sia esterno che interno, progettato per migliorare la salute e il benessere delle persone.

Esistono vari tipi di healing gardens, ognuno dei quali può adattarsi ai criteri di progettazione in base al pubblico specifico che ne beneficerà. Secondo l’American Horticultural Therapy Association (AHTA), il giardino terapeutico può essere considerato un tipo di healing garden poiché è parte integrante di un programma di trattamento condotto da personale sanitario e progettato per consentire attività terapeutiche specifiche, tra cui attività fisiche, occupazionali e orticolturali.

L’architettura biofilica, il suo avvento e le proposte

Nel 2004, durante una conferenza, Stephen Kellert ha introdotto la biofilia nel campo della progettazione architettonica e urbanistica, un tema che è stato successivamente approfondito in un libro dedicato. Da allora, abbiamo assistito a un incremento delle ricerche, degli scritti e delle esperienze pratiche in questo settore, che coinvolge anche il mondo del lavoro.

L’obiettivo è di creare ambienti che abbiano un impatto positivo sulle persone, riproducendo esperienze legate alla natura anche in contesti urbani e costruiti.

A titolo illustrativo, un progetto di ristrutturazione di un attico nel centro di Milano è risultato vincente in ottica di architettura biofilica: si tratta dell’attico ideato dall’architetto Matteo Italia (Italia and Partners). Questo progetto comprende un ampio terrazzo che si affaccia sui tetti della città, caratterizzato dalla presenza di legno nella balaustra e piante in vaso, che contribuiscono a creare un’atmosfera privata e rilassante. Questo spazio, aperto ma protetto, pone la natura al centro dell’esperienza.

Un altro esempio interessante di architettura biofilica è il Lucille Halle Conservatory, a San Antonio, in Texas. Progettato da Emilio Ambasz, si tratta di un complesso di serre perfettamente protette dal sole e dal caldo e non viceversa. Il progetto ha come obiettivo di integrare illuminazione, riscaldamento e raffreddamento di modo tale da fruire di un benessere indotto dalla presenza di elementi naturali e di diminuire i costi di consumo dell’edificio stesso.

Di recente ci si è affacciati inoltre al concetto di “sostenibilità rigenerativa“, una riconnessione col pianeta auspicabile e di non poco aiuto all’odierna e attualissima crisi ecologica.

