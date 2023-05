La Bolivia chiede al Papa l’accesso ai dossier sugli abusi

Posted on

Bolivia: da aprile, quasi 200 persone hanno dichiarato di aver subito abusi nelle scuole gestite da religiosi. A seguito della scoperta, il presidente boliviano ha inviato una lettera ufficiale a Papa Francesco per “accedere a tutti i fascicoli e informazioni” riferiti alle denunce.

La Bolivia è sconvolta dalle rivelazioni di stampa che coinvolgono il defunto sacerdote spagnolo Alfonso Pedrajas, il quale ha confessato su un giornale privato di aver abusato di più di 80 minori nel Paese sudamericano, dove arrivò all’inizio degli anni 70. Il caso, scoperto dal quotidiano spagnolo El País, ha portato ad almeno otto denunce davanti alla procura boliviana, anche se il numero delle vittime potrebbe aumentare. Gli imputati sono sacerdoti della Compagnia di Gesù, che coinvolgono Pedrajas e gli altri chierici spagnoli Luis María Roma, Alejandro Mestre e Antonio Gausset, tutti deceduti.

Lo scandalo pedofilia nella Chiesa boliviana salta in piedi e raggiunge l’ufficio di papa Francesco. A seguito della scoperta, il Presidente boliviano, Luis Arce, ha inviato una lettera ufficiale a Papa Francesco. Luis Arce ha chiesto al Pontefice l’accesso a tutti i fascicoli, e informazioni riguardanti casi di pedofilia commessi da sacerdoti e religiosi cattolici in Bolivia Bolivia abusi di cui la Chiesa è a conoscenza.

E’ la prima volta che un Presidente si rivolge direttamente al Sommo Pontefice chiedendo l’apertura degli archivi ecclesiastici affinché la giustizia possa indagare sugli abusi sessuali e il loro insabbiamento da parte della Chiesa.

La missiva del Presidente Arce a Papa Francesco nella lettera ufficiale.

Chiedo che il sistema giudiziario della Bolivia sia in grado di accedere a tutti i file, file e informazioni riguardanti queste denunce e atti di abusi sessuali commessi da sacerdoti e religiosi cattolici in territorio boliviano. Questi anni di impunità non possono essere prolungati all’infinito senza che la giustizia stabilisca le responsabilità e le vittime chiudano un capitolo atroce dove l’unica consolazione che avranno sarà il diritto alla verità, alla giustizia e non coprire i fatti accaduti. Deplorevoli e aberranti delitti che sono stati nascosti con assoluta impunità per anni, tempo trascorso in apparente normalità a causa del silenzio complice della struttura ecclesiale locale, che li ha coperti con inaccettabile indifferenza e indolenza. Inoltre, il Presidente ha sostenuto che non si tratta di errori o deviazioni di condotta. Ma sono reati che danneggiano ragazze e ragazzi per la vita, e che danneggiano anche la Chiesa.

Parafrasando il Sommo Pontefice, Arce ha ricordato che gli abusi sessuali su bambini e adolescenti “rappresentano ‘l’annullamento dell’infanzia’ e una ‘piaga’ per la società e la Chiesa, minacciano l’integrità, la dignità, i diritti e la vita degli esseri che dobbiamo proteggere più e costituiscono reati gravissimi che non possono restare impuniti”.

Oltre alla richiesta di accesso agli atti , il presidente ha informato il Papa che il suo governo sta lavorando a “meccanismi per rafforzare il controllo e la revisione dei documenti anagrafici” per l’ingresso di nuovo clero cattolico straniero. Lo Stato boliviano si riserva il diritto di ammettere l’ingresso nel territorio nazionale di nuovi sacerdoti e religiosi stranieri che abbiano precedenti di abusi sessuali su minori. Il futuro provvedimento sarà attuato con l’obiettivo di prevenire il verificarsi di nuovi reati di questo tipo.

Arce ha affermato che questo meccanismo resterà in vigore fino a quando “non sarà effettuata la revisione degli accordi in vigore, e non sarà conclusa la negoziazione dell’Accordo tra lo Stato Plurinazionale della Bolivia e la Santa Sede”. Il presidente ha precisato che questo accordo deve includere “rimedi” che prevengano nuovi casi di abuso e il suo insabbiamento.

La Conferenza episcopale boliviana ha confermato la visita del sacerdote spagnolo Jordi Bertomeu per affrontare la questione degli abusi sessuali nel Paese. Bartomeu è uno dei principali funzionari del Dicastero vaticano per la dottrina della fede.

Denunce di abusi commessi da religiosi in Bolivia.

Lo scandalo che circonda la Chiesa cattolica è iniziato a seguito di una pubblicazione sul quotidiano El País. Come un vero romanzo dell’orrore, il 30 aprile El País ha pubblicato un’ampia inchiesta sulla vita del gesuita pedofilo – già deceduto – Alfonso “Pica” Pedrajas; che in vita avrebbe scritto un diario di 383 pagine, confermando almeno 85 aggressioni sessuali su minori e una fitta rete di insabbiamenti.

Pedrajas si stabilì in Bolivia nel 1971 e svolse attività educativa in vari centri fino a pochi mesi prima di morire. Il maggior numero di abusi sarebbe stato commesso presso la scuola Juan XXIII della città di Cochabamba, nel centro del Paese. Questa istituzione era un collegio che accoglieva minori con scarse risorse economiche e provenienti dalle zone rurali, e vantava anche una formazione scolastica di alto livello.

Dopo le ripercussioni delle rivelazioni stampa, la Procura in Bolivia ha ricevuto almeno otto denunce per presunti abusi commessi da religiosi. A questo proposito, il procuratore generale, Juan Lanchipa, ha precisato che le denunce sono state depositate nelle città di La Paz, Cochabamba, Tarija (sud) e Santa Cruz (est).

Alcune denunce sono state presentate dalla stessa Compagnia di Gesù. Nonostante ciò, Lanchipa ha espresso la sua preoccupazione per “la negligenza che questa organizzazione cattolica ha avuto nel non aver denunciato questi eventi e, piuttosto, aver fornito copertura e protezione a questi eventi aberrazionali.

La posizione della Chiesa

A pochi giorni dalle rivelazioni sul diario di Pedrajas, la Conferenza episcopale boliviana ha espresso il proprio rammarico. “Come Chiesa condanniamo queste azioni, siamo solidali con le vittime che hanno subito atti di abuso sessuale, chiediamo loro perdono”.

Oltre a ciò, la Compagnia di Gesù ha precisato che metterà a disposizione della giustizia tutti i casi di sua conoscenza . Da parte sua, la Chiesa boliviana ha confermato la visita del sacerdote spagnolo Jordi Bertomeu, inviato dal Vaticano, per affrontare la questione degli abusi sessuali nel Paese.

Felicia Bruscino

