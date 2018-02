Di Daniele Cinà

Nel corso della trasmissione DiMartedì, Luigi Di Maio ha presentato la candidata Alessia D’Alessandro come una “economista che lavora con la CDU”. Anche la stampa nazionale è andata dietro a questa colossale bufala parlando di “economista strappata alla Merkel“.

Nella realtà, Alessia D’Alessandro non è una economista.

Ha solo collaborato come “assistente al Marketing”.

Non per la CDU, ma per un Think tank privato che sostiene quel partito.

Dunque, con tutto il rispetto, “economista strappata alla Merkel” cosa?

Oggi persino lei stessa ha dovuto precisare che la Merkel l’ha incrociata una volta per caso.

Come se io, partecipando ad una udienza papale, dicessi che lavoro nello staff del Papa.

P.S.

Il candidato del PD Franco Alfieri è laureato in Giurisprudenza ed è uno stimato avvocato. Proprio la facoltà che il candidato premier Luigi Di Maio non è mai riuscito a concludere.