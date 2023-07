Il 25 luglio 1943 Benito Mussolini dovette dimettersi dalla carica di Primo Ministro del Regno d’Italia. La sua deposizione segnò la caduta del fascismo e rappresentò per gli italiani del 1943 la conclusione di un sistema politico incompetente.

Il 25 luglio 1943 è una data che spesso gli italiani di oggi non riescono a collocare storicamente. Molti di loro, infatti, non sanno quando Benito Mussolini fu deposto né tantomeno a che cosa si fa riferimento con la caduta del fascismo. Quando si parla di caduta del fascismo ci si riferisce al crollo del Regime fascista avvenuto in Italia il 25 luglio 1943. Il crollo di questo sistema politico fu il risultato di una serie di avvenimenti storici, i quali a partire dalla primavera del 1943 destabilizzarono politicamente lo Stato italiano.

La Caduta del fascismo per gli italiani del 1943 rappresentò la conclusione di un sistema politico incompetente, il quale aveva fatto entrare l’Italia nella Seconda guerra mondiale.

Il crollo del Regime fascista per gli italiani di oggi dovrebbe rappresentare un evento significativo della storia politica italiana, il quale segnò la fine di una fase politica oppressiva e violenta.

La Caduta del fascismo, inoltre, dovrebbe far riflettere sull’importanza del consenso politico per governare, il quale si ottiene attraverso la democrazia e il pluralismo politico.

Nello specifico, che cosa rappresentò per gli italiani del 1943 la caduta del fascismo?

Per comprendere il significato attribuito dagli italiani del 1943 alla caduta del fascismo è necessario sapere il motivo per cui si ebbe il crollo del Regime fascista.

La caduta del fascismo si verificò perché la Seconda guerra mondiale aveva indebolito economicamente lo Stato italiano. Lo Stato italiano, combattendo nel Secondo conflitto mondiale, subì una serie di disfatte militari. Queste sconfitte militari impoverirono la popolazione italiana e per questo motivo quest’ultima iniziò a protestare per chiedere al suo Re un Governo antifascista. Protestando, il popolo italiano portò il Re d’Italia Vittorio Emanuele III a far cadere il Regime fascista e quindi a far dimettere Benito Mussolini dall’incarico di Primo Ministro.

Facendo cadere il Regime fascista, Vittorio Emanuele pose fine in Italia a un periodo di instabilità politica, in cui molti italiani protestarono nelle piazze e nelle strade perché il Regime fascista, facendo entrare l’Italia nella Seconda guerra mondiale, li aveva impoveriti. La Caduta del fascismo, pertanto, rappresentò per gli italiani del 1943 la conclusione di un sistema politico incompetente, che aveva condotto lo stato italiano a una crisi economica e sociale.







Il crollo del Regime fascista segnò la conclusione di una fase politica violenta della storia italiana

La caduta del fascismo pose fine a una fase politica violenta durata vent’anni, in cui il Regno d’Italia fu governato da una dittatura guidata da Benito Mussolini e non permetteva a nessuno di opporsi a quest’ultima. La dittatura di Mussolini, infatti, cercò in ogni modo di mantenere il potere attraverso la violenza e fu responsabile di numerosi delitti politici. In particolare l’Ovra, la polizia segreta istituita da Benito Mussolini, rapì, torturò e uccise migliaia di esponenti socialisti, comunisti e liberali, i quali si opposero al Regime fascista.

Inoltre, la dittatura guidata da Benito Mussolini portò con la violenza molti italiani a seguire un’unica linea di pensiero, ovvero quella del fascismo, la quale durante il Regime fascista definiva la dittatura come l’unico sistema politico capace di governare lo Stato italiano. Nessun italiano poté in alcun modo criticare la linea di pensiero fascista e nelle scuole elementari le maestre, affinché diffondessero questa linea di pensiero, trascurarono il pensiero critico dei bambini.

Per di più, la dittatura di Benito Mussolini usò la violenza per limitare fortemente la libertà di espressione. Nello specifico il regime fascista controllò moltissime opere di artisti, scrittori e registri affinché non fossero in contrasto con i valori fascisti.

La dittatura guidata da Benito Mussolini, per giunta, contribuì a diffondere con la violenza una serie di stereotipi sugli uomini e sulle donne italiani. Questa serie di stereotipi rafforzò le disuguaglianze di genere. Il Regime fascista dette enfasi al carattere maschile dell’uomo italiano fascista. Nello specifico l’uomo italiano si caratterizzò durante il Regime fascista per aggressività, virilità, sportività e laboriosità. Il Regime fascista, inoltre, non permise alle donne italiane di avere un lavoro perché erano molto emotive e poco propense al ragionamento logico.

La caduta del fascismo e l’importanza del consenso politico per un governo

La caduta del fascismo fu il crollo di un regime dittatoriale, il quale si oppose al pluralismo politico e governò per molti anni l’Italia senza fare ricorso al voto degli italiani. Questo regime dittatoriale, pertanto, governò senza il consenso del popolo, il quale è di fondamentale importanza per stabilire quale partito politico debba essere al Governo in un qualsiasi Paese. Ogni Governo, infatti, deve basarsi sul consenso perché è grazie ad esso che uno stato è politicamente stabile e può occuparsi dei suoi cittadini. Come diceva Abraham Lincoln in un discorso pubblico:

«Nessun Governo è in grado di governare un popolo senza il consenso di quest’ultimo».

Nicola Scaramuzzi