La Caffeina, caffè, teina, tutti prodotti, bevande di uso comune che da sempre hanno fatto parte della nostra cultura tradizione e quotidianità. L’essere umano però, si è sempre contraddistinto per la sua capacità di piegare le abitudini e le sfide, condizioni quotidiane in qualcosa di positivo: non è raro che soluzioni alternative, espedienti ed altro vengano ritrovati spesso rifacendoci ad alimenti o sostanze che conosciamo benissimo e che fanno già parte della nostra vita e della nostra quotidianità.

Dove trovo la caffeina?

Il quantitativo reale della caffeina all’interno di un alimento o di una bevanda dipende da due punti specifici: il primo, è il quantitativo presente nell’alimento prima dell’estrazione, il secondo, è proprio il metodo di estrazione. La maggior quantità di caffeina si può riscontrare nel perticolato di caffè, quello che comunemente otteniamo con la classica moka da cucina.

Proprietà della caffeina.

La caffeina è ultimamente molto in voga e quindi molto utilizzata specialmente nei settori che affrontano la cura del corpo, in maniera sia passiva che attiva come ad esempio i centri estetici o i veri e propri ambiti del fitness e della cura attiva del proprio corpo. Risulta un valido aiuto nei confronti dello stile di vita dello sportivo per vari motivi tra i quali vi è innanzitutto la sua capacità di supportare meglio un organismo in fase di ristrettezza calorica che deve in ogni caso affrontare lo sforzo fisico e l’allenamento sia, per la sua capacità lipolitica anche se, va precisato, stiamo parlando di una lipolisi davvero minima in percentuale, per cui non sarà bere una tazzina di caffè a rimetterci in forma e a spazzar via la nostra massa grassa.









La caffeina fa dimagrire?

Di certo le sue proprietà come quella di termogenico, di supporto nella lipolisi indiretta e diretta sono quantificabili come “positive” ma non possiamo ridurre tutti i nostri tentativi alla sola pratica del bere caffè. La stima di innalzamento del metabolismo grazie alla caffeina non è così alta come si spera per cui, ben venga il caffè, la nostra cara tazzina quotidiana ma non speriamo di risolvere i problemi in questo modo tanto meno di abusare di una sostanza in ogni caso eccitante sia per il fisico che per la mente.

Domenica Lupia