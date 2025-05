La censura di internet in Cina è da sempre uno dei sistemi più restrittivi al mondo, ma recenti ricerche hanno rivelato un aumento significativo delle restrizioni in alcune aree specifiche, in particolare nella provincia centrale di Henan. Qui, milioni di utenti si trovano ad affrontare controlli ancora più severi rispetto al resto del Paese, con un numero molto più alto di siti web bloccati o inaccessibili.

I numeri della censura di internet in Cina si aggravano a Henan

Uno studio pubblicato di recente da Great Firewall Report, piattaforma che monitora la censura online in Cina, ha documentato come gli utenti di Henan abbiano riscontrato un accesso negato a un numero di siti cinque volte superiore alla media nazionale tra novembre 2023 e marzo 2025. Questo dato rappresenta un segnale preoccupante dell’emergere di una censura regionale più stringente, un fenomeno che finora era poco noto e che ora richiama l’attenzione di esperti e osservatori internazionali.

La Cina gestisce da tempo una delle reti di controllo digitale più estese al mondo, con il celebre “Great Firewall” che blocca gran parte dei contenuti provenienti dall’estero, inclusi siti di informazione occidentale, social media come Facebook e Twitter, e piattaforme come Google e Wikipedia. Questo sistema di censura è attuato da una combinazione di autorità governative e aziende private, incaricate di eliminare ogni contenuto ritenuto “sensibile” o che contraddica la narrazione ufficiale del Partito Comunista.







Ciò che rende Henan un caso particolare è la portata e la natura del blocco: milioni di domini web sono stati oscurati temporaneamente o definitivamente solo nella provincia, mentre rimanevano accessibili altrove in Cina. Per verificare questa situazione, i ricercatori hanno acquistato server da fornitori di cloud locali e hanno testato quotidianamente il flusso di traffico verso il milione di domini più visitati. Il risultato è stato sorprendente: circa 4,2 milioni di siti sono stati bloccati nella regione nel periodo analizzato, contro i 741.500 bloccati a livello nazionale.

Questa disparità è stata attribuita in gran parte al blocco di siti legati a temi economici e commerciali, probabilmente collegato alle tensioni sociali e alle proteste finanziarie che hanno scosso Henan negli ultimi anni. Nel 2022, migliaia di persone hanno manifestato contro il blocco dei loro conti bancari e contro l’uso restrittivo dei codici sanitari, strumenti introdotti per il controllo della pandemia, che in alcuni casi hanno limitato la libertà di movimento. La repressione di queste proteste ha portato anche a sanzioni per alcuni funzionari locali accusati di abuso.

Non è la prima volta che alcune aree della Cina vedono l’applicazione di misure di censura più rigide rispetto ad altre: già in passato, per esempio, la regione dello Xinjiang ha subito un blackout totale di internet per dieci mesi dopo violenti scontri etnici nel 2009. Anche il Tibet è noto per i suoi controlli particolarmente severi sulle attività online. Ciò che sorprende nel caso di Henan è che si tratta di una provincia non considerata tradizionalmente un focolaio di disordini o di dissenso da parte delle autorità centrali.

Strategie regionali di controllo e sorveglianza digitale in Cina

Gli studiosi che hanno condotto la ricerca non sono riusciti a stabilire con certezza se questi controlli più stringenti siano stati decisi dalle autorità locali o imposti direttamente da Pechino. Tuttavia, la presenza di questa censura “localizzata” apre nuove domande sul modo in cui il governo cinese gestisce e adatta le proprie strategie di controllo dell’informazione a livello regionale.

Un ulteriore aspetto emerso riguarda il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale, che sta diventando uno strumento sempre più importante sia per le autorità che per chi tenta di aggirare la censura. Il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha recentemente presentato nuove tecnologie capaci di individuare chi usa reti private virtuali (VPN) per superare i blocchi, e sistemi di sorveglianza che monitorano milioni di messaggi su app di messaggistica come Telegram. Secondo gli esperti, l’IA può raffinare sia i metodi di censura sia gli strumenti per scoprirla e bypassarla.

Nonostante l’importanza di queste scoperte, le autorità di Henan non hanno fornito commenti ufficiali sulla questione. Ciò lascia ancora molte incognite sul futuro della gestione della rete in Cina e sulle potenziali implicazioni per la libertà di accesso all’informazione dei suoi cittadini.

La situazione di Henan evidenzia come la censura di internet in Cina non sia un fenomeno uniforme, ma piuttosto un sistema in continua evoluzione che può assumere forme più dure e selettive a livello regionale. Questo mette in luce la complessità delle dinamiche di controllo online e la sfida crescente per chi cerca di mantenere una comunicazione libera in un contesto tanto complesso quanto regolato.

Elena Caccioppoli