Nuovi contratti in Cina

Inoltre, l’organo di governo del calcio cinese avrebbe anche chiesto di firmare nuovi contratti con tutti i giocatori, per l’applicazione «immediata» del tetto salariale. Per gli atleti, i cui contratti precedenti risultano superiori al cap, le rispettive società possono firmare accordi integrativi entro tre anni, che non saranno inclusi nella spesa delle società.

I club che non si allineeranno a queste decisioni riceveranno dai 6 ai 24 punti di penalizzazione in campionato. Per di più un giocatore non potrà partecipare a nessuna partita organizzata dalla Chinese Super League, se il suo stipendio resterà superiore al tetto. Retrocessione per il club e squalifica di due anni per i giocatori che dovessero dichiarare il falso

Nuovi nomi per i club cinesi

Inoltre, l’organo calcistico cinese ha anche stabilito nuovi regolamenti riguardanti i nomi dei club, chiedendo a tutti idi eliminare da questi qualsiasi riferimento relativo ai proprietari. Infatti, per la federazione cinese, i club dovrebbero considerare la passione dei propri tifosi e le caratteristiche delle città quando scelgono nuovi nomi.

Quindi, quasi tutte le principali franchigie di massima serie (tra cui Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan e Shanghai Sipg), dovranno cambiare dicitura entro la fine dell’anno.

MARIO RUGGIERO