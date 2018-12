La Cina celebrerà l’anno del maiale con un film su Peppa Pig

La Cina celebrerà l’anno del maiale con un film che vedrà protagonista Peppa Pig. Il popolare personaggio dei cartoni animati per bambini. La maialina protagonista del famoso cartone animato britannico che solo lo scorso maggio i media di Stato cinesi avevano accusato di essere “sovversiva”. Il film sarà presentato in anteprima durante il Festival di Primavera del prossimo anno che inizierà il 5 febbraio.

In una lista ufficiale del governo cinese, che elenca i prossimi progetti cinematografici, figura infatti un progetto intitolato “Peppa Pig che celebra il capodanno cinese”. In uscita a febbraio 2019. Co-prodotto dalla cinese Alibaba Pictures e dal gruppo canadese Entertainment One – che possiede i diritti sul personaggio di Peppa Pig.

La serie, introdotta a metà degli anni 2000 in Cina, è diventata estremamente popolare attraverso episodi doppiati in mandarino. All’inizio di quest’anno, i contenuti relativi a Peppa Pig sono stati censurati e rimossi dalla piattaforma online cinese di Douyin dopo che una massa di meme non ufficiali è stata creata da gruppi di controcultura noti come gruppi della società – un termine gergale per gangster.









La liberazione, tuttavia, potrebbe causare imbarazzo per figure culturali di alto livello nel Partito Comunista Cinese, che a maggio ha usato i media locali per denunciare il carattere sovversivo come un’influenza dirompente sui fannulloni.

Il Global Times ha descritto i fan di Peppa Pig come quelli ” contrari al valore corrente scarsamente istruiti e non hanno un lavoro stabile”. “Sono scansafatiche ribelli che vagano intorno e l’antitesi della giovane generazione che il partito (comunista) cerca di coltivare”.

L’adattamento cinematografico di Peppa Pig

Peppa celebra il capodanno cinese. Così intitolato, l’adattamento cinematografico celebrerà l’arrivo del 2019, che è l’anno del maiale secondo lo zodiaco cinese. Sarà composto da live action e animazione, in programma per le sale cinesi il 5 febbraio 2019. Il film avvolge i personaggi principali in un’atmosfera di festival di primavera, tra cui la festa di Capodanno con la sua famiglia e gli amici, una grande parte delle tradizioni del capodanno cinese.

Come suggerisce il titolo, la trama si concentrerà su Peppa e la sua famiglia a cui si uniscono i “Panda Twins”, due nuovi personaggi appositamente progettati per il film. Insieme, esploreranno e sperimenteranno le tradizioni del capodanno cinese, tra cui la danza del drago e la produzione di gnocchi.

Il film conterrà oltre ai protagonisti della serie britannica, anche due nuovi arrivati, “Jiaozi” o ravioli, e “Tang yuan” o gnocchi di riso, ossia due prelibatezze della cucina cinese. Inoltre, sarà il primo cartone animato in Cina a presentare un intero cast e riprese dal vivo.

Il film metterà in luce anche una serie di elementi culturali cinesi. Il pubblico vedrà una sfilata di draghi, fuochi d’artificio e graziose sciarpe rosse, che rappresentano una buona fortuna in Cina. Il cast include nomi familiari come Zhu Yawen e Liu Yun.









La domanda in forte espansione non si limita agli schermi e ai negozi della Cina, poiché è stata riportata in vita con la prima attrazione al coperto a tema Peppa Pig, aperta a settembre a Shanghai. Con un secondo in programma a Pechino per il 2019.

Peppa, creata da Neville Astley e Mark Baker, andrà anche nei cinema a seguito di un nuovo accordo firmato con Happy Kids Cultural Development per uno spettacolo teatrale che farà il giro del paese nei prossimi tre anni con un numero di pop-up. Con così tanti ossessionati dallo show, non c’è dubbio che il film sarà un concorrente competitivo durante la stagione dei botteghini del Festival di Primavera; il più redditizio nelle vendite del cinema in Cina.

La rotta di Peppa verso il successo in Cina non è stata semplice.

A maggio, almeno 30.000 clip del fumetto britannico sono state rimosse dalla popolare piattaforma di condivisione video di Douyin, mentre l’hashtag #PeppaPig è stato bandito dal sito. Ciò è avvenuto in seguito alla creazione di meme non ufficiali realizzata da gruppi di sottocultura noti come “shehuiren”, un gruppo che alcuni sostengono abbiano atteggiamenti “anti-establishment” e da “gangster”.

La serie, introdotta a metà degli anni 2000 in Cina, è diventata estremamente popolare attraverso episodi doppiati in mandarino. Questo fervore si è intensificato alla fine del 2017 tra un pubblico giovane adulto. I tatuaggi del personaggio erano diventati troppo popolari tra le sottoculture.

Secondo quanto riferito, gli utenti hanno utilizzato il personaggio in meme sovversivi, spoofing di video o nel contesto di battute volgari e oscene. La piattaforma cinese ha dato il taglio mentre i media statali hanno deplorato che la serie fosse diventata un’icona “sovversiva” per gli scansafatiche e per i giovani anti-sociali.









Peppa Pig è stato trasmesso per la prima volta nel Regno Unito nel 2004 ed è stato proiettato in 180 territori in tutto il mondo e nel 2010 aveva incassato più di 200 milioni di sterline nelle vendite di merci nel Regno Unito. Un portavoce di Peppa Pig World ha dichiarato che attualmente solo lo 0,01% dei visitatori proviene dalla Cina, ma si aspetta che questo numero aumenti mentre la popolarità del personaggio sale in Estremo Oriente.

Sta di fatto che non è il primo personaggio dei cartoni animati occidentali ad essersi scontrato con l’opposizione in Cina. Infatti, ad agosto un nuovo film di Winnie the Pooh è stato bandito dopo che alcuni utenti di internet hanno confrontato l’orso immaginario con il presidente cinese Xi Jinping.

Di conseguenza i cinesi ha incrementato la censura online in seguito all’adozione di una legge sulla sicurezza informatica. I gruppi per i diritti ritengano abbia portato a controlli più severi su ciò che il pubblico può vedere e dire online.

Felicia Bruscino