La Cina denuncia la diplomazia coercitiva, egemonica e intimidatoria degli USA

Pechino diffonde un documento in cui sottolinea i danni della diplomazia coercitiva di Washington nel mondo con il recupero della storia prestazionale del Paese.

Il Ministero degli Affari Esteri della Cina ha diffuso un documento in cui critica la diplomazia coercitiva praticata dagli USA. Il rapporto è stato preparato, sulla base di fatti e dati, con l’obiettivo di denunciare gli illeciti della diplomazia coercitiva statunitense in tutto il mondo.

Mentre accusano altri Paesi di usare il loro status di grande potenza per garantire l’obbedienza, gli USA sono i veri istigatori della diplomazia coercitiva. Causando immense sofferenze al mondo, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, che ne hanno sopportato il peso maggiore. Ma anche gli alleati e i partner non ne sono stati risparmiati.

Intitolato “America’s Coercive Diplomacy and Its Harm” il rapporto mira a far comprendere meglio alla comunità internazionale la natura egemonica e intimidatoria della diplomazia statunitense. Oltre al grave danno causato da tali azioni per lo sviluppo di tutti i Paesi, la stabilità regionale e la pace mondiale.

Gli Stati Uniti sono abituati ad accusare altri Paesi di utilizzare lo status di grande potere. La coercizione politico ed economica per costringere altri Paesi a conformarsi e ad impegnarsi in una diplomazia coercitiva. La realtà è che l’istigatore della diplomazia coercitiva dono proprio loro, gli USA.

L’invenzione, il brevetto ei diritti di proprietà intellettuale della diplomazia coercitiva appartengono tutti agli US A, sottolinea il testo. Il rapporto rileva inoltre che il paese farà di tutto per costringere altre nazioni e che ha una “storia oscura” molto vergognosa nella diplomazia coercitiva.

Oggi, la diplomazia coercitiva è uno strumento standard nella cassetta degli attrezzi della politica estera degli USA. Il contenimento e la repressione in campo politico, economico, militare, culturale e di altro tipo sono stati usati per condurre una diplomazia coercitiva in tutto il mondo. Per puro interesse personale degli Stati Uniti.

Il rapporto cita tutte le strategie utilizzate dagli Stati Uniti per portare avanti la propria diplomazia coercitiva, compresa l’egemonia del dollaro, utilizzato per “fare pressioni e imporre sanzioni ad altri paesi limitando i canali di finanziamento e le transazioni di rimessa”.

Inoltre, la Cina denuncia gli Stati Uniti per l’attuazione di una “giurisdizione a braccio lungo”, ovvero l’applicazione della legge statunitense a entità straniere. Per raggiungere questi obiettivi, sottolinea il rapporto, la diplomazia di Washington dipende dalla forza militare ma anche dall’espansione culturale e tecnico-scientifica.

Concetto di diplomazia coercitiva

Il documento stabilisce una cronologia della diplomazia coercitiva adottata dagli USA. Ricorda che, nel 1971, Alexander George, professore alla Stanford University, presentò per la prima volta il concetto di “diplomazia coercitiva”. Utilizzato per riassumere le politiche statunitensi in Laos, Cuba e Vietnam.

Secondo George, la diplomazia coercitiva consiste nell’usare la minaccia o la forza limitata per costringere un avversario a fermare o invertire la sua azione.

L’egemonia del dollaro USA è una base importante per la coercizione economica statunitense. La promozione della cosiddetta democrazia e dei diritti umani è un trucco comune degli Stati Uniti per esercitare la coercizione politica e interferire negli affari interni di altri paesi.









Hanno a lungo promosso i valori americani” in tutto il mondo, giocato su “democrazia contro autoritarismo, interferito arbitrariamente negli affari interni di altri paesi e tentato di plasmare altri paesi e l’ordine mondiale con i propri valori e il proprio sistema politico. Interferiscono persino e sovvertono il governo legittimo di altri paesi al fine di indebolire i rivali, trasmettere crisi, creare caos e minare la stabilità.

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno esercitato il bastone dei dazi contro l’Europa e hanno interferito nella concorrenza di mercato. Nel 2018, il governo degli Stati Uniti ha imposto tariffe fino al 25% e al 10% sui prodotti in acciaio e alluminio nelle regioni, compresa l’UE. Nel gennaio 2021, per migliorare il vantaggio competitivo di Boeing, gli Stati Uniti hanno annunciato tariffe fino al 15% sulle importazioni da Francia e Germania, comprese le parti di aeromobili, per un valore totale di 7,5 miliardi di dollari.

Guerra commerciale contro la Cina

Nel luglio 2018, gli Stati Uniti hanno lanciato una guerra commerciale con la Cina annunciando una tariffa del 25% su merci importate dalla Cina per un valore di circa 34 miliardi di dollari. Ad agosto è stata annunciata un’ulteriore tariffa del 25% su merci cinesi per un valore di 16 miliardi di dollari. A settembre, gli Stati Uniti hanno nuovamente annunciato una tariffa del 10% su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi.

Nel maggio 2019 è stato annunciato che le tariffe su merci cinesi per un valore di 200 miliardi di dollari sarebbero state aumentate dal 10% al 25%. Ad agosto, è stato annunciato che sarebbero state aumentate tariffe aggiuntive su circa 550 miliardi di dollari di merci cinesi esportate negli Stati Uniti, intensificando la guerra commerciale Cina-USA.

Blocco cinese dei semiconduttori

Nell’agosto 2022 è stato emanato il “CHIPS and Science Act“. La legge, che prevede di fornire fino a 52,7 miliardi di dollari in sussidi governativi all’industria statunitense dei semiconduttori, richiede alle aziende di semiconduttori che ricevono assistenza finanziaria federale di non espandersi sostanzialmente in paesi come la Cina. Il governo degli Stati Uniti ha collaborato con Giappone, Corea del Sud e Taiwan cinese per formare il cosiddetto “Chip 4” nel tentativo di limitare lo sviluppo dell’industria cinese dei semiconduttori.

Usare il potere statale per sopprimere le società high-tech cinesi. La precedente amministrazione statunitense ha lanciato il programma “Clean Network“, che ha fatto la scusa della sicurezza nazionale e della privacy dei suoi cittadini, chiedendo esplicitamente l’eliminazione di società cinesi come Huawei, Baidu e Alibaba in cinque aspetti: reti di telecomunicazioni, negozi di telefonia mobile app, programmi per app mobili, servizi cloud e cavi sottomarini.

L’allora segretario di Stato americano Mike Pompeo e altri politici statunitensi fecero pressioni e costrinsero altri Paesi e regioni ad aderire alla cosiddetta alleanza “Clean Network“. Alti funzionari statunitensi hanno persino maltrattato paesi come Cipro, chiedendo loro di non cooperare con i fornitori cinesi di 5G, altrimenti le conseguenze sarebbero state gravi.

Gli USA hanno inserito più di 1.000 società cinesi, tra cui ZTE, Huawei e DJI, in vari elenchi di sanzioni, usando la sicurezza nazionale come scusa per reprimere le app di social media cinesi come TikTok e WeChat.

Travestimento di democrazia e diritti umani

Con il pretesto della democrazia e dei diritti umani, gli Stati Uniti hanno reagito in modo eccessivo su questioni riguardanti Taiwan, Hong Kong, Xinjiang.

La “Legge TAIPEI“, la “Legge sui diritti umani e la democrazia di Hong Kong”. La “Legge sulla prevenzione del lavoro forzato degli uiguri” e altre leggi relative alla Cina sono state prodotte e sono saldamente collegate a questioni di scambio commerciale e tecnologico con la Cina. Interferisce irragionevolmente negli affari interni della Cina e costringe i paesi occidentali a schierarsi con gli Stati Uniti.

COVID-19

Gli Stati Uniti hanno esaltato la cosiddetta “teoria della fuga di laboratorio” del coronavirus e hanno fatto di tutto per denigrare e stigmatizzare la Cina. In disprezzo del “Rapporto della missione congiunta OMS-Cina sulla malattia da coronavirus 2019”. Hanno utilizzato i propri servizi di intelligence per emettere la cosiddetta valutazione sulle origini del Covid-19. Insistono nel politicizzare e sfruttare la questione dell’origine del virus, gettando un’ombra sulla cooperazione globale per combattere la pandemia.

Gli obiettivi della coercizione politica statunitense sono onnicomprensivi. Che si tratti di un avversario o di un alleato, di un paese sviluppato o in via di sviluppo, di una grande società o di una piccola organizzazione, la coercizione è sempre l’opzione per gli Stati Uniti, purché gli Stati Uniti la considerino redditizia e gli obiettivi non si pieghino alla volontà degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, sotto la bandiera della “promozione della democrazia”, ​​hanno attuato la “dottrina Neo-Monroe” in America Latina, provocato la “rivoluzione colorata” in Eurasia e pianificato la “primavera araba” in Asia occidentale e Nord Africa.

Gli USA non hanno mai smesso di impegnarsi nella diplomazia coercitiva, nonostante i grandi cambiamenti nella struttura internazionale. Dalle sanzioni economiche al blocco tecnico e dall’isolamento politico alla minaccia della forza, gli Stati Uniti hanno dimostrato al mondo cos’è la diplomazia coercitiva con le proprie azioni.

“Ciò che gli Stati Uniti hanno fatto è intensificare l’antagonismo tra la comunità internazionale e ha aumentato il rischio che il mondo cada in una nuova guerra fredda“.

Felicia Bruscino

