PVH ha deciso di bloccare l’approvvigionamento di cotone dallo Xinjiang a causa delle preoccupazioni legate alle violazioni dei diritti umani.

Il paradosso della globalizzazione

Il gruppo di moda PVH, proprietario di marchi iconici come Calvin Klein e Tommy Hilfiger, si trova al centro di una controversia internazionale che mette in luce le complessità e i paradossi della globalizzazione. La decisione dell’azienda di sospendere le importazioni di cotone dallo Xinjiang, in Cina, è motivata dalle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nei confronti della minoranza uigura. Tuttavia, questa scelta ha scatenato una reazione da parte del governo cinese, che ha avviato un’indagine contro PVH, accusando l’azienda di boicottaggio ingiustificato. Questo episodio non solo evidenzia le sfide etiche che le aziende devono affrontare nel contesto globale, ma solleva anche interrogativi su come i governi reagiscano quando le imprese cercano di adottare pratiche più responsabili.

La questione Uigura

La questione uigura rappresenta un capitolo drammatico della storia recente della Cina. Gli uiguri, minoranza musulmana turcofona, abitano la regione dello Xinjiang e hanno subito una repressione crescente, specialmente dal 2017. Dopo la breve indipendenza negli anni ’30 con la Repubblica del Turkestan orientale, la regione fu rioccupata dalla Cina. Negli anni ’60, il governo cinese avviò un insediamento di gruppi Han nello Xinjiang, alterando la demografia locale e reprimendo la cultura uigura. Le tensioni culminarono nel 2009 con violenti scontri tra le autorità cinesi e indipendentisti uiguri.

Dal 2017, la situazione è peggiorata drasticamente: centinaia di migliaia di uiguri sono stati rinchiusi in campi di “rieducazione”, sottoposti a torture, lavoro forzato e indottrinamento ideologico. Queste strutture, simili a campi di internamento, mirano a cancellare l’identità culturale e religiosa uigura. La popolazione è sottoposta a un controllo costante tramite una sorveglianza pervasiva, giustificata come misura di sicurezza nazionale.

Il governo cinese cerca di assimilare forzatamente gli uiguri, imponendo l’uso del mandarino e sopprimendo le pratiche religiose. La separazione forzata delle famiglie e l’imposizione del lavoro forzato hanno aggravato la crisi umanitaria nella regione. La comunità internazionale ha espresso indignazione, con organizzazioni per i diritti umani e agenzie delle Nazioni Unite che hanno denunciato violazioni sistematiche.

Le reazioni politiche sono state contrastanti: mentre alcuni paesi hanno imposto sanzioni economiche contro la Cina, altri hanno preferito mantenere rapporti commerciali. Questo dilemma evidenzia le sfide che le aziende globali devono affrontare, bilanciando diritti umani e interessi economici in un contesto di crescente globalizzazione.

La reazione di PVH

La decisione di PVH di sospendere le importazioni di cotone dallo Xinjiang ha innescato tensioni con il governo cinese. Nel settembre 2024, il Ministero del Commercio cinese ha avviato un’indagine su PVH, accusandola di boicottaggio e violazione delle norme commerciali, in risposta alle crescenti pressioni internazionali sui diritti umani e alle sanzioni imposte da paesi come gli Stati Uniti.

PVH, proprietaria di marchi come Calvin Klein e Tommy Hilfiger, aveva annunciato nel 2020 di interrompere le relazioni con fornitori di cotone dallo Xinjiang, in seguito alle denunce di lavoro forzato e violazioni dei diritti umani nella regione. Questa scelta, motivata da politiche di sostenibilità, è stata vista dalla Cina come un’interferenza nelle sue pratiche commerciali e una minaccia alla sovranità.







L’indagine cinese accusa PVH di discriminazione contro i prodotti dello Xinjiang, sostenendo che l’azienda non abbia fornito prove concrete per giustificare il boicottaggio. Se dichiarata colpevole, PVH potrebbe essere inserita nell’elenco delle “entità inaffidabili”, affrontando sanzioni severe, restrizioni commerciali e multe.

La Cina rappresenta un mercato cruciale per PVH, e un’esclusione potrebbe compromettere le operazioni aziendali. Lo Xinjiang produce circa il 23% del cotone mondiale, rendendo difficile per molte aziende evitare completamente l’approvvigionamento da questa regione senza compromettere i loro modelli di business.

In risposta, PVH ha dichiarato di rispettare tutte le leggi nei paesi in cui opera, compresi i regolamenti statunitensi sul lavoro forzato nello Xinjiang, e di essere in contatto con le autorità cinesi per chiarire la sua posizione. Anche altre aziende, come H&M, hanno affrontato ritorsioni simili per le loro posizioni etiche, sollevando interrogativi su come bilanciare pratiche etiche e interessi commerciali.

Le implicazioni economiche

La decisione di PVH di sospendere le importazioni di cotone dallo Xinjiang ha avuto forti ripercussioni economiche e commerciali, non solo per l’azienda, ma per l’intero settore della moda e le relazioni tra Cina e Occidente. Lo Xinjiang, che come detto fornisce il 23% del cotone mondiale, rende difficile per le aziende evitare l’approvvigionamento dalla regione senza danneggiare i loro modelli di business. Il governo cinese ha reagito con un’indagine su PVH, segnalando potenziali ritorsioni economiche. In precedenza, marchi come H&M erano stati esclusi dai canali di vendita online in Cina per posizioni simili, con conseguenti gravi danni alle vendite e alla reputazione. La Cina rappresenta una parte significativa dei ricavi per molte aziende: PVH ha dichiarato che nel 2023 circa il 40% delle sue vendite globali provenivano dalla Cina. Un’esclusione da questo mercato potrebbe quindi causare perdite miliardarie. Questa situazione ha spinto molte aziende a rivedere le loro catene di approvvigionamento, investendo in audit per evitare il lavoro forzato degli uiguri. Lo Uyghur Forced Labor Prevention Act, introdotto negli Stati Uniti nel 2022, ha ulteriormente complicato le cose, bloccando beni per un valore di due miliardi di dollari legati allo Xinjiang. PVH ha cercato di affermarsi come leader nella sostenibilità, ma la reazione cinese sottolinea le difficoltà di bilanciare etica aziendale e necessità economiche in un contesto commerciale sempre più complesso.

Il ruolo dei consumatori

Il ruolo dei consumatori è diventato centrale nella crisi dei diritti umani che coinvolge la minoranza uigura in Cina. Con una maggiore consapevolezza delle violazioni sistematiche, i consumatori occidentali stanno facendo pressione sulle aziende per adottare pratiche più etiche e trasparenti. Ciò ha aumentato la domanda di trasparenza nelle catene di approvvigionamento e ha portato al boicottaggio di marchi che non rispettano tali standard.

Il rapporto Uyghur For Sale dell’Australian Strategic Policy Institute ha rivelato come il lavoro forzato degli uiguri sia parte integrante della filiera produttiva di molti marchi globali, scatenando indignazione pubblica. Secondo un sondaggio di Amnesty International del 2023, il 70% dei consumatori ha affermato che eviterebbe di acquistare prodotti da aziende coinvolte in violazioni dei diritti umani.

Boicottaggi mirati, come quello contro H&M e PVH, hanno dimostrato il potere dei consumatori nel costringere le aziende a prendere posizione. H&M, per esempio, è stata esclusa dai principali e-commerce cinesi per mesi dopo aver denunciato il cotone dello Xinjiang. Inoltre, campagne come End Uyghur Forced Labour hanno mobilitato oltre 300 organizzazioni, chiedendo alle aziende di disinvestire dalla regione dello Xinjiang. In risposta a questa pressione, marchi come OVS hanno promesso di non usare cotone proveniente da quella regione.

Le aziende ora devono garantire trasparenza nelle loro filiere produttive. Secondo il rapporto Tailoring Responsibility dell’Università Hallam di Sheffield, molte aziende sono state costrette a rivedere le loro politiche per assicurare che i loro prodotti non derivino dal lavoro forzato. Questo ha portato a maggiori investimenti in audit e monitoraggio.

Il potere dei consumatori ha un impatto economico significativo, costringendo le aziende a considerare seriamente le implicazioni delle loro scelte e a rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili.

Le sfide etiche e commerciali

Il caso del gruppo PVH rappresenta un microcosmo delle sfide etiche e commerciali affrontate dalle aziende nel contesto della globalizzazione moderna. Mentre cercano di rispettare i diritti umani e rispondere alle pressioni dei consumatori, si trovano ad affrontare ritorsioni economiche da parte dei governi che vedono tali azioni come una minaccia alla loro sovranità economica.

Questo episodio mette in evidenza il paradosso della globalizzazione: mentre le aziende cercano sempre più di allinearsi con valori etici e sostenibili, i governi reagiscono con misure punitive che possono compromettere la loro operatività. La strada verso una maggiore responsabilità sociale delle imprese è irta di ostacoli, ma è essenziale per garantire un futuro più giusto ed equo nel commercio globale.

