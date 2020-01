La città della Befana: la sua casa si trova ad Urbania, in Italia

La città della Befana

Anche quest’anno è arrivata la Befana, la famosa vecchietta che vola con la sua scopa e che riempie di dolciumi le calze dei bambini.

Ma sapevate che, proprio come Babbo Natale, anche la Befana ha una sua dimora?

Ebbene sì: mentre Babbo Natale torna al Polo Nord dopo le feste, la Befana sceglie di restare in Italia.

La città della Befana, così è stata ufficialmente dichiarata, è una città italiana situata tra le colline del Montefeltro in fondo alla valle del Metauro. Si tratta proprio di Urbania, in provincia di Pesaro Urbino nella regione delle Marche.

Urbania e le sue ricchezze

Urbania, conosciuta fino alla metà del Seicento come Casteldurante, è una cittadina ricca di storia e di arte. E’ un comune italiano ricco di tesori artistici e di paesaggi naturali da ammirare.

Andiamo a scoprire quali sono i principali luoghi storici e simboli artistici di Urbania.

Palazzo Ducale

Il più illustre simbolo di Urbania è certamente il maestoso ed elegante Palazzo Ducale.

La residenza è costruita a monte del fiume Metauro ed è collocato su un’altura, che gode di una vista mozzafiato.

Ha un passato da fortezza e da palazzo di corte, ed attualmente ospita il Museo Civico. Quest’ultimo conserva una collezione ricca di reperti artigianali, manoscritti, incisioni di una Pinacoteca, oltre che una grandissima varietà di importanti opere d’arte, tra cui due globi del geografo e cartografo rinascimentale Gerardo Mercatore.

Il Palazzo ospita anche la Biblioteca Comunale, gli Archivi Storici ed il Museo di Storia dell’Agricoltura e dell’Artigianato.

Il Bosco dei Folletti

Non soltanto la Befana ha dimora ad Urbania, ma anche dei simpatici folletti: in questo comune è possibile infatti visitare l’Oasi Faunistica del Monte Montiego. Qui, a circa 5 chilometri dalla città, si trova un ‘’magico’’ bosco immerso nel verde e nella natura. Così i bambini, ma anche gli adulti, possono continuare a sognare ed a credere nelle favole, divertendosi e passeggiando nell’oasi.

Il Centro Storico

Visitare e passeggiare tra le vie del Centro Storico di Urbania è un ottimo consiglio, specialmente per gli amanti della cultura e delle tradizioni. Qui, Urbania, vi permetterà di fare un grande salto indietro nel tempo per ammirare diversi palazzi, chiese e viste panoramiche.

Sarà possibile incontrare il Ponte del Riscatto, il Ponte dei Coppi, la Cattedrale di San Cristoforo Martire, l’ottocentesco Teatro D.Bramante e le botteghe artigiane.

Il Cimitero delle Mummie

Ad Urbania possiamo anche trovare un luogo insolito e particolare: la Chiesa dei Morti, che conserva il ‘’Cimitero delle Mummie’’.

Qui infatti, dietro all’altare maggiore, sono custoditi ben 18 corpi di persone mummificate naturalmente, forse a causa di una muffa particolare. Grazie ad una visita guidata tralaltro, è possibile conoscere la storia di ogni mummia presente.

La Festa Nazionale della Befana di Urbania

La festa nazionale della Befana è diventato l’evento più atteso di tutto l’anno per questa magnifica città. Quest’ultimo nel 2020 giugne alla 23esima edizione, ed è una festa particolare molto nota e partecipata in Italia.

Chi riesce a visitarla in questo periodo infatti, nei giorni 4, 5 e 6 Gennaio, avrà la possibilità di immergersi in un vero e proprio paese dei balocchi. Oltre 4000 calze vengono appese per le vie del centro storico, tantissime saranno le attività creative svolte, con stand gastronomici, concerti e spettacoli. Durante questa festa, la Befana accoglie i visitatori e mostra loro come si prepara il carbone, come si tesse il telaio, e racconta storie di fantasia e di tradizione.

Urbania è la città della Befana, e qui è possibile incontrare, non soltanto durante le feste ma per tutto l’arco dell’anno, una simpatica vecchietta nella sua dimora. La possiamo trovare in uno spazio ristrutturato nel Palazzo Civico, vicino alla Torre Campanaria.

-Luisa Oranti