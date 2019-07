Arriva a Milano la collezione del Guggenheim Thannhauser, da Van Gogh a Picasso , visibile a Palazzo Reale dal 17 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020. Saranno presenti numerosi capolavori dei grandi artisti impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie del Novecento, provenienti dal Solomon R. Guggenheim Museum .

La collezione Thannhauser

La mostra curata da Megan Fontanella, curatrice di arte moderna al Guggenheim, esibisce la splendida collezione messa insieme dal mercante d’arte tedesco Justin K. Thannhauser. Nel 1905 Heinrich Thannhauser, mercante d’arte ebreo padre di Justin, apre la prima galleria a Monaco e nel 1908 presenta la prima grande retrospettiva dedicata a Van Gogh in Germania. Condividendo appieno la promozione dell’innovazione artistica di Solomon R. Guggenheim, Justin decide di donare al museo americano settantacinque opere della sua collezione, tra cui trenta lavori di Picasso. Dal 1963 la mostra si trova in maniera permanente in una sezione del Guggenheim.

Tra gli artisti spiccano i nomi di Paul Cézanne, Edgar Degas, Paul Gauguin, Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, senza tralasciare Vincent van Gogh e Pablo Picasso. Per la prima volta la celebre mostra arriva in Europa. Dopo la prima tappa al Guggenheim di Bilbao e la seconda all’Hotel de Caumont di Aix-en-Provence, la collezione si dirige a Milano. Sarà la tappa conclusiva di questo percorso e da febbraio 2020 le opere faranno ritorno a New York. Questa meravigliosa collezione viene molto apprezzata da migliaia di turisti che ogni giorno visitano l’edificio-opera di Frank Lloyd Wright.

In merito alla collezione, l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno afferma: “In questa mostra si intrecciano una grande storia di collezionismo che ha attraversato tutto il ventesimo secolo, la volontà di un importante museo di New York che offre a Milano l’opportunità di ammirare i suoi capolavori senza attraversare l’oceano e l’impegno di Palazzo Reale nel proporre ogni anno una mostra in grado di raccontare le collezioni dei più prestigiosi musei di tutto il mondo. Una combinazione perfetta che arricchisce l’offerta culturale dell’estate milanese”.

L’appuntamento è dunque per il 17 ottobre. Vi aspetta un viaggio attraverso l’arte del Novecento che vi lascerà sicuramente senza parole.