Il giudice, infatti, ha riconosciuto che l’orientamento sessuale del querelante come “naturale e innato… non può essere alterato ed è una variante naturale della sua sessualità”.

I punti cardine presi in considerazione per emettere questa sentenza sono:

Dopo questa storica sentenza, sono state numerosi gli attivisti dei diritti umani che hanno espresso il loro sostegno in merito a tale presa di posizione.

Lo Human Dignity Trust ha twittato:

“Human Dignity Trust applaude questa decisione, così come il lavoro del governo per riformare leggi più ampie sui reati sessuali, per eliminare la discriminazione e fornire un’adeguata protezione contro la violenza sessuale. Questa vittoria porta a 65 il numero di giurisdizioni che ancora oggi criminalizzano le persone LGBTQIA+. Mauritius si unisce ad altre nazioni africane come Sud Africa, Botswana , Seychelles e Mozambico , che hanno sradicato simili disposizioni criminalizzanti dell’era coloniale dai loro codici.”

Mentre, Pliny Soocoormanee, gay dichiarato e funzionario dell’organizzazione per i diritti umani The Peter Tatchell Foundation ha affermato:

“Sono felicissimo che dopo 185 anni di criminalizzazione delle persone LGBT a Mauritius, questa legge omofobica sia finalmente giunta al termine. Non abbiamo mai chiesto un trattamento speciale, solo uguaglianza e rispetto. Mauritius può essere piccola, ma il messaggio che invia al mondo è enorme. La criminalizzazione in ogni Paese appartiene al passato. Come gay mauriziano, questo giorno vivrà con me per sempre”.