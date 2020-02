La criminologa Anna Vagli si racconta nella nostra intervista

La Criminologia ha da sempre destato grande fascino in tutto il mondo, ma nonostante la fama crescente di questo mestiere, la figura del criminologo in Italia non è ancora riconosciuta come professione autonoma. Così abbiamo fatto due chiacchiere con la criminologa Anna Vagli che ci ha raccontato la sua esperienza:

Ho conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa e mi sono certificata (con master I livello e livello avanzato ) come Criminologa Investigativa, Esperta in Scienze Forensi e Psicologia Investigativa, Criminal Profiling e Sopralluogo Tecnico sulla Scena del Crimine presso una scuola di formazione di Roma. Insomma, non un percorso di poco conto.

La mia passione è risalente nel tempo. Sono sempre stata una bambina che leggeva molto. Ad un certo punto i miei genitori ed i miei nonni non sapevano più quale libro per bambini regalarmi: li avevo letti tutti. Così si sono accorti che prediligevo i gialli. La svolta definitiva è arrivata all’università. Ho iniziato ad appassionarmi alle vicende esibite giorno dopo giorno dalla cronaca giudiziaria. Da quel momento ho capito che avrei dovuto incorporare il crimine nella mia futura professione. Insieme alla scrittura, quella per la criminologia ed in particolare per l’investigazione, è la mia passione più grande.

Quanto alla figura del criminologo è sicuramente un lavoro che affascina anche chi ha intrapreso percorsi lavorativi radicalmente opposti. Tutti ci appassioniamo di fronte ai delitti perché portano a confrontarci con quelli che sono i principali temi esistenziali: la morte, i legami sociali e la mostruosità che talvolta purtroppo vi è insita. Per capirci, faccio un esempio che faccio sempre. Pensiamo a quante volte guardando un film tentiamo di coprirci gli occhi con una mano nel momento esatto in cui un crimine sta per essere compiuto. In quegli istanti, però, non ci dimentichiamo mai di lasciare i giusti spazi tra le dita per “goderci” il colpo letale. Sono caratteristiche che accomunano tutti: curiosità mista a paura verso l’ignoto.

Per quel che attiene, invece, la professione in senso stretto, è bene premettere che non esiste nel nostro paese un albo di criminologi né precisi percorsi universitari. Si tratta sicuramente di un percorso da intraprendere post laurea e le lauree consone con questo tipo di professione sono quelle in medicina, giurisprudenza e psicologia. Il ruolo della criminologa è sicuramente affascinante, ma richiede dedizione e studio costante.