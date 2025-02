La cucina è, come il calcio o il Festival di Sanremo, uno di quei collanti culturali che reggono l’identità italiana. Nonostante la retorica promossa negli ultimi decenni racconti la storia di una tradizione culinaria italiana se non millenaria almeno centenaria, la verità è ben diversa. La cucina italiana è infatti un concetto molto recente attorno al quale, nel giro di settant’anni, si è creato un senso di appartenenza, di orgoglio identitario italico. Da mito inventato, il concetto di cucina italiana è diventato realtà, tanto che si attende per quest’anno il riconoscimento a patrimonio dell’UNESCO.

La cucina italiana, o il mito di una tradizione che ci siamo inventati

La cucina italiana, come insieme di piatti e cibi tipici dello Stivale, è una parte fondamentale della coscienza culturale italiana: è motivo di vanto, di discussione, di orgoglio, unisce il Paese e divide le località come ogni elemento che formi un’identità culturale riesce a fare.

Un gruppo sociale è tale quando i membri che vi appartengono condividono usi e costumi, una coscienza e una memoria comune. A formare l’identità dell’Italia di oggi c’è, tra le altre cose, l’idea di una cucina tradizionale dalle origini antiche.

L’Italia, si sa, nonostante venisse già intuita come un agglomerato culturalmente unito ai tempi di Dante, è in realtà un Paese molto giovane. Tra gli sforzi fatti durante il secolo scorso per conferirle un’identità in cui i suoi abitanti vi si potessero riconoscere, ci fu quello di iniziare a tramandare l’idea di una tradizione culinaria, certo diversa in ogni località, ma unitaria per la creatività, l’estro e le capacità nell’elaborazione di cibi che, nella retorica tramandataci, vediamo come tipici della “cucina italiana”. Una cucina che vanterebbe prodotti e piatti strepitosi con alle spalle un’antica storia di tradizioni e ricette. O almeno questo è quello che ci raccontiamo.

In realtà, la storia di molti dei piatti che conosciamo è una storia molto recente. La popolazione dell’Italia di un secolo fa era costituita per 3/4 da contadini e braccianti che vivevano in condizioni di miseria nell’incertezza di riuscire ogni giorno a racimolare qualcosa da portare a tavola. Ciò che si mangiava era legato ai prodotti “locali”, sì, ma si trattava di poche cose, di certo non varie e sane come vorrebbe la leggenda della dieta mediterranea.

Come avrebbero potuto le bisnonne dell’Emilia Romagna essere esperte della ricetta del tortellino tradizionale, quando nelle case dei contadini la carne arrivava a malapena una volta ogni due settimane?

Molti dei piatti che oggi sono visti come piatti della tradizione non sono altro che l’evoluzione di pietanze che venivano consumate di rado, forse solo nei giorni di festa. La nascita della maggior parte dei piatti ritenuti “antichi piatti della tradizione” è arrivata dopo la Seconda Guerra mondiale grazie al boom economico. Di “antico” per quanto riguarda la cucina italiana per come l’intendiamo oggi, dunque, c’è ben poco.







La cucina italiana, di fatto, non ha più di 60-70 anni, e tutte le diatribe relative alle ricette originali di carbonara, tiramisù, tortellini e quant’altro, sono tenere discussioni che in genere di storico non hanno granché. Tuttavia, esse mostrano come in così poco tempo si sia radicato un costume e una sorta di pseudo-memoria collettiva legata al cibo.

Di fatto, anche se più o meno consapevoli di come davvero si mangiasse prima di settant’anni fa, è bastato un lasso di tempo effettivamente breve per creare attorno al tortellino, piuttosto che all’amatriciana o al tiramisù una narrazione tanto solida da diventare un elemento identitario in cui riconoscersi.

Il dibattito sul gastronazionalismo

Per Alberto Grandi, storico e autore del podcast DOI (Denominazione di Origine Inventata) e del libro La cucina italiana non esiste (Mondadori), il riconoscimento identitario degli italiani nel cibo tipico sarebbe frutto di una distorsione storica basata su una serie di bufale che abbiamo inventato a partire dal boom economico: la pizza per come la conosciamo non è nata in Italia ma è un’invenzione italo-americana, la dieta mediterranea non è mai esistita prima d’ora, il tramezzino non è altro che il sandwich importato.

Secondo Grandi, ciò che avviene oggi in Italia sarebbe un’esasperazione nazionalistica di questa retorica sulla tradizione culinaria, che sfocerebbe in quello che Michele Fino ha definito come “gastronazionalismo”.

Con questa definizione, Grandi denuncia il fondamentalismo culinario in trend di questi tempi, quello per cui chi mette la panna nella carbonara dovrebbe essere ostracizzato dal Paese. Peccato che fino a vent’anni fa lo stesso Gualtiero Marchesi ce la mettesse senza battere ciglio. D’altronde si tratta di un piatto che non ha alcuna “antica ricetta originale”: la carbonara nacque infatti verso la fine della Seconda Guerra mondiale, probabilmente da un mix di influenze tra cui quella americana (che di certo prima del guanciale ci mise il bacon). Quindi no, nessun avo romano si rivolterà nella tomba per queste affermazioni, dato che la tanto osannata e inviolabile “ricetta tradizionale” non è stata decisa prima di un ventennio fa.

Che si sia sviluppato una sorta di fanatismo per un’idea di tradizione mitica e spesso fasulla è indiscutibile. Ciò che però è altrettanto importante, e che Alberto Grandi forse non riconosce, sono i risultati culturali del mito che ci siamo inventati.

Da decenni oramai la cucina italiana è un pilastro e un collante culturale. Indipendentemente dalla datazione delle sue ricette, è una cucina ricchissima per idee, diversità, gusti creativi e variopinti lungo tutto lo Stivale. Idee certo non millenarie, ma che si sono sviluppate in modi diversi a seconda dell’estro di ogni territorio e delle possibilità date dai prodotti locali. Non sarà fedele alla storiografia, ma la favola che ci siamo raccontati è diventata realtà e definisce ormai chi siamo.

La cucina italiana: dal mito alla realtà

Le ricette che oggi si tramandano nutrono in effetti quella che è una tradizione che si sta ancora creando. La cucina italiana, oltre a definire uno strato identitario per gli italiani in casa, ha spopolato a livello internazionale. È forse tra i prodotti “Made in Italy” meglio brandizzati e venduti, un marchio presente in tutto il mondo, a tutti i livelli, fatto bene e fatto male, storpiato e celebrato da ristoratori italiani e non.

Questa fama internazionale, insieme all’effettivo amore per il cibo che si respira in ognuno degli infiniti piatti diversi da paesino a paesino, hanno permesso alla cucina italiana di poter essere candidata a patrimonio UNESCO. La candidatura, lanciata a marzo 2023 dal Ministero dell’Agricoltura, vedrà i suoi esiti nel corso di questo 2025.

Riassumendo, dal mito di tradizioni culinarie che crediamo secolari si sono create negli ultimi decenni ricette divenute simbolo delle diverse località e territori che compongono e definiscono l’italianità in generale. Certo, come denuncia Grandi, la recente ossessione per determinate ricette, talvolta dogmatizzate, risulta spesso inquietante, ma forse è solo la via più breve per dare a piatti che in realtà hanno poco più di sessant’anni lo statuto di monumenti fondamentali della cultura italiana.

Pian piano ci placheremo, e forse ci stiamo già placando, quando vedendo mettere la panna nella carbonara, invece di indignarci, ci ridiamo su.

Alessia Cancian