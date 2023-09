La decisione di escludere gli uomini single richiedenti asilo in Belgio

L’aumento dei flussi migratori sta mettendo sotto pressione la gestione dei richiedenti asilo in Belgio, arrivando a escludere gli uomini single nella richiesta di asilo e sollevando importanti questioni riguardo alle politiche di accoglienza nel paese che ospita il Parlamento Europeo.

Una recente decisione del governo belga di escludere gli uomini single richiedenti asilo dai centri di accoglienza ha generato numerose polemiche nel paese e ha portato a proteste da parte di organizzazioni non governative, attivisti e avvocati per i diritti umani. La sottosegretaria per l’Asilo e la migrazione, Nicole de Moor, ha annunciato questa mossa, descritta come “temporanea”, con l’obiettivo di garantire spazi prioritari per le famiglie e i bambini tra i richiedenti asilo, considerando l’aumento dei flussi migratori registrato nel paese negli ultimi anni.

L’obiettivo dichiarato del governo è quello di evitare che i bambini finiscano per strada a causa della carenza di posti disponibili negli alloggi destinati ai richiedenti asilo. Tuttavia, questa decisione ha sollevato numerose critiche e preoccupazioni da parte delle organizzazioni che si occupano di diritti umani e dell’accoglienza dei migranti.

In particolare, i critici sottolineano che anziché migliorare il sistema di accoglienza e aumentare il numero di posti disponibili, il governo sta adottando una politica discriminatoria che potrebbe causare problemi ancor più gravi. La preoccupazione principale è che questa decisione potrebbe portare a un aumento dei senzatetto nelle strade del Belgio, creando una crisi umanitaria senza precedenti.

Di questo parere è l’organizzazione Samusocial, che offre assistenza alle persone senza fissa dimora, e che ha previsto che la decisione del governo porterà a un aumento del numero di senzatetto per strada. Inoltre, l’associazione fiamminga Vluchtelingenwerk Vlaanderen ha deciso di interrompere la collaborazione con il governo per trovare posti di assistenza all’infanzia aggiuntivi, dimostrando così il dissenso nei confronti della politica adottata.

Le organizzazioni non governative hanno denunciato il governo belga in passato per la gestione inadeguata della crisi dei migranti e per la mancata accoglienza adeguata dei richiedenti asilo durante il processo di esame delle loro domande. Nonostante le azioni legali intraprese dalle organizzazioni, sembra che il governo continui a perseguire questa politica.

La decisione riguardante l’esclusione degli uomini soli richiedenti asilo dai centri di accoglienza in Belgio evidenzia la complessità della gestione dei flussi migratori e delle politiche di accoglienza. Mentre il governo cerca di affrontare le sfide legate all’arrivo di un gran numero di richiedenti asilo, la decisione ha suscitato critiche e preoccupazioni in quanto potrebbe avere gravi conseguenze per le persone interessate e per la società nel suo complesso. La questione resta aperta e soggetta a dibattito in Belgio e oltre.