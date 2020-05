La democrazia ai tempi del coronavirus

La retorica di guerra cantata dai leader mondiali è pericolosa. Le loro leggi repressive potrebbero durare a lungo e minare le nostre democrazie.

La pandemia di Coronavirus sta scuotendo le radici della democrazia . A chiunque si parli dell’impatto del virus sui sistemi politici, molto probabilmente risponderebbe sottolineando i numerosi rischi che l’attuale emergenza sanitaria globale ha messo in evidenza. E, guardando ai recenti sviluppi, sarebbe difficile non essere d’accordo.

Viktor Orbán ha sfruttato “il momento” per ottenere pieni poteri per un tempo indefinito. Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha ordinato di sparare a vista a chi viola la quarantena. In molti paesi arabi, le misure restrittive hanno ulteriormente eroso lo spazio delle libertà. Alimentando sempre più una cultura di paura e ordine. In Giordania, in seguito alla dichiarazione della legge marziale, è stato imposto un coprifuoco totale al paese.

Questi sono solo alcuni dei preoccupanti segni di una crescente chiusura, di un maggiore dispotismo, di nuove ingiustizie sociali di vecchia data. Di movimenti cinici o di insabbiamenti e disinformazione da parte di sovrani autoritari. Ma ciò è, tuttavia, un lato della storia. Perché, d’altra parte, una tale crisi potrebbe esacerbare le contraddizioni dei sistemi politici che funzionano sul segreto governativo, sulla repressione del dissenso e sulla propaganda, rendendoli così più deboli.

La crisi dovuta all’epidemia avrà probabilmente un ampio impatto trasformativo su molteplici dimensioni della politica democratica e sulla governance.

Se la sua durata va avanti per molti mesi, non saranno solo le democrazie che potrebbero iniziare a sgretolarsi, ma anche, e ancora di più, i sistemi non democratici. La via d’uscita sarà duramente impegnativa per le democrazie. Tanto da chiedere loro di essere “performanti” in tutti gli aspetti legati al loro essere “reattivi”, alle richieste dei cittadini nel garantire i loro diritti.

In altre parole, esattamente quando la nostra vita e la nostra sussistenza, il nostro lavoro e le nostre libertà sono minacciati. proprio in quel momento ci si aspetta che i governi democratici facciano del loro meglio per soddisfare questa capacità di risposta. Per chiarire ulteriormente il punto, abbiamo bisogno di una democrazia di elevata qualità per resistere e superare l’epidemia e le sue conseguenze sociali, economiche e politiche.

Il crescente tasso di mortalità e la rapida diffusione della malattia – che ha travolto alcuni dei migliori sistemi di sanità pubblica nel mondo – suggeriscono che questa drammatica risposta sia l’approccio corretto. Tuttavia, sebbene possa riuscire a mitigare la diffusione del coronavirus. il mondo affronta un altro pericolo: quando il virus si ritirerà, molti paesi saranno meno democratici di quanto non lo fossero prima.









Il pericolo è che il temporaneo possa diventare permanente

In tempi di crisi, i controlli e gli equilibri sono spesso ignorati in nome del potere esecutivo. Il pericolo è che il temporaneo possa diventare permanente. Molto prima che il virus colpisse, il mondo viveva già un declino della democrazia. Dal 2006, più paesi hanno visto degradare le loro democrazie. Secondo Freedom House, nel 2019 per 37 stati che hanno visto aumentare la libertà dei propri cittadini, ben 64 hanno registrato un deterioramento nei diritti civili e politici.

Ora, mentre i paesi di tutto il mondo istituiscono misure straordinarie per combattere la pandemia, sia le dittature che le democrazie hanno limitato la libertà civile su vasta scala. Numerosi leader europei hanno elogiato la risposta rapida e fortemente repressiva di Pechino al virus. (Dopo che il paese ha corretto il suo approccio iniziale). Il declino delle nuove infezioni nella stessa Cina e la consegna di aiuti cinesi a paesi come Austria, Grecia, Italia e Spagna hanno migliorato la reputazione della Cina in Europa.

La libertà di riunione, un diritto fondamentale, è stata severamente limitata quasi ovunque. Ma la libera circolazione è tutt’altro che l’unico diritto ad essere violato. In diversi paesi, le elezioni stanno iniziando a essere ritardate.

La crisi sanitaria internazionale legata al coronavirus mette in discussione lo stato dei nostri Stati tanto quanto la democrazia.

Quella che oggi viene percepita come una impreparazione dello Stato e alla vista dei nostri sovrani, intrappolati nel tumulto sanitario, segna una nuova fase della crisi. Che ha avuto i suoi effetti per oltre un decennio. Se, naturalmente, l’idea che la portata di questa crisi sanitaria sia dovuta in gran parte alle restrizioni di bilancio nell’ospedale pubblico e a una tecnocratizzazione dannosa del settore ospedaliero permea il senso comune.

E’ necessario misurare gli altri impatti di questo nuovo episodio per capire di cosa può essere fatto il domani. La crisi che ha scosso il mondo in proporzioni inimmaginabili offre l’opportunità di sviluppare analisi e forgiare previsioni. Molti sostengono che se non si riesce a controllare la crisi sanitaria ed economica ” ci saranno anni molto bui “.

Secondo alcuni esperti, l’attuale pandemia sta portando il mondo verso due “terremoti”: sanitario ed economico. Se i poteri in atto in Occidente si dimostrano incapaci di dominare la tragedia che si prospetta. l’intero sistema di potere, basato sulla protezione dei diritti individuali, può crollare. E con esso i due meccanismi che ha messo in atto: il mercato e la democrazia .

In effetti, rivolgendoci alla storia per fare luce sul futuro si osserva che ogni grande epidemia negli ultimi mille anni ha portato a una radicale riorganizzazione della politica. Ma anche della cultura delle Nazioni. La Grande Peste, che ridusse di un terzo la popolazione dell’Europa del XIV secolo, cambiò completamente il posto della politica e della religione. L’epidemia ha dato alla luce lo stato moderno e il predominio dello spirito scientifico sull’autorità religiosa, le superstizioni e i costumi.

Potremmo ripetere altri esempi nella storia, ma tutti illustrano un fenomeno costante. Ogni volta che una pandemia devasta un continente, scredita il sistema di credenze e controlli, che non è riuscito a impedire la morte di innumerevoli persone. E i sopravvissuti si vendicano “dei loro padroni”, sconvolgendo il rapporto con l’autorità.

Inoltre, la minaccia è molto chiara per tutti i leader degli Stati colpiti . Se non sono in grado di controllare la situazione, l’intero sistema di autorità che li fonda sarà messo in discussione. A seguire ” un periodo buio “, quindi la nascita di un nuovo modello, basato su un’altra autorità, con altri sistemi di valori. In altre parole, se i leader occidentali falliscono di fronte al coronavirus, è il sistema che fonda la loro autorità che verrà sostituito.

La mancanza di una risposta democratica al virus

Nel far fronte a questa crisi, sarebbe difficile distinguere tra le risposte degli Stati democratici e i regimi autoritari che indeboliscono ulteriormente questa distinzione. Piuttosto cruciale per i leader delle democrazie occidentali. Nei paesi che hanno scelto soluzioni “generalizzate” di contenimento, si trova tanto il più grande mondo del potere autoritario. la Cina, quanto quello delle democrazie europee. Molto più diretto da governi socio-democratici o socio-liberali, ad esempio Italia, Francia, Spagna, etc.

Alcuni Paesi erano, almeno inizialmente, in un completo lascia fare. Come nel caso delle grandi democrazie liberali (Stati Uniti o Gran Bretagna), ma anche dei regimi più autoritari come l’Iran. Altri, invece, come la Corea del Sud, Taiwan e Singapore hanno adottato, nell’immediato, misure molto più restringenti. Ad ogni modo possiamo dire che la democrazia , rispetto ai regimi autoritari, non è stata propriamente efficace o più attenta alla salute del suo popolo.

Peggio ancora. Proprio mentre Donald Trump o Boris Johnson sembravano pronti a sacrificare centinaia di migliaia di cittadini e mettere in pericolo la sicurezza sanitaria internazionale, la Cina sosteneva di aver sconfitto l’epidemia. È una parte centrale del discorso della democrazia che sta collassando.

Mentre la democrazia dovrebbe essere caratterizzata da un maggiore attaccamento ai principi politici e morali, alla trasparenza, alla solidarietà, nonché dalla sua efficacia nella cura dei cittadini, la pandemia ci mostra il contrario. Nella crisi, i cosiddetti Stati democratici agiscono soprattutto come Stati. Né peggio né meglio delle dittature, e non come le democrazie.

Cosa significherebbe per gli Stati agire in una democrazia di fronte a una pandemia?

Ciò richiederebbe, come minimo, che i cittadini siano realmente informati delle possibili scelte. Che il potere possa essere sfidato nelle sue decisioni o persino che i cittadini siano coinvolti nel processo. Questo è il significato della democrazia come potere del popolo. Potere di tutti i cittadini: nessuna legge, nessun atto di governo, dovrebbe essere estraneo al controllo dei cittadini e, quando possibile, alla loro partecipazione diretta.

Naturalmente non si tratta di eliminare, di fronte a una crisi sanitaria, la necessità di prendere decisioni rapide e scientificamente fondate. Ma, i cosiddetti Stati democratici il più delle volte non affrontano la crisi con mezzi democratici. E, spesso “cadendo nel banale”. Ciò che questa profonda crisi sembra mostrare è che possono emergere entrambi gli scenari. Quello distopico di una soluzione autoritaria e l’utopia di una democratizzazione democratica. Il risultato dipenderà dal modo in cui le nazioni democratiche saranno in grado di affrontare questi tempi difficili.

Come afferma l’economista Gaël Giraud :

“Accontentarsi di dotarsi di mascherine ed enzimi per il prossimo futuro equivarrebbe a trattare solo il sintomo. Il male è molto più profondo, ed è la sua radice che dev’essere medicata. La ricostruzione economica che dovremo realizzare dopo essere usciti dal tunnel sarà l’occasione inaspettata per attuare le trasformazioni. Che, anche ieri, sembravano inconcepibili a coloro che continuano a guardare al futuro attraverso lo specchietto retrovisore della globalizzazione finanziaria”.

“Abbiamo bisogno di una re-industrializzazione verde, accompagnata da una rilocalizzazione di tutte le nostre attività umane. La salute di tutti dipende dalla salute di ciascuno. Siamo tutti connessi in una relazione di interdipendenza. Senza un efficiente servizio sanitario pubblico, che consenta di selezionare e curare tutti, non esiste più alcun sistema produttivo praticabile durante un’epidemia da coronavirus”.

Felicia Bruscino