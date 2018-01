In questi giorni sul caleidoscopico mondo social si è diffusa una notizia controversa che ha suscitato l’indignazione di molti utenti. Proprio qualche giorno fa, il 10 Gennaio 2018, ad Immerath (Germania) è stata abbattuta, su autorizzazione delle autorità, la splendida chiesa gotica di San Lamberto per ampliare una miniera di lignite a cielo aperto (si tratta di carbone, per intenderci). Ci troviamo dunque ad un evento sconcertante nella società in cui si cerca con le unghie e con i denti di rispettare l’ambiente e la cultura in risposta all’avanzare aggressivo dell’industria consumistica.

Un brutto spettacolo

Le immagini della demolizione, per un appassionato d’arte, sono molto vicine a un orrendo film splatter. Le braccia meccaniche delle demolitrici dilaniano, senza pietà, l’elegante scacchiera di mattoni della facciata, le preziose finestre con arco a tutto sesto, il rosone riccamente decorato. Abbattono le tozze navate, sgretolano come cartone i due slanciati campanili sui lati.

Uno sfregio alla sacralità della religione e a un settore prezioso della storia dell’arte. Si possono fare tante critiche alle istituzioni religiose, ma è impossibile non riconoscere l’importanza che hanno avuto nello sviluppo della cultura e delle potenzialità dell’essere umano soprattutto grazie, appunto, ai luoghi di culto. Ma l’uomo moderno si autoproclama “padrone assoluto” della Terra e sceglie, in maniera autoritaria, di distruggeri questi luoghi sacri.

E per quale motivo? Per alimentare l’industria di una fonte d’energia, il carbone, oramai universalmente decretata come eccessivamente inquinante e obsoleta.

La storia insegna?

Ciò che queste crude immagini rappresentano, potrebbero non risultare totalmente nuovo a chi ha sulle spalle un vissuto ben più pesante del tipico leone da tastiera social che senza esitazione si scaglia con epiteti impulsivi sui responsabili del sacrilegio.

Vale la pena a tal proposito guardare questo documentario di circa sessanta anni fa.

Come si può vedere si parla della nascita dell’ILVA di Taranto, orgogliosamente costruita sulle macerie di quello che viene chiamato sistema monotono e stantio, fatto di bianche masserie e ulivi secolari. L’industrializzazione venne accolta con grande entusiasmo e le campagne sacrificate senza troppi ripensamenti. La storia recente di questa azienda, purtroppo, è tristemente nota . Non è l’unico documento storico che testimonia questo modo di agire.

Eppure i passi avanti sono stati fatti rispetto al secolo scorso. Norme per la salvaguardia dell’ambiente, dell’archeologia, del territorio e persino della bellezza. In tutto il mondo, però, questi crimini avvengono ancora.

Nell’ “interesse” di tutti

Perché di crimini si tratta. Se con un omicidio muore un uomo, un tale comportamento uccide l’essenza del nostro essere umani, sgretola la memoria storica così come i campanili di San Lamberto sono venuti giù sotto le morse delle macchine demolitrici. La verità è che tutto questo passa in secondo piano davanti all’interesse economico. Quest’ultimo è l’unico vero motivo per simili comportamenti. Nel caso di San Lamberto, c’è stata la reazione alla crisi di fondi del luogo di culto. Invece di un’umana donazione, l’industria ha visto l’opportunità di ampliare il proprio stabilimento.

C’è stata solo la volontà di attuare la soluzione più proficua per tutti, a cui le autorità non hanno potuto che acconsentire. Tante tasche piene e un altro po’ di fumo nell’aria. L’auspicio è che si trattino solo degli ultimi spasmi di un modo arcaico di pensare alla terra e alle sue risorse… o all’umanità e alle sue esigenze.

Non resta che accodarsi all’accorato appello di chi ha protestato contro l’abbattimento di San Lamberto al grido di #stopcoal.

Carrieri Cesare Luca