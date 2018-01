La depressione può avere origine nel nostro passato

La depressione può essere prevenuta. Uno studio recente pubblicato sulla rivista scientifica Molecular Psychiatry ha individuato tre geni (FoxO1, A2M e TGF- β1) che possono predirla in quanto appartengono al patrimonio genetico di quel soggetto. Essere sempre tristi, chiudersi in sé stessi, cambiare i ritmi sonno-veglia e vedere mutati gli stimoli alimentari. Ancora, non riuscire a concentrarsi, non essere soddisfatti dalla propria quotidianità e dalla vita in generale, fino ad avere pensieri di morte. Sono alcuni sintomi della depressione, che solo in Italia vede tre milioni di casi diagnosticati.









Questa predisposizione data dai geni si incrocia con esperienze particolarmente stressanti o drammatiche vissute in giovane età, fino alla prima adolescenza. Un lutto, un abuso, una violenza o addirittura l’aver vissuto e partecipato ad eventi come guerre, attentati può scatenate la depressione in una fase successiva. Il passo successivo è capire come questi geni possano interagire con l’ambiente esterno determinando la vulnerabilità di una persona, al tal punto da portarla alla depressione. L’obiettivo è sicuramente quello di aprire la strada a studi farmacologici, così da poter prevenire uno dei mali di questo secolo. Il percorso, nato in Italia con Annamaria Cattaneo, responsabile del laboratorio di psichiatria biologica dell’Irccs Fatebenefratelli di Brescia, ha coinvolto anche diversi ricercatori e altrettante strutture: il King’s College di Londra, il Max-Planck di Monaco, l’Università di Helsinki, quella di Milano e l’Emory University School of Medicine di Atlanta.

“Non è detto che ci sia per forza una coincidenza tra la presenza di quei geni e lo sviluppo della depressione”, dice Cattaneo. “Per questo usiamo la parola “vulnerabilità”, perché gli eventi che ci capitano nella vita hanno ugualmente un peso determinante, ma un’eventuale predisposizione va guardata con attenzione. Molto spesso sentiamo dire che in età adulta c’è stato un evento nuovo, in qualche modo scatenante, come una goccia. Che i soggetti sono riusciti a tollerare quella situazione fino a un certo punto e poi qualcosa ha destabilizzato un equilibrio costruito su basi molto fragili. Può essere un divorzio o una delusione amorosa molto profonda, la perdita di un familiare o del lavoro, un incidente, in generale un distacco o una perdita”.

Lo studio ha esaminato 4971 persone esposte ad esperienze traumatiche in adolescenza e 384 esposti da piccolo alla separazione dei genitori a causa della Seconda Guerra Mondiale. “Non possiamo dimenticare – spiega la dott.sa Cattaneo – che la depressione non riguarda solo il cervello, ma ha una ricaduta negativa anche sul resto dell’organismo: lo indebolisce e lo rende, a sua volta, vulnerabile a malattie, se non potenzialmente evitabili, che avrebbero probabilmente conseguenze minori. Ecco perché vogliamo capire come cambia la risposta allo stress in base all’interazione tra geni e ambiente esterno, per andare alla base e permettere di agire sui meccanismi primari”.

Laura Porcu