La ‘diplomazia degli ostaggi’ nel trattato Iran-Belgio

Il trattato Iran-Belgio per lo scambio di prigionieri ha causato indignazione globale. Un controverso trattato di scambio di prigionieri che potrebbe consegnare un terrorista iraniano, Assadollah Assadi, su un piatto d’argento in cambio di europei accusati di spionaggio dagli ayatollah.

A un anno dalla sua condanna, il rilascio di Assadi potrebbe essere quanto mai più vicino. Il Belgio sta finalizzando un controverso trattato con l’Iran che ha suscitato critiche da parte di membri del Parlamento Europeo, dell’opposizione iraniana. ONG come Amnesty International o membri del Congresso degli Stati Uniti. Ha inoltre generato una serie preoccupazioni sul fatto che il governo belga stia considerando di abilitare la ‘diplomazia degli ostaggi’ dell’Iran e di minare la responsabilità per l’Iran funzionari condannati per atti di terrorismo all’estero.

Il 29 giugno, il governo belga ha presentato un ‘bollente’ disegno di legge al parlamento federale volto a facilitare il trasferimento di prigionieri tra il Belgio e l’Iran. Un testo che potrebbe, se adottato, consentire il ritorno a Teheran degli autori del fallito attentato di Villepinte (Parigi). E in particolare di Assadollah Assadi. Agente dell’intelligence iraniana sotto copertura diplomatica, con una lunga carriera sul suolo europeo.

Arrestato nel 2018 in Germania e condannato solo l’anno scorso, dal tribunale di Anversa, a vent’anni di carcere. Assadollah Assadi è così il primo alto funzionario iraniano condannato in Europa, dalla rivoluzione del 1979, con l’accusa di terrorismo. Sentenza fortemente condannata dal governo di Teheran, che ne esige il rilascio.

La scorsa settimana l’accordo è stato ratificato dalla commissione per gli affari esteri del parlamento belga. La camera bassa è chiamata a dare l’approvazione definitiva in una votazione che si svolgerà nei prossimi giorni. ‘È un’erosione del sistema legale’. L’Iran ha chiarito che non vede Assadi come un terrorista, ma come diplomatico. Lo rilascerà non appena metterà piede sul suolo iraniano, ha denunciato il conservatore fiammingo Michael Freilich durante il frenetico dibattito parlamentare.

Il trattato Iran-Belgio arriva mentre i leader europei sono in preda al panico per i prezzi del petrolio e sono sempre più desiderosi di riparare le relazioni con l’Iran. Affinché la Repubblica islamica possa riprendere il suo ruolo di principale fornitore di petrolio e gas.

Perché questa mossa?

I media locali hanno recentemente rivelato che un operatore umanitario belga è prigioniero nel regno sciita da febbraio. Attraverso il ministro della Giustizia, Vincent Van Quickenborne, l’Esecutivo guidato da Alexandre de Croo ha difeso il trattato Iran-Belgio. Adducendo una ‘responsabilità morale’ in cui ‘ci sono in gioco vite’. L’Iran guida il mondo nelle condanne a morte. L’anno scorso, il numero di esecuzioni è aumentato del 20% rispetto all’anno precedente.

Negli ultimi anni, la detenzione di cittadini europei è diventata una delle maggiori spine nei tumultuosi rapporti dell’UE con l’Iran. Con questo movimento, Bruxelles vuole garantire il ritorno del suo cittadino e aiutare il ritorno di altri come l’accademico svedese Ahmadreza Djalali, condannato a morte e in isolamento per essersi rifiutato di usare i suoi contatti con le istituzioni europee per spiare per conto dell’Iran (come lui spiegato tramite una lettera), il francese Benjamin Brière, accusato di spionaggio e propaganda, o lo scienziato polacco Maciej Walczak.

Aspre critiche

All’inizio di quest’anno, senza andare oltre, il governo britannico ha pagato all’Iran 400 milioni di sterline per la liberazione di Nazanin Zaghari-Ratcliffe accusato di spionaggio dal regime degli ayatollah. Gli scettici affermano che misure di questo tipo costituiscono un pericoloso precedente con regimi più che messi in discussione in termini di diritti umani e libertà fondamentali. Avvertono che questo incoraggerà l’impunità per i crimini internazionali.

I critici sostengono che soccombere a queste pressioni può portare i leader autoritari a considerare gli innocenti come utili ricatti e misure di pressione per i guadagni nazionali. Una ‘strumentalizzazione’ delle relazioni internazionali che in questi mesi è già avvenuta con i migranti o con la stessa energia.

Così, i rimproveri a questo punto hanno estrapolato i confini belgi. De Croo ha ricevuto lettere di ripudio da ex giudici europei e dell’Onu. Dall’opposizione iraniana e da una dozzina di deputati statunitensi che ne chiedevano il ritiro.

Sono ‘scioccato’ dopo aver scoperto che il governo belga sta preparando un accordo con lo Stato principale nella sponsorizzazione del terrorismo per rimandare i terroristi nel paese per preparare altri attacchi. Ha espresso, in n tweet, il repubblicano del Texas Randy Weber.

Amnesty International ha chiesto che il Belgio sia ‘pienamente coerente’ con i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani e includa nel trattato le garanzie necessarie per evitare l’impunità per funzionari o agenti iraniani responsabili di crimini contro il diritto internazionale e gravi violazioni dei diritti umani.

La storia ci mostra che l’assenza di responsabilità apre la strada al ripetersi delle violazioni dei diritti umani. Come si è visto dopo il rilascio di Annis Naccache, da parte della Francia, in un altro accordo di scambio con l’Iran nel 1990.

Il regime iraniano ha una lunga storia di utilizzo di ostaggi stranieri come pedine politiche che leva contro altri governi al fine di ottenere concessioni politiche ed economiche. Ultimamente, l’establishment teocratico ha cercato di effettuare uno scambio globale di prigionieri con l’Occidente.

La proposta di legge del Governo belga aprirà la strada al trasferimento dei terroristi condannati in Iran. Mossa molto pericolosa, poiché incoraggerà e autorizzerà il regime iraniano a prendere più ostaggi. Nel tentativo di giustificare l’ adesione del governo belga all’Iran, il ministro Vincent Van Quickenborne afferma che il trattato è un tentativo di creare fiducia tra Iran e Belgio.

Van Quickenborne non riesce a capire che gli accordi con le nazioni aggressori non funzionano mai come previsto. Il suo ‘tentativo di creare fiducia’ riecheggia l’affermazione del primo ministro britannico Neville Chamberlain nel 1938 di raggiungere la ‘pace nel nostro tempo’ con la Germania di Hitler. Come tutta l’Europa, il Belgio ha sofferto molto per l’accordo di Monaco.









Quasi tutto il dibattito politico e mediatico attorno a questo trattato proposto riguarda le conseguenze a breve termine . Più specificamente, questo accordo consentirà all’Iran di ricevere indietro il suo agente dell’Intelligence e della Sicurezza Assadollah Assadi. Cellula dormiente con sede in Belgio.

La proposta imperfetta ha infatti creato una tempesta di fuoco su entrambe le sponde dell’Atlantico. I legislatori statunitensi, le loro controparti europee, gli ex alti funzionari e le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato pesantemente tale decisione.

Il cosiddetto trattato Iran-Belgio è molto probabilmente progettato per garantire il rilascio del diplomatico-terrorista iraniano Assadollah Assadi. Condannato a 20 anni di carcere da un tribunale belga per aver ideato il complotto terroristico. Un complotto che, se avesse avuto successo, sarebbe stato forse il peggior incidente terroristico nella storia moderna dell’Europa.

Gli esperti di sicurezza nazionale degli Stati Uniti condannano il trattato Iran-Belgio per liberare i terroristi.

Il problema, a lungo termine, di questo trattato è stato ben spiegato a Eliane Tillieux. Presidente della Camera dei rappresentanti belga. Il 3 luglio le è stata inviata una lettera congiunta. Firmata dall’ex comandante della NATO e consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti James Jones. Dall’ex direttore del Federal Bureau of Investigation Louis Freeh. Dall’ex procuratore generale degli Stati Uniti Michael Mukasey e dall’ex direttore della sicurezza nazionale Thomas Ridge.

All’interno di questa lettera, hanno affermato:

“Questo trattato in sospeso con l’Iran offre il Belgio come un ‘Paese rifugio’ per le operazioni delle cellule dormienti terroristiche. Un rifugio sicuro per l’Iran per costruire il suo centro di comando europeo. Una volta stabiliti in Belgio, questi agenti delle cellule dormienti avranno molta più facilità a viaggiare in tutti i paesi dell’UE. Le forze dell’ordine non saranno in grado di tenere il passo con tutte le loro attività.

Assadi è solo uno delle migliaia di agenti MOIS. Quando è stato catturato, in suo possesso c’erano informazioni dettagliate riguardanti oltre venti cellule dormienti sotto il suo controllo in diversi paesi europei. Oltre al MOIS, l’Iran ha il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). E la Forza Quds (tradotta come Forza di Gerusalemme) per condurre operazioni terroristiche in tutto il mondo.

In quanto sede dell’Unione Europea , Bruxelles è in realtà la capitale funzionale d’Europa. Come membri delle forze dell’ordine e delle comunità militari, per noi è inconcepibile che il governo del Belgio stia anche considerando di offrire di ospitare il quartier generale delle operazioni terroristiche dell’Iran in Europa’.

L’idea che Bruxelles stia considerando di rimandare Assadi e altri tre terroristi in Iran è vergognosa.

L’approvazione di tale legislazione aprirebbe anche la porta al regime iraniano per condurre più atti terroristici sul suolo europeo. Nella totale impunità. E Teheran sarebbe più incoraggiata a prendere in ostaggio cittadini europei e chiedere concessioni ai loro governi.

È sorprendente che il Belgio abbia preparato un trattato di scambio di prigionieri con lo Stato sponsor del terrorismo n. 1 al mondo. Il cui modus operandi è l’omicidio di massa e il ricatto internazionale.

Oltre a violare quotidianamente i diritti umani fondamentali del popolo iraniano, il regime teocratico continua a calpestare le leggi internazionali. Mentre scatena la macchina del terrore in Medio Oriente, le cui ripercussioni mortali hanno raggiunto il cuore dell’Europa.

I documenti del tribunale belga mostrano chiaramente che il complotto terroristico di Parigi non è stato un’operazione individuale. L’ordine è arrivato dalle massime autorità di Teheran, pienamente consapevoli dei rischi ad ampio raggio. Il ministero dell’Intelligence e della sicurezza del regime è stato incaricato di eseguire l’operazione. Motivo per cui l’UE ha sanzionato esso e un certo numero di suoi funzionari.

L’inquietante trattato Iran-Belgio come un accordo clandestino è doppiamente pericoloso. Incoraggia ulteriormente Teheran a inviare agenti e assassini mortali sul suolo occidentale.

Se il trattato Iran-Belgio diventasse legge, tali terroristi godrebbero della completa impunità. Anche se arrestati o condannati, verrebbero rimandati Patria senza affrontare la giustizia per i loro efferati crimini.

Se questa non è una farsa per il sistema giudiziario europeo, è difficile immaginare cosa lo sia. Va anche contro i servizi di sicurezza e di intelligence europei che hanno lavorato diligentemente per sventare l’attentato di Parigi.

Placare bulli e terroristi non farà altro che generare più ricatti, morte e terrorismo. Nulla di positivo può derivarne. Al contrario, il regime iraniano dovrebbe essere costretto a pagare per i suoi crimini sostenendo le venerate norme legali e l’etica umanitaria dell’Europa. Altrimenti, i regimi canaglia e autoritari eroderanno questi valori dall’interno.

Le vittime del terrorismo del regime iraniano nelle città di tutta Europa meritano di meglio. La democrazia e la giustizia belghe meritano di meglio. Tutti coloro la cui coscienza non consente ai terroristi e agli assassini di massa di farla franca con i loro crimini devono assicurarsi che questo trattato proposto con il regime iraniano sia censurato e respinto.

Il frenetico consiglio internazionale

Lo scenario globale che si sta svolgendo sullo sfondo è, come spesso sostengono le istituzioni europee, sempre più ‘volatile, competitivo e pericoloso’. La guerra in Ucraina ha preso il posto della polizia scatenata dalla pandemia di covid-19. E le conseguenze di entrambi stanno solo dando i primi sussulti: inflazione, carenza di energia, disuguaglianza, riequilibrio dei poteri, crisi socioeconomica o acute carestie aggravate dal blocco di 20 milioni di tonnellate di cereali in Ucraina sono alcune delle conseguenze di un mondo che entra una nuova fase.

Con tutto questo, i regimi alla deriva stanno approfittando dei desideri occidentali per stabilizzare alcuni fronti e unire gli alleati contro Mosca. All’interno dei confini europei, la Polonia è passata dall’essere lo studente deludente a uno dei più avvantaggiati. La sua mano ferma contro la Russia e l’accoglienza di milioni di profughi ucraini hanno contribuito ad aprire la strada alla Commissione Europea per l’approvazione del piano nazionale di ripresa, trattenuto per mesi dagli oltraggi di Morawiecki allo Stato di diritto e alla separazione dei poteri .

Nell’ambito della Nato, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato uno dei grandi vincitori dello ‘storico’ vertice tenutosi a Madrid la scorsa settimana. Svezia e Finlandia hanno concordato con la Turchia un memorandum d’intesa su questioni di sicurezza. Fu il prezzo da pagare perché il turco togliesse il veto all’ingresso dei due paesi nordici nell’Alleanza Atlantica.

In cambio del suo ‘sì’, Ankara chiede l’estradizione dal suolo svedese e finlandese di 73 militanti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) o legati al movimento del religioso Fethulá Gulen. Sono attivisti, giornalisti o insegnanti che Erdogan considera ‘terroristi’. R) Sì,

In questo momento di cambiamento tettonico geopolitico, anche il regime persiano sta cercando la sua fetta di torta. In un momento in cui i pilastri dell’ordine multilaterale nato dalla seconda guerra mondiale sono in discussione, rilanciare l’accordo nucleare iraniano – formalmente noto come JCPOA – sarebbe un gradito colpo di stato per gli europei.

L’accordo sul nucleare è stato probabilmente il più grande successo diplomatico dell’UE nella passata legislatura. Ma l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump gli ha dato un’incornata che lo ha tenuto in una morte clinica da allora. Resuscitarlo è uno dei grandi compiti del Foreign Action Service (SEAE), diretto dallo spagnolo Josep Borrell.

Una delle sue mani destre, Enrique Mora, sta lavorando sodo al tavolo delle trattative. Tuttavia, ad oggi, l’unica prova è che dopo il ritiro promosso da Trump, il regno sciita ha aumentato l’arricchimento dell’uranio a livelli che gli permetteranno praticamente di produrre armi nucleari.

L’Unione europea è determinata a rafforzare i legami con l’Iran. Non solo per una questione di riequilibrio dei poteri. Dopo aver iniziato a disinvestire dagli idrocarburi russi, gli europei sono alla ricerca di petrolio e gas in mercati alternativi. L’inverno sta arrivando molto duro. E nessuno dubita nella capitale comunitaria delle intenzioni di Vladimir Putin di chiudere completamente il rubinetto nei prossimi mesi.

Di fronte a una domanda globale di risorse energetiche in aumento ea un’offerta inversa, un Iran che ha iniziato il millennio sotto le maggiori sanzioni internazionali è ora proiettato come una delle alternative per fornire gas e petrolio al Vecchio Continente.

Se questo trattato verrà approvato, l’Iran saprà ogni volta che si desidera qualcosa dal Belgio, tutto ciò che servirà è arrestare e condannare belgi innocenti.

I membri partecipanti all’interno della coalizione di governo del parlamento belga stanno cercando di approvare questo trattato perché è il desiderio dei leader del partito dominante. La sensazione può essere che la coalizione si indebolirà se i singoli membri votano la propria coscienza invece della linea di partito.

È tempo che i parlamentari belgi mettano la sicurezza del loro paese e di tutti i suoi cittadini davanti alla politica. Il rilascio del cittadino belga incarcerato deve essere affrontato e lavorato. Questo trattato non può essere legittimamente approvato a scapito della rimozione della responsabilità dagli agenti del governo iraniano mentre continuano a rafforzare le capacità terroristiche in tutto il Belgio e in tutta Europa.

Felicia Bruscino

