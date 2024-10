La questione dei diritti delle ragazze e delle donne con disabilità, in particolare quelli relativi alla sfera sessuale e riproduttiva, è spesso affrontata da un’ottica che privilegia il punto di vista medico o sociale, trascurando le esperienze dirette di queste donne. Questo approccio riduttivo non solo limita la comprensione della loro situazione, ma contribuisce anche a perpetuare pregiudizi e stereotipi che favoriscono l’isolamento e l’esclusione sociale.

Stereotipi e pregiudizi sulle donne con disabilità

Le donne e le ragazze con disabilità affrontano una serie di atteggiamenti discriminatori che derivano dalla storicizzazione di narrazioni negative all’interno delle loro famiglie e comunità. Questi pregiudizi non solo minano la loro dignità, ma portano anche a forme di violenza e abuso, violando il loro diritto all’autodeterminazione e al consenso informato. La mancanza di visibilità nei media amplifica il problema, poiché quando queste donne sono rappresentate, spesso è da una prospettiva pietistica o esclusivamente medica, che ignora le loro capacità e il valore che possono apportare alla società.

La violenza e la violazione dei diritti

Le donne con disabilità, in particolare quelle con disabilità psicosociali o intellettive, sono frequentemente private delle loro scelte e decisioni, sostituite da figure esterne come tutori o familiari. Questa dinamica le espone a rischi elevati di violenza domestica e sessuale, nonché a una discriminazione sistematica in vari ambiti della vita, dall’occupazione all’accesso ai servizi essenziali. L’aborto forzato e la sterilizzazione sono solo alcune delle gravi violazioni dei diritti che queste donne subiscono.

L’invisibilità e la necessità di dati

L’invisibilità delle donne con disabilità è una forma di discriminazione in sé. Costituiscono il 16% della popolazione femminile nell’Unione Europea, corrispondente a circa 60 milioni di donne e ragazze. Nonostante il loro numero considerevole, rimangono spesso escluse dal discorso pubblico. La mancanza di dati disaggregati sulle donne con disabilità è una barriera significativa per comprendere e affrontare le loro specifiche esigenze. La raccolta di dati dettagliati è essenziale per sviluppare politiche efficaci e monitorare i fenomeni discriminatori.

L’accesso ai servizi di protezione

Le statistiche disponibili sono insufficienti per garantire che le donne con disabilità possano accedere ai servizi di protezione contro la violenza. Rapporti come quello dell’ISTAT sul sistema di protezione per le donne vittime di violenza non forniscono informazioni sulla reale accessibilità delle strutture e non riconoscono la disabilità delle vittime. Questa mancanza di dati ostacola la formulazione di interventi mirati e l’attuazione di politiche di protezione efficaci.

Discriminazione nelle politiche nazionali

Un’altra area in cui la discriminazione si manifesta è nelle istituzioni nazionali, come l’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, dove è stata eliminata la sezione dedicata alle donne con disabilità. Inoltre, i processi di giustizia rappresentano un campo di particolare vulnerabilità per queste donne, che spesso non possono denunciare le violazioni subite a causa della privazione della capacità giuridica.

Sensibilizzazione e educazione

Le campagne di sensibilizzazione tendono a escludere le ragazze e le donne con disabilità. Non esistono informazioni adeguate, presentate in formati accessibili, che affrontino le loro specifiche esperienze. Questo divario nella comunicazione contribuisce alla loro marginalizzazione e all’ulteriore perpetuazione di stereotipi discriminatori.

Istruzione e accesso alle STEM

In ambito educativo, le ragazze e le donne con disabilità continuano a essere sottorappresentate, in particolare nei settori STEM. La mancanza di accesso a un’istruzione di qualità limita le loro opportunità future e contribuisce a un ciclo di povertà e isolamento. La scarsa disponibilità di materiali didattici accessibili e l’inadeguatezza dei servizi di supporto rappresentano ulteriori ostacoli.

Occupazione e Condizioni Economiche

Le statistiche sull’occupazione rivelano un quadro allarmante: solo il 35,1% delle donne con disabilità in età lavorativa ha un lavoro, rispetto a percentuali significativamente più alte per gli uomini e per la popolazione generale. Questa disparità è ulteriormente aggravata dalle spese aggiuntive associate alla disabilità, esponendo le donne a un rischio maggiore di povertà.

Necessità di azioni concrete

Affrontare la discriminazione delle donne disabili richiede un impegno coordinato e integrato a livello di politiche e normative. È fondamentale elaborare leggi che considerino le esigenze specifiche delle donne con disabilità, assicurando che i loro diritti siano riconosciuti e rispettati. Dati, istruzione, sensibilizzazione e politiche adeguate sono strumenti chiave per combattere la discriminazione e promuovere l’inclusione, la rappresentanza e una vita indipendente per tutte le donne con disabilità.