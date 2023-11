Disforia di genere: vivere in un corpo estraneo

Il 20 novembre di ogni anno si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale della memoria transgender. Un’iniziativa ideata nel 1999 in onore di Rita Hester, una donna trans afroamericana che fu uccisa a coltellate in casa propria, l’anno prima, e di cui i giornali parlarono poi, rivolgendosi al maschile. In occasione di questa ricorrenza, è importante ricordare quanto poco ancora si parli di tutte le discriminazioni, angherie e sofferenze che le persone transgender devono vivere quotidianamente. Oltre a violenza, odio gratuito e pregiudizi, sono costrette a fare i conti con un tormento interiore continuo e implacabile: la disforia di genere.

Transessualità e disforia di genere

Cosa significa essere trans?

Molti si chiedono se quella di essere transgender sia una scelta oppure se ci si nasca. In realtà non ci sono ancora degli studi specifici che stabiliscano con certezza quali siano le cause della disforia di genere. Esistono, tuttavia, una serie di fattori che possono influenzare questa condizione, tra cui quelli sociali e psicologici. Una persona transgender è colui/colei che sente di non appartenere al sesso biologico con il quale è nato/a, a prescindere dall’operazione per il cambio della sessualità.

C’è una vera e propria differenza tra identità di genere e orientamento sessuale. La prima indica, come dice la parola stessa, il senso di appartenenza ad un genere: sentirsi uomo o donna, (o entrambi) a differenza dei casi. E’ la percezione, dunque, che una persona ha di sé stessa, indipendentemente dal corpo. Il secondo riguarda invece l’attrazione emotiva, romantica o sessuale nei confronti dello stesso sesso, o di quello opposto.

Disforia di genere, vuol dire quindi sentirsi estranei rispetto alle proprie caratteristiche fisiche e anatomiche. E’ come vivere in una vera e propria gabbia, ogni singolo giorno. Le persone transgender convivono quotidianamente con il tentativo di “alterare” un corpo con cui non avvertono connessione, e di cui talvolta arrivano a provare repulsione (transfobia interiorizzata).

Spesso, la sensazione di appartenere al genere opposto, appare in età giovanissima, in alcuni casi anche a partire dai 3-4 anni. Tuttavia, il forte disagio e la sensazione di dissociazione dal proprio corpo, iniziano a manifestarsi in modo più evidente nell’adolescenza e nell’età adulta.

E’ molto doloroso e complicato riuscire a raggiugere la consapevolezza della propria essenza, ed arrivare alla scoperta di sé stessi. Come se non bastasse, a questo si aggiunge anche, nella maggior parte dei casi, l’umiliazione da parte dei propri affetti e della propria famiglia. Tante, troppe volte, si sente parlare di genitori che ripudiano i propri figli, perché gay, lesbiche o trans. Proprio coloro che più di tutti dovrebbero accettarli così come sono, amarli e proteggerli da una società già fin troppo malvagia. Spesso i familiari sono i primi a girarsi dall’altra parte e ad abbandonarli. E’ il caso ad esempio di Giulia, una ragazza trans di Caltanissetta, disconosciuta dalla sua stessa famiglia, e costretta a scappare di casa per trasferirsi a Bologna e poter vivere una vita apparentemente più serena.

Terapia ormonale e intervento di cambio sesso: i costi monetari, fisici e psicologici

Se da un lato, il trattamento rappresenta l’unica strada per potersi sentire finalmente in armonia con il proprio corpo, dall’altro è un percorso molto lungo, rischioso e dispendioso.

La terapia ormonale consiste nella somministrazione di ormoni nella circolazione sanguigna, che raggiungeranno poi i diversi recettori degli organi e dei tessuti. Aumento della pressione arteriosa, emorragie dell’uretra, calo delle funzioni del fegato, perdita della capacità riproduttiva, aumento di peso, perdita di capelli, sono solo alcuni dei possibili effetti collaterali. L’assunzione di ormoni inoltre può compromettere anche le funzioni emotive e cognitive di una persona, scatenando in alcuni casi, sintomi depressivi.

Una nota positiva è che dal 1 Ottobre 2020, l’Italia ha finalmente reso gratuite le cure ormonali per le persone trans, a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò vuol dire che dopo decenni di battaglie, si è raggiunto un piccolo grande traguardo: quello relativo all’alto costo di farmaci da assumere per tutta la vita.

Lo stesso discorso non può valere invece per l’intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. Le persone transgender possono decidere in totale autonomia se sottoporsi o meno a questa operazione, che, ovviamente, non è obbligatoria. In Italia il costo della chirurgia transessuale è molto alto. Si aggira intorno ai 7.000 euro l’operazione per i caratteri sessuali secondari (come ad esempio la rimozione del seno).

Transfobia: serve maggiore apertura mentale e più empatia

La transfobia è un atteggiamento di chiusura, ostilità e disaccordo, nei confronti delle persone transgender. La diversità è percepita dalle persone transfobiche, come qualcosa di anormale e spaventoso. I transgender non sono visti come veri esseri umani, ma come un qualcosa di pervertito, immorale, deviato, che non ha sentimenti ed emozioni.

L’incapacità di accettare ciò che non è uguale, è dovuta in gran parte dall’ignoranza e dalla chiusura mentale. E non si tratta del non conoscere la differenza tra cisgender, omosessuale o transessuale, ma proprio del fatto di non riuscire a comprendere quanto tormento si nasconda dietro queste persone. Inoltre, la mancanza di una legislazione più mirata e specifica, e la poca diffusione di informazione, non fa altro che alimentare questa inciviltà dilagante.

In Italia la transfobia è un reato, ma molti Stati europei non possiedono ancora leggi effettive contro i crimini transfobici. La transfobia è un fenomeno globale di cui molte volte non si parla. Nessuno dovrebbe essere picchiato, torturato o denigrato per la propria identità di genere, per l’orientamento sessuale o per le proprie scelte di vita. Eppure succede, continuamente. Aggressioni e soprusi nei confronti delle persone trans, sono nel nostro Paese all’ordine del giorno. Per questo l’United Nazions High Commissioner for Refugees (UNHCR), l’agenzia ONU per i rifugiati, agisce ogni giorno per proteggere rifugiati e coloro che fanno parte della comunità LGBTIQ+.

Difficoltà a livello economico, conseguenze sul benessere psico-fisico, malesseri dell’organismo, odio, discriminazione: nessuno vorrebbe caricarsi di un fardello così pesante se avesse la possibilità di scegliere. Il fatto che una persona transgender decida di intraprendere questa strada, dovrebbe farci riflettere su quanto grande sia il dolore di non poter vivere come si vorrebbe, un dolore che chi non prova, non può comprendere. Impariamo ad avere più empatia e umanità. Proviamo ad immedesimarci nel vissuto di qualsiasi persona, prima di giudicare e sentenziare sulle vite altrui.

Alessia Pastore