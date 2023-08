La “donna cioccolato” su un buffet di mercificazione e sessismo

Poche settimane fa, in un resort sardo, una ragazza coperta di cioccolato è stata posta al centro di un buffet di dolci, suscitando indignazione e critiche. L’uso del corpo femminile della ragazza etichettata come “donna cioccolato,” evidenzia la persistente oggettificazione delle donne. Nonostante le scuse del resort, questo evento richiede una riflessione più ampia sulla società e il rispetto genuino verso le donne, affrontando le radici delle disuguaglianze di genere e della mercificazione.

Quanto emerso durante la notte di Ferragosto in un resort di Golfo Aranci, in Sardegna, dovrebbe suscitare sconcerto generale. Una ragazza, coperta di cioccolato, è stata posta al centro di un buffet di dolci su una lunga tovaglia bianca, come una sorta di “pietanza speciale” per i presenti. L’episodio è stato documentato da uno scatto condiviso su Linkedin da un imprenditore ospite della struttura, che ha espresso indignazione per l’uso del corpo femminile in questo modo.

Il resort fa parte della catena Voi Hotels, affiliata al gruppo Alpitour, e la scelta ha inevitabilmente sollevato critiche e indignazione, poiché rappresenta un altro esempio di come il corpo delle donne venga sfruttato e oggettificato. L’imprenditore milanese Federico Mazzieri, che ha documentato l’evento, ha espresso il suo disappunto riguardo all’uso del corpo femminile come uno “strumento” per intrattenere, sottolineando il contrasto tra i valori dichiarati dalle strutture Voi Hotels e la realtà di ciò che è avvenuto.

La direzione di Voi Hotels ha risposto all’indignazione con un messaggio di scuse, affermando che si impegnano quotidianamente a praticare i valori aziendali dichiarati, compreso il rispetto per i collaboratori e gli ospiti. Tuttavia, l’accaduto ha evidenziato la discrepanza tra le dichiarazioni aziendali e ciò che è accaduto effettivamente nella struttura. La direzione ha promesso azioni immediate per affrontare l’incidente e per evitare situazioni simili in futuro.

La vicenda ha sollevato una serie di questioni, inclusa la rappresentazione delle donne e il rispetto verso le stesse. L’uso del corpo femminile in modi così denigranti e oggettificanti è stato giustamente criticato come sessista e offensivo. L’evento denominato “donna cioccolato” evidenzia quanto sia urgente promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilità rispetto alla questione del trattamento delle donne e alla mercificazione dei loro corpi. Il problema continua a riguardare la percezione del corpo femminile e il rispetto delle donne. La scelta di utilizzare il corpo di una giovane donna coperto di cioccolato come una decorazione per un buffet dovrebbe portarci a chiederci per quale motivo ancora oggi si faccia ricorso al corpo delle donne per promuovere qualsiasi cosa.

Quanto successo sottolinea, nonostante i progressi raggiunti nella lotta per i diritti delle donne, che c’è ancora una chiara mancanza di rispetto verso di loro. L’uso del corpo femminile per attirare l’attenzione e suscitare interesse è un riflesso di una società che, purtroppo, non è ancora riuscita a liberarsi dai vecchi stereotipi e dagli atteggiamenti sessisti.

Utilizzare il corpo femminile per ottenere visibilità e profitto rappresenta un triste segno della continua mercificazione delle donne. La pratica di sfruttare il corpo di una donna come uno strumento da esporre è un riflesso delle profonde disuguaglianze di genere che persistono nella società. Questo evento mette in dubbio la possibilità di ottenere un autentico rispetto per le donne, quando ancora oggi il loro corpo viene utilizzato per gratificare gli occhi di chi guarda, relegandole a un ruolo di oggetto piuttosto che di individui con dignità e diritti.

L’indignazione suscitata da questa vicenda non è solo un’emozione passeggera, ma solleva domande più ampie sulla natura della società in cui viviamo. Come possiamo aspettarci un rispetto autentico per le donne quando il loro corpo è ancora utilizzato in maniera così degradante? È un fatto che richiama l’attenzione sul perché accadano continue violenze e discriminazioni di genere, che purtroppo leggiamo ogni giorno sui giornali.

La mercificazione costante del corpo femminile e il suo trattamento come oggetto espongono un aspetto molto triste della nostra società. Le donne sono ancora trattate come oggetti da usare e gettare via una volta soddisfatti gli occhi di chi guarda. Questo atteggiamento è, senza dubbio, il culmine dell’assoluto mancato rispetto per le donne. È un campanello d’allarme che richiede un’analisi profonda e una riflessione collettiva su come possiamo veramente progredire verso un futuro in cui ogni individuo, indipendentemente dal genere, sia rispettato, valorizzato e trattato con dignità.