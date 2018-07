La Food and Drug Administration (FDA) è l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. Ebbene, al suo interno, pare siano in atto possibili conflitti di interessi da parte di persone che fungono da suoi consulenti. Questo, almeno, secondo Charles Piller, collaboratore della rivista Science. Egli inoltre ipotizza che la FDA potrebbe rivedere le sue regole su ciò che i consulenti possono e non possono fare dopo aver svolto un ruolo consultivo per l’agenzia.

Oscure transazioni

I prodotti alimentari e i farmaci proposti dalle entità commerciali vengono esaminati dai team della FDA. Poi devono ottenere un marchio di approvazione prima di poter vendere il prodotto al pubblico. Come parte di questo processo, la FDA chiama consulenti esperti per offrire testimonianze o consigli su determinati prodotti, come i nuovi farmaci. Nel suo rapporto, Piller si concentra sulle persone che hanno lavorato come consulenti per la FDA. Le quali poi, in seguito hanno ricevuto ciò che potrebbe essere percepito come compenso da coloro che hanno esaminato, per i loro sforzi.

Lui e Jia You hanno associato dati disponibili al pubblico su 107 consulenti medici; hanno quindi scoperto che 40 di loro hanno ricevuto benefici come il pagamento di alberghi o assegni di ricerca. Più della metà di loro, osserva, ha ricevuto oltre 100.000 dollari in tali “regali” e sette di loro ne hanno ottenuto più di 1 milione. E nessuno dei pagamenti è stato segnalato dalla FDA. Un medico in particolare, nota, ha ricevuto 1,9 milioni da un’azienda farmaceutica dopo che uno dei suoi farmaci è stato approvato da un gruppo di esperti in cui quel medico era stato consulente.









Operazione trasparenza

In un segmento correlato, Piller osserva che non si tratta solo dei consulenti che potrebbero essere coinvolti in attività discutibili. Fa notare che un ex direttore dell’agenzia, un tempo coinvolto nella revisione dei farmaci, ora gestisce un’attività di consulenza che offre consiglio alle aziende farmaceutiche su come ottenere l’approvazione dei farmaci.

Piller riassume il suo lavoro suggerendo che potrebbe essere il momento per la FDA di sostenere i suoi contratti di non concorrenza sia per i consulenti che per i dipendenti. Facendo notare quindi che ciò eliminerebbe la possibilità per tali persone di prendere decisioni che sono nel loro stesso interesse piuttosto che in quello pubblico.

Roberto Bovolenta