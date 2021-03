La Fruit Mould trasforma la frutta in divertenti forme

La Fruit Mould è un’azienda cinese che rende più appetibile la frutta. A volte tanto odiato dai bambini, questo prezioso alimento diventerà giocoso ed invitante assumendo le sembianze di un pallone da calcio, un cuore, una stella o perfino Frankenstein.





Fantascienza o bizzarria? Altro non è che tecnica. L’azienda ha ideato la produzione e la vendita di una vasta gamma di frutti dalle forme particolari, che vengono prodotti ingannando la natura ma in modo del tutto naturale: senza alterare il processo di maturazione o il sapore prodotto. A cambiare è il prezzo della frutta, che a differenza di quella comune venduta a peso, potrebbe aggirarsi tra i 15 e i 40 dollari a pezzo.

Frutti scolpiti: ma come si fa?

Il processo è più semplice del previsto. L’azienda fornisce agli agricoltori delle coppette in plastica di svariate forme e dimensioni. Queste vengono applicate sul frutto quando è ancora piccolo e non del tutto maturo, e fissate con delle viti. Il frutto crescerà all’interno dello stampo in modo totalmente naturale, ma assumendo la forma desiderata. Quando il frutto riempirà totalmente lo stampo, basterà rimuovere le viti e lasciare che il frutto continui a crescere da solo, mantenendo la forma datagli in precedenza.





L’idea è stata presa da un antico trend giapponese che consisteva nella realizzazione di angurie dalla forma quadrata. La Fruit Moulds ha adattato lo stampo quadrato anche a mele e arance, dandogli una forma insolita e divertente. L’anguria si presta anche ad assumere una forma a cuore o di pallone da calcio, impiegando circa 18 giorni per essere scolpita. Altra idea divenuta popolare, quella di realizzare zucche per Halloween a forma di teschio, Frankenstein e addirittura dell’ormai impopolare presidente Trump. Le zucche rappresentanti il volto dell’ex presidente hanno assunto il nome di “Trumpkins”: unione del cognome Trump e della parola inglese “pumpkins”, che indica l’ortaggio. La sua impopolarità ha fatto guadagnare alle Trumpkins notevoli sconti.

Fruit Mould: quali forme sono possibili e come acquistarle









La Fruit Mould ha ideato anche pere a forma di buddha e bambini, cetrioli a forma di cuore o stelle, fragole e pomodori a forma di cuore. È inoltre possibile imprimere un logo sulla frutta o personalizzarla con intere frasi o immagini. Si prestano a questa personalizzazione mele, arance ed ogni altro frutto o ortaggio che abbia una superficie liscia. Una bottiglia di inchiostro edibile per alimenti può decorare fino a 800-1000 frutti all’ora.

L’azienda spedisce gli stampi ai suoi clienti da tutto il mondo, attraverso UPS o DHL. Si cercano anche affiliati per creare una rete globale di frutta personalizzata.

Elena Marullo